2024 Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Japon Sivil Toplum Kuruluşu Oldu!

'Hiroşima ve Nagazaki'den atom bombası mağdurlarının oluşturduğu bu taban hareketi, Hibakusha olarak da bilinir, nükleer silahlardan arınmış bir dünya elde etme çabaları ve tanık ifadeleriyle nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini gösterdiği için barış ödülünü alıyor.'