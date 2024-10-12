Deli Dumrul Vergilerinde Oyuncaklara da ÖTV Çıktı

Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri pedallı oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bilmeceler (puzzle) gibi ürünlere de Özel Tüketim Vergisi uygulanacak. Bu vergilendirme, yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar için geçerli olan gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan ürünleri kapsıyor.