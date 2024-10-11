2024 Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Japon Sivil Toplum Kuruluşu Oldu!
2024 Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Japon Sivil Toplum Kuruluşu Oldu!
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Nobel Komitesi, 2024 Nobel Barış Ödülünü Japon sivil toplum kuruluşu Nihon Hidankyo'ya vermeye karar verdi.
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Nobel Komitesi, kararı duyururken gerçekçesini de açıkladı: "tanık ifadeleriyle nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini gösterdiği için barış ödülünü alıyor."
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin ödül açıklamasında ise "Japonya'daki yeni nesiller, tanıkların yaşadıklarını ve mesajlarını gelecek kuşaklara aktarıyor" ifadelerine yer verildi.
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