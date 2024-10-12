Deli Dumrul Vergilerinde Oyuncaklara da ÖTV Çıktı
Deli Dumrul Vergilerinde Oyuncaklara da ÖTV Çıktı
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Kredi kartındaki harcanmayan paradan bile vergi almayı hedefleyen AK Parti'nin yeni vergi paketine göre oyuncaklara da yüzde 20’lik ÖTV uygulanması planlanıyor.
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Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, insansız hava taşıtları (drone), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar için yüzde 20 ÖTV uygulanacak.
Yeni vergi teklifine göre yüzde 20 ÖTV uygulanacak oyuncakların şu şekilde olması planlanıyor:
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