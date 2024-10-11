Soruşturma Başlatıldı: Gebze'deki Rehabilitasyon Merkezinde 45 Hayvan İğneyle Öldürüldü
Soruşturma Başlatıldı: Gebze'deki Rehabilitasyon Merkezinde 45 Hayvan İğneyle Öldürüldü
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü olarak bulundu. Hayvanların iğneyle zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilirken, hayvanseverler rehabilitasyon merkezine gitti.
Valilik olayla ilgili soruşturma açıldığını açıklarken belediye de yetkililerin görevden alındığını duyurdu.
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Pelitli Mahallesi'nde bulunan Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni bugün ziyaret eden bir kişi, geçen çarşamba günü geldiği merkezde gördüğü hayvanların bu kez olmadığını fark etti. Etrafı gezen kişi, merkezin arka kısmındaki çöp konteynerlerinde poşetlerde ölmüş hayvanları görünce durumu yetkililere bildirdi. 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle zehirlenip öldürüldüğü iddia edildi. Haberi alan hayvanseverler ve belediye yetkilileri de merkeze gitti.
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Gebze ilçesinde belediyeye ait 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp torbalarında 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın ölü bulunmasıyla ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı.
Gebze Belediyesi de yetkililerin açığa alındığını duyurdu.
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