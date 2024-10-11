Gebze'deki Hayvan Katliamının Ardından Belediyenin 'Trafik Kazası' Açıklamasına Tepki Yağıyor
Gebze'deki Hayvan Katliamının Ardından Belediyenin 'Trafik Kazası' Açıklamasına Tepki Yağıyor
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen sokak hayvanları görüntüleri gündemimize bomba gibi düştü.
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Sosyal medyada yayılan görüntülerde hayvanların hareket ettiği, ses çıkardığı ve henüz can vermeden çöp poşetlerine konduğu görüldü.
Gebze Belediyesi konuya dair yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının çoktan can verdiğini, trafik kazasında ölen hayvanların cansız bedenlerinin toplandığını ve bazılarının da tedavilere cevap vermediğini iddia etti.
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