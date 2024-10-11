Dünyanın En Yakışıklı 10 Erkeği Belli Oldu! Antik Yunan Güzellik Ölçütleri Yine Şaşmadı!
Dünyanın En Yakışıklı 10 Erkeği Belli Oldu! Antik Yunan Güzellik Ölçütleri Yine Şaşmadı!
Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Antik Yunan güzellik ölçütlerine dayanan araştırmaya göre, bir sonraki James Bond olması beklenen Aaron Taylor-Johnson, dünyanın en yakışılık adamı oldu. Peki, dünyanın en yakışıklı 10 erkeği kim?
İşte, detaylar...
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Güzelliğin ya da Yakışıklılığın Sembolü: Altın Oran Nedir?
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Matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var olan altın oran, Antik Yunan güzellik ölçütlerinin de temelini oluşturur.
1. İngiliz yakışıklının yüz hatlarının altın oranı yüzde 93,04 phi olarak belirlendi.
Rolü alırsa, Aaron en yakışıklı 007 olacak: "Burnunun genişliği ve uzunluğu da %98,8 ile neredeyse mükemmel."
2. Lucien Laviscount - 92.41%
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3. Paul Mescal - 92.38%
4. Robert Pattison - 92.15%
5. Jack Lowden - 90.33%
6. George Clooney - 89.9%
7. Nicholas Hoult - 89.84%
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8. Charles Melton - 88.46%
9. Idris Elba - 87.94%
10. Shah Rukh Khan - 86.76%
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