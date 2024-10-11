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2024 Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Japon Sivil Toplum Kuruluşu Oldu!

2024 Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi Japon Sivil Toplum Kuruluşu Oldu!

Nobel
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 12:59

2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. Son dönemlerde tüm dünyada savaş ana gündem maddesi haline gelmişken, 2024 Nobel Barış Ödülünün de sahibi de açıklandı. Ödülün sahibi, 'nükleer silahlardan arındırılma' üzerine çalışan Japon sivil toplum kuruluşu Nihon Hidankyo oldu.

İşte, detaylar...

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Nobel Komitesi, 2024 Nobel Barış Ödülünü Japon sivil toplum kuruluşu Nihon Hidankyo'ya vermeye karar verdi.

Nobel Komitesi, 2024 Nobel Barış Ödülünü Japon sivil toplum kuruluşu Nihon Hidankyo'ya vermeye karar verdi.

Nihon Hidankyo adlı kuruluş, Hibakusha olarak da anılıyor.

Nobel Komitesi, kararı duyururken gerçekçesini de açıkladı: "tanık ifadeleriyle nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini gösterdiği için barış ödülünü alıyor."

Nobel Komitesi, kararı duyururken gerçekçesini de açıkladı: "tanık ifadeleriyle nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini gösterdiği için barış ödülünü alıyor."
twitter.com

'Hiroşima ve Nagazaki'den atom bombası mağdurlarının oluşturduğu bu taban hareketi, Hibakusha olarak da bilinir, nükleer silahlardan arınmış bir dünya elde etme çabaları ve tanık ifadeleriyle nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini gösterdiği için barış ödülünü alıyor.'

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin ödül açıklamasında ise "Japonya'daki yeni nesiller, tanıkların yaşadıklarını ve mesajlarını gelecek kuşaklara aktarıyor" ifadelerine yer verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin ödül açıklamasında ise "Japonya'daki yeni nesiller, tanıkların yaşadıklarını ve mesajlarını gelecek kuşaklara aktarıyor" ifadelerine yer verildi.

'Bir gün, Hiroşima ve Nagasaki'ne atılan atom bombalarından kurtulanlar artık aramızda olmayacaklar. Ancak güçlü bir anma kültürü ve amaca bağlılıkla, Japonya'daki yeni nesiller, tanıkların yaşadıklarını ve mesajlarını gelecek kuşaklara aktarıyor'

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