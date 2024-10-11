Soruşturma Başlatıldı: Gebze'deki Rehabilitasyon Merkezinde 45 Hayvan İğneyle Öldürüldü

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edilerek, 'Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır' denildi.