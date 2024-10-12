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Deli Dumrul Vergilerinde Oyuncaklara da ÖTV Çıktı

Deli Dumrul Vergilerinde Oyuncaklara da ÖTV Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
12.10.2024 - 19:08

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amacıyla kredi kartlarından alınacak 750 liralık tutar tartışılırken, yeni vergi paketiyle oyuncaklardan da ÖTV alınacağı bilgisi ortaya çıktı.

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Kredi kartındaki harcanmayan paradan bile vergi almayı hedefleyen AK Parti'nin yeni vergi paketine göre oyuncaklara da yüzde 20’lik ÖTV uygulanması planlanıyor.

Kredi kartındaki harcanmayan paradan bile vergi almayı hedefleyen AK Parti'nin yeni vergi paketine göre oyuncaklara da yüzde 20’lik ÖTV uygulanması planlanıyor.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, insansız hava taşıtları (drone), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar için yüzde 20 ÖTV uygulanacak.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, insansız hava taşıtları (drone), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar için yüzde 20 ÖTV uygulanacak.

Yeni vergi teklifine göre yüzde 20 ÖTV uygulanacak oyuncakların şu şekilde olması planlanıyor:

Yeni vergi teklifine göre yüzde 20 ÖTV uygulanacak oyuncakların şu şekilde olması planlanıyor:

Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri pedallı oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bilmeceler (puzzle) gibi ürünlere de Özel Tüketim Vergisi uygulanacak. Bu vergilendirme, yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar için geçerli olan gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan ürünleri kapsıyor.

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