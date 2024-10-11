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Gebze'deki Hayvan Katliamının Ardından Belediyenin 'Trafik Kazası' Açıklamasına Tepki Yağıyor

Gebze'deki Hayvan Katliamının Ardından Belediyenin 'Trafik Kazası' Açıklamasına Tepki Yağıyor

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
11.10.2024 - 18:21

Gebze'deki sokak hayvanları görüntüleri, gündemimize bomba gibi düştü. Belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde 45 sokak hayvanı çöp torbaları içinde, cansız bir şekilde bulundu.

Hayvanların iğneyle zehirlendiği iddia edildi, Belediye ise hayvanların çoktan ölü olduğunu belirtti...

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen sokak hayvanları görüntüleri gündemimize bomba gibi düştü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden gelen sokak hayvanları görüntüleri gündemimize bomba gibi düştü.

Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın cansız bedenleri, çöp poşetlerinde bulundu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde hayvanların hareket ettiği, ses çıkardığı ve henüz can vermeden çöp poşetlerine konduğu görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde hayvanların hareket ettiği, ses çıkardığı ve henüz can vermeden çöp poşetlerine konduğu görüldü.

Ayrıca çöp poşetlerindeki ilaç tüpleri ve şırıngalar da dikkat çekiyordu.

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Gebze Belediyesi konuya dair yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının çoktan can verdiğini, trafik kazasında ölen hayvanların cansız bedenlerinin toplandığını ve bazılarının da tedavilere cevap vermediğini iddia etti.

Gebze Belediyesi konuya dair yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının çoktan can verdiğini, trafik kazasında ölen hayvanların cansız bedenlerinin toplandığını ve bazılarının da tedavilere cevap vermediğini iddia etti.
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