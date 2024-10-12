Gebze’de Hayvan Katliamı İddiası: Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Çok Üzgünmüş

Gebze’de belediyenin hayvan barınağını gezen bir vatandaşın çektiği görüntülerde sokak hayvanlarının katledildiği iddia edilmişti. Büyük tepki çeken görüntüler sonrasında AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den açıklama geldi. “Çok üzgün” olduğunu söyleyen Büyükgöz, olayda ihmali olan herkesin cezalandırılacağını söyledi.