Binlerce Yıl Öncesinden Bugüne! Antik Uygarlıklardan Geriye Kalanlar!
Binlerce Yıl Öncesinden Bugüne! Antik Uygarlıklardan Geriye Kalanlar!
Binlerce yıl öncesinden kurulmuş Antik Uygarlıkların, zamana meydan okuyan izlerine göz atıyoruz. Kimileri zamanla yok olmaya yüz tutmuş olsa da kimileri hâlâ ayakta! Zamanın gerisinde kalan tarih ise ne olursa olsun görülmeye değer.
Kaynak: Time Capsule Tales
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1. Taxila, M.Ö. 1000 civarında kurulmuş!
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2. Beytüllahim, burada İsa'nın doğduğuna inanılır!
3. Ninova, bir zamanlar Asur Devleti'ne başkentlik yapan bir Antik çağ kenti.
4. Mari, Sümer ve Amori şehir devleti!
5. Tyre, Lübnan'ın Akdeniz kıyısındaki tarihi liman kenti.
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6. M.Ö. 1894 yılında kurulan eşsiz kent Babil!
7. Bağdat, yüzyıllarca İslam dünyasının bilim, kültür ve ticaret merkeziydi.
8. Piramitlerin gizemiyle dolu Giza!
9. Mavi ve Beyaz Nillerin birleştiği noktayı ve Nil'in ilk şelalesini kapsayan Nubia!
10. Dünyanın en eski şehri, Atina.
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11. M.Ö. 814'lerin "Yeni Kent"i Kartaca, Tunus
12. Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun başkenti!
13. Hattuşaş, Hitit İmparatorluğu'nun başkenti!
14. Tizpon veya Ktesifon, tarihin enlerinden biri daha!
15. Büyük İskender tarafından kurulan Ay Hanım (Ai Khanum) kenti.
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16. Tarihi 14 bin yıl önceye dayanan Roma
17. M.Ö. 360 ila 359'da kurulan Filippi
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