Binlerce Yıl Öncesinden Bugüne! Antik Uygarlıklardan Geriye Kalanlar!

Tyre, ilk kurulduğunda yalnızca bir ada üzerinde yer alıyordu. Fakat daha sonra dolgu bir yol ile anakaraya bağlandı ve yarımada haline geldi. 'Sur Kenti' olarak da bilinen kent, bir zamanlar Fenike kolonilerinin en gelişmişlerinden biri olan Cadiz ve Kartaca gibi önemli bir konuma sahipti.

Sur Kenti'nin gelişmesinin arkasındaki ana etken ise 'Sur firfiri' adı verilen bir boya maddesiydi. Erguvan renkte bir madde olan bu boya, Murex türü bir deniz salyangozu olan Bolinus brandaris'ten elde ediliyordu. Ve o dönemler için oldukça pahalı bir üründü. Öte yandan Sur Kenti'nde, Roma dönemine ait kalıntılara da bulunmuştur.