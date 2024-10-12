Yayınevleri, Gebze'deki Hayvan Katliamına Sessiz Kalmadı! Gebze Kitap Fuarı'ndan Çekildiler!
Yayınevleri, Gebze'deki Hayvan Katliamına Sessiz Kalmadı! Gebze Kitap Fuarı'ndan Çekildiler!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın katledildiği görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Gebze'ye boykot ise yayınevlerinden geldi. Yayınevleri, önümüzdeki günlerde şehirde gerçekleştirmesi planlanan 'Gebze Kitap Fuarı'na katılmayacaklarını açıkladılar.
İşte, detaylar...
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Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın siyah çöp poşetleri içerisinde çöp konteynerlerinin içerisinde ölü bulunmasının ardından, tepkiler büyüyor!
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Onlarca hayvanseverler tüm Türkiye'den seslerini duyurdu. Gebze Belediyesi ve Rehabilitasyon merkezi önünde eylemler de gerçekleşti.
Yayınevleri ise yaşanan acıyı protesto etti. 18 - 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan "Gebze Kitap Fuarı"na katılmayacağını açıklayan yayınevleri, ilgili açıklamayı "#GebzedeKatliamVar" etiketiyle yayımladı!
Gebze Belediyesi, kitap fuarını 10 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.
İşte, yayınevlerinden "Gebze Kitap Fuarı'na katılmıyoruz!" duyurusu 👇
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Gebze Belediyesi Kitap Fuarı internet sitesinde ise "fuaryayinevi" sayfasının boş olması dikkat çekti.
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