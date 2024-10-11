Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Asya Ülkeleri Başı Çekti! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Asya Ülkeleri Başı Çekti! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?
Kaynak: https://globalinitiative.net/wp-conte...
Dünya genelinde yapılan organize suç endeksi çalışması endişe verdi! 2023 yılına ait Küresel Organize Suç Endeksi raporunda, Asya'nın en yüksek suç eğilimine sahip ülkeleri arasında Türkiye de yer aldı!
İşte, detaylar...
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Son dönemlerde peş peşe yaşadığımız kanlı olayların ve vahşetin ardından ortaya çıkan Küresel Organize Suç Endeksi, ülkemizdeki suç eğilimine bir kez daha dikkat çekti.
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2021 ila 2023 yıllarına ait Küresel Organize Suç Endeksi doğrultusunda hazırlanan "Asya'daki Suç Eğilimleri" raporunda, en yüksek suç oranının görüldüğü ülke Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar oldu.
Türkiye ise listenin 6. sırasında yer aldı!
İşte, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu suç eğilimi en fazla olan 10 ülkenin sıralaması
Global Initiative tarafından yayınlanan listenin tam haline de göz atmayı unutmayın!
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