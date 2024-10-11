Dünyanın En Yakışıklı 10 Erkeği Belli Oldu! Antik Yunan Güzellik Ölçütleri Yine Şaşmadı!

Altın oran, aynı zamanda ilahi oran olarak da bilinir ve matematikte önemli bir yer tutar. Bu oran, iki sayının toplamının büyük olan sayıya bölünmesiyle elde edilen oranın, büyük olan sayının küçük olana bölünmesiyle elde edilen oranla aynı olması durumunda ortaya çıkar. Bu oran, yaklaşık olarak 1,618 değerine eşittir ve Yunan alfabesindeki 'phi' harfi ile sembolize edilir.

Altın oran, dünya üzerindeki birçok muhteşem yapıda ve sanat eserinde kendini gösterir. Dünyanın en görkemli yapılarından Keops Piramidi'nde, Yunan heykeltıraş Phidias'in eserlerinde görebilirsiniz. Ayrıca Leonardo Fibonacci adındaki İtalyan matematikçi tarafından keşfedilen Fibonacci sayı dizisi de altın oran denildiğinde ilk akla gelen altın oran göstergelerindendir.