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Yayınevleri, Gebze'deki Hayvan Katliamına Sessiz Kalmadı! Gebze Kitap Fuarı'ndan Çekildiler!

Yayınevleri, Gebze'deki Hayvan Katliamına Sessiz Kalmadı! Gebze Kitap Fuarı'ndan Çekildiler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 20:55

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın katledildiği görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Gebze'ye boykot ise yayınevlerinden geldi. Yayınevleri, önümüzdeki günlerde şehirde gerçekleştirmesi planlanan 'Gebze Kitap Fuarı'na katılmayacaklarını açıkladılar. 

İşte, detaylar...

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Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın siyah çöp poşetleri içerisinde çöp konteynerlerinin içerisinde ölü bulunmasının ardından, tepkiler büyüyor!

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın siyah çöp poşetleri içerisinde çöp konteynerlerinin içerisinde ölü bulunmasının ardından, tepkiler büyüyor!

Hatırlarsanız, yaşananların ardından AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den de açıklama gelmişti.

Detaylar Haberimizde 👇

Onlarca hayvanseverler tüm Türkiye'den seslerini duyurdu. Gebze Belediyesi ve Rehabilitasyon merkezi önünde eylemler de gerçekleşti.

Onlarca hayvanseverler tüm Türkiye'den seslerini duyurdu. Gebze Belediyesi ve Rehabilitasyon merkezi önünde eylemler de gerçekleşti.

Yayınevleri ise yaşanan acıyı protesto etti. 18 - 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan "Gebze Kitap Fuarı"na katılmayacağını açıklayan yayınevleri, ilgili açıklamayı "#GebzedeKatliamVar" etiketiyle yayımladı!

Yayınevleri ise yaşanan acıyı protesto etti. 18 - 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan "Gebze Kitap Fuarı"na katılmayacağını açıklayan yayınevleri, ilgili açıklamayı "#GebzedeKatliamVar" etiketiyle yayımladı!

Gebze Belediyesi, kitap fuarını 10 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Gebze Belediyesi, kitap fuarını 10 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.
twitter.com

Can Yayınları, Leman, Doğan Kitap, Yapı Kredi Yayınları, Metis Kitap, Alfa Kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi ve Bilgi Yayınevi'nin de aralarında bulunduğu yayınevleri protestoya katıldı.

İşte, yayınevlerinden "Gebze Kitap Fuarı'na katılmıyoruz!" duyurusu 👇

İşte, yayınevlerinden "Gebze Kitap Fuarı'na katılmıyoruz!" duyurusu 👇
twitter.com
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Gebze Belediyesi Kitap Fuarı internet sitesinde ise "fuaryayinevi" sayfasının boş olması dikkat çekti.

Gebze Belediyesi Kitap Fuarı internet sitesinde ise "fuaryayinevi" sayfasının boş olması dikkat çekti.

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