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Dünyanın En Yakışıklı 10 Erkeği Belli Oldu! Antik Yunan Güzellik Ölçütleri Yine Şaşmadı!

Dünyanın En Yakışıklı 10 Erkeği Belli Oldu! Antik Yunan Güzellik Ölçütleri Yine Şaşmadı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 10:18 Son Güncelleme: 11.10.2024 - 10:26

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! Antik Yunan güzellik ölçütlerine dayanan araştırmaya göre, bir sonraki James Bond olması beklenen Aaron Taylor-Johnson, dünyanın en yakışılık adamı oldu. Peki, dünyanın en yakışıklı 10 erkeği kim? 

İşte, detaylar...

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Güzelliğin ya da Yakışıklılığın Sembolü: Altın Oran Nedir?

Güzelliğin ya da Yakışıklılığın Sembolü: Altın Oran Nedir?

Altın oran, aynı zamanda ilahi oran olarak da bilinir ve matematikte önemli bir yer tutar. Bu oran, iki sayının toplamının büyük olan sayıya bölünmesiyle elde edilen oranın, büyük olan sayının küçük olana bölünmesiyle elde edilen oranla aynı olması durumunda ortaya çıkar. Bu oran, yaklaşık olarak 1,618 değerine eşittir ve Yunan alfabesindeki 'phi' harfi ile sembolize edilir.

Altın oran, dünya üzerindeki birçok muhteşem yapıda ve sanat eserinde kendini gösterir. Dünyanın en görkemli yapılarından Keops Piramidi'nde, Yunan heykeltıraş Phidias'in eserlerinde görebilirsiniz. Ayrıca Leonardo Fibonacci adındaki İtalyan matematikçi tarafından keşfedilen Fibonacci sayı dizisi de altın oran denildiğinde ilk akla gelen altın oran göstergelerindendir.

Matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var olan altın oran, Antik Yunan güzellik ölçütlerinin de temelini oluşturur.

Matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var olan altın oran, Antik Yunan güzellik ölçütlerinin de temelini oluşturur.

Gelelim, Antik Yunan güzellik ölçütlerine dayanan araştırmanın sonuçlarına: İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson'ın gözleri, kaşları, burnu, dudakları, çenesi, çene ucu ve yüz şekli için yapılan birleşik ölçümler, klasik Yunanlıların mükemmellik fikrine en yakın orana sahip erkek olduğunu ortaya çıkardı.

1. İngiliz yakışıklının yüz hatlarının altın oranı yüzde 93,04 phi olarak belirlendi.

1. İngiliz yakışıklının yüz hatlarının altın oranı yüzde 93,04 phi olarak belirlendi.

Aaron Taylor-Johnson'ı sıra dışı kılan ise Uzman Dr. Julian De Silva tarafından açıklandı, '%99,2'lik bir puanla mükemmel olmaktan yalnızca %0,8 oranında uzak olan yüzünün genel şeklidir.' dedi.

Rolü alırsa, Aaron en yakışıklı 007 olacak: "Burnunun genişliği ve uzunluğu da %98,8 ile neredeyse mükemmel."

Rolü alırsa, Aaron en yakışıklı 007 olacak: "Burnunun genişliği ve uzunluğu da %98,8 ile neredeyse mükemmel."

Gelin bir de daha önceki James Bond'ların yakışılıklık oranlarına göz atalım, Sean Connery %89,2 ve Roger Moore ise %88,8 puan alıyor. 

Silva, ölçümlerden elde edilen verileri değerlendirirlen, 'Ayrıca %95'lik iyi bir puan alan güzelce şekillendirilmiş bir çenesi var. Göz aralığı %89, burnu ile dudağı arasındaki boşluk (%89,6) ve dudakları (%86) hariç tüm puanları güçlüydü.” dedi. 

İşte, listenin devamı 👇

2. Lucien Laviscount - 92.41%

2. Lucien Laviscount - 92.41%

Bu yılki çalışmada dünyanın en yakışıklı 2. erkeği, %92,41 ile Emily In Paris dizisinin yakışıklısı Lucien Laviscount oldu.

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3. Paul Mescal - 92.38%

3. Paul Mescal - 92.38%

Listenin üçüncü sırasında ise %92,38 ile Gladiator II yıldızı Paul Mescal yer aldı!

4. Robert Pattison - 92.15%

4. Robert Pattison - 92.15%

5. Jack Lowden - 90.33%

5. Jack Lowden - 90.33%

6. George Clooney - 89.9%

6. George Clooney - 89.9%

7. Nicholas Hoult - 89.84%

7. Nicholas Hoult - 89.84%
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8. Charles Melton - 88.46%

8. Charles Melton - 88.46%

9. Idris Elba - 87.94%

9. Idris Elba - 87.94%

10. Shah Rukh Khan - 86.76%

10. Shah Rukh Khan - 86.76%

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