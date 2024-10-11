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Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Asya Ülkeleri Başı Çekti! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?

Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Asya Ülkeleri Başı Çekti! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?

Suç Örgütü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 16:11

Dünya genelinde yapılan organize suç endeksi çalışması endişe verdi! 2023 yılına ait Küresel Organize Suç Endeksi raporunda, Asya'nın en yüksek suç eğilimine sahip ülkeleri arasında Türkiye de yer aldı! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://globalinitiative.net/wp-conte...
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Son dönemlerde peş peşe yaşadığımız kanlı olayların ve vahşetin ardından ortaya çıkan Küresel Organize Suç Endeksi, ülkemizdeki suç eğilimine bir kez daha dikkat çekti.

Son dönemlerde peş peşe yaşadığımız kanlı olayların ve vahşetin ardından ortaya çıkan Küresel Organize Suç Endeksi, ülkemizdeki suç eğilimine bir kez daha dikkat çekti.

Kadın cinayetleri, kanlı biten komşu tartışmaları, trafik magandaları derken yurdun dört bir yanından kötü haberler duyuyoruz. Bu durum suç endeksi raporuna da yansıdı!

2021 ila 2023 yıllarına ait Küresel Organize Suç Endeksi doğrultusunda hazırlanan "Asya'daki Suç Eğilimleri" raporunda, en yüksek suç oranının görüldüğü ülke Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar oldu.

2021 ila 2023 yıllarına ait Küresel Organize Suç Endeksi doğrultusunda hazırlanan "Asya'daki Suç Eğilimleri" raporunda, en yüksek suç oranının görüldüğü ülke Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar oldu.

Asya ülkeleri arasında suç oranı en yüksek olan Myanmar'ı, Irak ve Afganistan takip etti!

Türkiye ise listenin 6. sırasında yer aldı!

Türkiye ise listenin 6. sırasında yer aldı!

Bölgedeki suç faaliyetlerindeki artışı da gözler önüne seren rapor ile birlikte Asya ülkelerinde, organize suç ile mücadelenin önemi gündeme geldi.

İşte, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu suç eğilimi en fazla olan 10 ülkenin sıralaması

İşte, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu suç eğilimi en fazla olan 10 ülkenin sıralaması

Global Initiative tarafından yayınlanan listenin tam haline de göz atmayı unutmayın!

Global Initiative tarafından yayınlanan listenin tam haline de göz atmayı unutmayın!

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