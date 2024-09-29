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Binlerce Yıl Öncesinden Bugüne! Antik Uygarlıklardan Geriye Kalanlar!

Binlerce Yıl Öncesinden Bugüne! Antik Uygarlıklardan Geriye Kalanlar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 12:55

Binlerce yıl öncesinden kurulmuş Antik Uygarlıkların, zamana meydan okuyan izlerine göz atıyoruz. Kimileri zamanla yok olmaya yüz tutmuş olsa da kimileri hâlâ ayakta! Zamanın gerisinde kalan tarih ise ne olursa olsun görülmeye değer. 

Kaynak: Time Capsule Tales

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1. Taxila, M.Ö. 1000 civarında kurulmuş!

1. Taxila, M.Ö. 1000 civarında kurulmuş!

Pakistan'ın Pencap Eyaleti'nin Ravalpindi şehrindeki Taxila, bazı kaynaklarda dünyanın en eski üniversitelerinden biri olarak kabul edilir.

2. Beytüllahim, burada İsa'nın doğduğuna inanılır!

2. Beytüllahim, burada İsa'nın doğduğuna inanılır!

İsa'nın doğduğu dönemde Beytüllahim, Roma İmparatorluğu'na ait olan Yahudiye eyaletine bağlıydı. Günümüzde araştırmacılar, Beytüllahim'in bir yer ya da kent adı değil yıldız, bir gök cismi ya da gökyüzü olayının adı olduğunu ileri sürüyorlar. Hristiyanlar ise Noel'de, Filistin'deki bu kutsal bölgeyi ziyaret ediyorlar.

3. Ninova, bir zamanlar Asur Devleti'ne başkentlik yapan bir Antik çağ kenti.

3. Ninova, bir zamanlar Asur Devleti'ne başkentlik yapan bir Antik çağ kenti.

Milattan önceki yıllarda Musul bölgesinin de içinde bulunduğu Mezopotamya'nın kaybolmaya yüz tutmuş izlerini, günümüzde Irak sınırı içerisinde yer alan Ninova'da görüyoruz.

4. Mari, Sümer ve Amori şehir devleti!

4. Mari, Sümer ve Amori şehir devleti!

Mari, günümüzde Suriye sınırları içerisindeki eski bir Sümer ve Amori şehir devletidir. M.Ö. 5. binyılda kurulduğu düşünülen kent, M.Ö. 2900'lerden M.Ö. 1759'a kadar resmen altın çağını yaşamıştır. Ancak M.Ö. 1759'da  Hammurabi tarafından yıkılmıştır.

5. Tyre, Lübnan'ın Akdeniz kıyısındaki tarihi liman kenti.

5. Tyre, Lübnan'ın Akdeniz kıyısındaki tarihi liman kenti.

Tyre, ilk kurulduğunda yalnızca bir ada üzerinde yer alıyordu. Fakat daha sonra dolgu bir yol ile anakaraya bağlandı ve yarımada haline geldi. 'Sur Kenti' olarak da bilinen kent, bir zamanlar Fenike kolonilerinin en gelişmişlerinden biri olan Cadiz ve Kartaca gibi önemli bir konuma sahipti.

Sur Kenti'nin gelişmesinin arkasındaki ana etken ise 'Sur firfiri' adı verilen bir boya maddesiydi. Erguvan renkte bir madde olan bu boya, Murex türü bir deniz salyangozu olan Bolinus brandaris'ten elde ediliyordu. Ve o dönemler için oldukça pahalı bir üründü. Öte yandan Sur Kenti'nde, Roma dönemine ait kalıntılara da bulunmuştur.

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6. M.Ö. 1894 yılında kurulan eşsiz kent Babil!

6. M.Ö. 1894 yılında kurulan eşsiz kent Babil!

Babil, M.Ö. 1894'te Mezopotamya'da kurulmuş en görkemli imparatorluklardan biridir. Günümüzde ise Irak'ın El Hilla kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. İmparatorluğun toprakları bir zamanlar, Sümer ve Akad'ı kapsamıştır. Öte yandan Babil, tarih boyunca çeşitli Sami asıllı halkların evi olmuştur.

7. Bağdat, yüzyıllarca İslam dünyasının bilim, kültür ve ticaret merkeziydi.

7. Bağdat, yüzyıllarca İslam dünyasının bilim, kültür ve ticaret merkeziydi.

Tarihin belki de en görkemli şehirlerinden biri olan Bağdat ise yüzyıllarca İslam dünyasının merkezi olan ve Abbasilere başkentlik yapmıştır. Zaman içinde Moğollardan Osmanlıya pek çok kez fetihlerin merkezinde oldu. Günümüzde ise Orta Doğu'nun Kahire ve Tahran'dan sonra en büyük üçüncü şehridir.

8. Piramitlerin gizemiyle dolu Giza!

8. Piramitlerin gizemiyle dolu Giza!

Gize, Mısır'ın Kahire şehrinde bulunan üç büyük piramitine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en görkemli yapıları arasında yer alan piramitler: Keops, Kefren ve Mikerinos. 

Pek çok kişi piramitlerin üçünün de 'Dünyanın Yedi Harikası' arasında yer aldığı düşünülse de, aslında piramitlerden yalnızca Keops Piramidi, bu listeye dahildir. Nasıl inşa edildiğine dair pek çok teori bulunan Keops Piramidi ise M.Ö. 2560'da Mısır Firavunu Khufu tarafından yaptırılmıştır.

9. Mavi ve Beyaz Nillerin birleştiği noktayı ve Nil'in ilk şelalesini kapsayan Nubia!

9. Mavi ve Beyaz Nillerin birleştiği noktayı ve Nil'in ilk şelalesini kapsayan Nubia!

Nubia, Nil Nehri boyunca, Hartum ile El Dabbah arasında yer alan bölgededir. Bir zamanlar Antik Kerma medeniyetinin merkezi olan bu bölge, M.Ö. 2500 ila 1500 yıllarında Yeni Mısır Krallığı tarafından yönetilmiştir. M.Ö. 8. yüzyılda ise Kuş Krallığı, Mısır'ı fethetmiştir. Böylece Nubia, birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde ise Sudan sınırları içerisinde yer almaktadır.

10. Dünyanın en eski şehri, Atina.

10. Dünyanın en eski şehri, Atina.

Atina, 3.400 yıllık yazılı tarihine ve M.Ö. 7. ile 11. yüzyıllara kadar uzanan insan varlığına sahip olmasıyla dünyanın en eski şehirlerinden biri. Şehir ismini Antik Yunan'ın bilgelik tanrıçasından alıyor. Günümüzde ise Yunanistan'ın başkenti ve Avrupa Birliği'nin yedinci büyük şehridir.

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11. M.Ö. 814'lerin "Yeni Kent"i Kartaca, Tunus

11. M.Ö. 814'lerin "Yeni Kent"i Kartaca, Tunus

M.Ö. 814'te Tunus'ta kurulan Kartaca ise bir Fenike kolonisiydi. Şehrin adı 'Yeni Kent' anlamına geliyordu. 

Antik Yunanistan ve Roma İmparatorluğu'nun Akdeniz ticareti için Kartaca ile rekabeti, tarihçilerin bu konudaki çalışmalarını özgünlükten uzaklaştırmış ve önyargılı bir hale getirmiştir.

12. Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun başkenti!

12. Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun başkenti!

M.Ö. 6. yüzyıl sonunda Kral I. Darius tarafından kurulan Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun başkentidir. Bu göz kamaştıran şehir, I. Darius'tan sonraki krallar I. Serhas ve Artakserkses tarafından genişletilerek anıtlarla süslenmiştir.

13. Hattuşaş, Hitit İmparatorluğu'nun başkenti!

13. Hattuşaş, Hitit İmparatorluğu'nun başkenti!

Hattuşaş, M.Ö. 17. ila 13. yüzyıllarda Hitit İmparatorluğu'na başkent olmuştur. Kentteki ilk yerleşim izleri M.Ö. 6. binyıla dayanmaktadır. M.Ö. 19. ve 18. yüzyıllarda bölgede Asurlular da bir yerleşim oluşturmuştur. 

Hitit Kralı I. Hattuşili, başkenti Hattuşaş'a taşımıştır. Ancak kent, Kaşkalar adı verilen bir kavim tarafından saldırıya uğramıştır. M.Ö. 13. yüzyılda III. Murşili, başkenti yeniden Hattuşaş'a taşımış ve kent, imparatorluğun yıkılışına kadar devletin merkezi olmuştur. Fakat şehir M.Ö. 1700'de  ise Anitta tarafından yakılmıştır.

14. Tizpon veya Ktesifon, tarihin enlerinden biri daha!

14. Tizpon veya Ktesifon, tarihin enlerinden biri daha!

Tizpon veya Ktesifon, İran'ın Hvarvaran eyaletinde, Bağdad'ın güneyinde yer alan tarihi bir şehir. Zamana meydan okuyan bu şehir, 800 yıl boyunca Part ve Sasani İmparatorlukları'nın başkenti olmuştur. Bu eşsiz şehrin, 570 ila 637 yıllarında 'Dünyanın En Büyük Şehri' olduğuna inanılır. Bu dönemlerde ekonomik ve politik bir merkez olan Ktesifon, 762 yılında Bağdat'ın kurulmasıyla birlikte önemini yitirmiştir.

15. Büyük İskender tarafından kurulan Ay Hanım (Ai Khanum) kenti.

15. Büyük İskender tarafından kurulan Ay Hanım (Ai Khanum) kenti.

Asya seferi sırasında Büyük İskender tarafından kurulan Ay Hanım (Ai Khanum) kenti, günümüzde Afganistan'ın Tacikistan sınırı içerisinde yer alır. Grek kültürünün hakim olduğu kent, zamanla tarihe karışmıştır. 

Neyse ki 1961 yılında Afganistan Kralı Zahir Şah, antik kentin kalıntılarını keşfederek birtakım kazı çalışmaları yürütmüştür.

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16. Tarihi 14 bin yıl önceye dayanan Roma

16. Tarihi 14 bin yıl önceye dayanan Roma

Roma'da 14.000 yıl öncesine ait arkeolojik kanıtlar bulunmuştur. Kalıntılar, yaklaşık olarak 10.000 yıllık insan varlığına işaret etmektedir. Şehir, zamanla birkaç pastoral yerleşimin bir araya gelmesi ve tarımsal verimliliğin artmasıyla gelişmiştir. Bu gelişme, Yunan kolonileriyle ticaretin artmasına ve şehrin M.Ö. 8. yüzyılda kurulmasına yol açmıştır. 

Günümüzde Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın yaşadığı bağımsız devlet Vatikan da Roma'da bulunmaktadır.

17. M.Ö. 360 ila 359'da kurulan Filippi

17. M.Ö. 360 ila 359'da kurulan Filippi

Filippi, M.Ö. 360 ila 359'da Thasos kolonicileri tarafından kurulmuştur. Dağın eteklerine kurulan bu antik kent ilk başta Crenides olan bir Makedon kentiydi. Daha sonra II. Filip tarafından ismi değiştirildi ve 14. yüzyılda Osmanlı fethinden sonra tamamen terk edildi. 

Günümüzde ise Yunanistan'ın Kavala kentinde bulunan Filippoi, antik kentin kalıntılarına yakındır.

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