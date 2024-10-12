Gebze’de Hayvan Katliamı İddiası: Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Çok Üzgünmüş
Gebze’de Hayvan Katliamı İddiası: Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Çok Üzgünmüş
Gebze’de belediyenin hayvan barınağını gezen bir vatandaşın çektiği görüntülerde sokak hayvanlarının katledildiği iddia edilmişti. Büyük tepki çeken görüntüler sonrasında AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den açıklama geldi. “Çok üzgün” olduğunu söyleyen Büyükgöz, olayda ihmali olan herkesin cezalandırılacağını söyledi.
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Gebze’de yaşandığı iddia edilen sokak hayvanları katliamı büyük tepki çekmişti.
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Söz konusu görüntülerin maksatlı ve esası olmayan bilgilerle servis edildiğini aktaran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hayvanların doğal yollardan öldüğünü iddia etti.
"Gebze'de 40 mahalle var. Yaklaşık 12 bin sokak hayvanı yaşıyor. Bu hayvanlarımızın yaklaşık 4 bin tanesi Balçık Mahallemizde doğal barınma ve bakım alanında, onlara hayvansever vatandaşlarımızla birlikte orada sahip çıkıyoruz.”
“Burada bilinmesi gereken en önemli husus şudur; sokak hayvanları sokaklarda sıhhi şartlarda yaşamıyorlar. Yaşadıkları birçok sağlık problemi, trafik kazaları gibi sebeplerle her gün sokaklardan onlarca cansız hayvan topluyoruz. Hayatta olan hiçbir hayvanımızı kasten öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz olamaz.”
“Görüntüleri ben de seyrettim ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp uygun usullerle gömüyoruz. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar, kurum içinde ya da dışarıdan hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız inşallah."
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