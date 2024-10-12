SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Asgari Ücretliye "Beklentinizi Yüksek Tutmayın" Uyarısı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan Asgari Ücretliye "Beklentinizi Yüksek Tutmayın" Uyarısı
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Asgari ücretle ilgili tahminleriyle bilinen Özgür Erdursun'dan yeni bir açıklama geldi. Erdursun, "Çalışanların 30 bin lira beklentisi var ancak bu, yüzde 70 zam demek ve mümkün değil" dedi.
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Pek çok ihtimal değerlendirilirken, DÜNYA Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir canlı yayında hükümetin asgari ücrete yapabileceği maksimum zam oranını açıkladı.
Hükümetin enflasyon ve ekonomik hedeflerine bakıldığında, daha yüksek zam oranlarının olasılık dışı olduğunu belirten Erdursun, yüzde 20-30 aralığındaki artışların gündemde olduğunu ifade etti.
Erdursun, yüzde 20’lik bir zamla asgari ücretin 20 bin 400 liraya, yüzde 25 zamla 21 bin 250 liraya ve yüzde 30 zamla ise 22 bin 100 liraya yükselebileceğini belirtti.
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