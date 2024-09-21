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Mühendisliğin ve Sanatın Sınırlarını Aşan Köprüler! Dünyanın En Özel Köprüleriyle Karşıya Geçmenin Ötesi

Mühendisliğin ve Sanatın Sınırlarını Aşan Köprüler! Dünyanın En Özel Köprüleriyle Karşıya Geçmenin Ötesi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.09.2024 - 14:04

Bazen sadece karşıya geçmek için yapılan köprüler basit bir görev üstlense de aslında yaptıkları şey iki karayı birbirine bağlamaktan daha fazla. Hatta bazı köprü örnekleri var ki üzerinde yürümek heyecanlandırıyor kimi zamanda bu anı ölümsüzleştirmek için onlarca fotoğraf çekiniyoruz. Bazı ülkeler için ikonik baz ülkeler içinde gurur tablosu olan bu köprüleri sizde bizim kadar merak ediyorsanız gelin yazımıza devam edelim.

1. Golden Bridge

1. Golden Bridge

Vietnam'ın Da Nang yakınlarındaki Bà Nà Hills tatil beldesinde bulunan Golden Bridge, 150 metre uzunluğundaki bir yaya köprüsüdür. Neredeyse kendi etrafında dönen köprü, iki taş el arasındaki tasarımıyla teleferik istasyonu ile bahçeleri birbirine bağlamaktadır. 

Adres: XXWW+2GH, Hoà Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng, Vietnam

Açılış- Kapanış Saati: 10:00- 16:00

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Ziyaretçi Yorumu:'Dev eldeki Golden Bridge çok güzel, manzara çok güzel.'

2. Magdeburg Water Bridge

2. Magdeburg Water Bridge

Sırada alışılagelmiş tasarımların çok ötesinde bir su köprüsü var. Magdeburg Water Bridge, Orta Almanya'da Magdeburg yakınlarında bulunmaktadır. Ve köprü aslında gezilebilir su kemeridir. Elbe Nehri'ni kaplayan köprü, nehrin batı yakasındaki Mittellandkanal ile doğu yakasındaki Elbe-Havel Kanalı'nı doğrudan birbirine bağlar. 

Adres: 39326 Wolmirstedt, Almanya

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Magdeburg Su Köprüsü, Almanya'nın merkezinde, Magdeburg yakınlarında bulunan, gezilebilir büyük bir su kemeridir. Çok güzel bir yer'

3. Ponte Vecciho

3. Ponte Vecciho

İtalya Floransa'da bulunan bu köprü, orta çağdan kalma. Kökleri 14. yüzyıla dayanan köprü, II. Dünya Savaşı'nda Floransa'da kurturulan tek köprüdür. Efsaneye göre Führer, Ponte Vecciho'yu yok edemeyecek kadar güzel buldu. Köprü üstündeki oyuncak gibi görünen dükkanlarda ise hâlâ hediyelik eşya mağazaları ve kuyumcular bulunuyor.

Adres: Ponte Vecchio, 50125 Firenze FI, İtalya

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu: 'Çok tatlı bir iç yapısı var, ama tabii ki de Avrupa'daki çalışma anlayışına göre akşamları açık mekan bulamazsınız içerisinde. İçerisinde zaten öyle kafe vb. mekanlar yer almıyor. Genellikle kuyumcular bulunmakta. İlk geçerken normal sokak gibi düşündüm ortasına gelince fark ettim. Gerçekten de güzel bir köprü aslında. İşlek ve canlı olduğu yani dükkanların açık olduğu bir anda gitmek isterdim ama işte, pek vaktim yoktu.'

4. Millau Viyadüğü

4. Millau Viyadüğü

Fransa'da bulunan bu viyadük, mimar Norman Foster ve Michel Virlogeux tarafından tasarlanmıştır. Millau ile Güney Fransa’yı birbirine bağlayan kablo destekli bir asma köprü 2,4 km'lik uzunluğuyla dünyadaki 'en'ler arasında yer alır. Dünyanın en yüksek köprüsünde kendinizi bulutların üzerinde hissedeceksiniz. 

Adres: Viaduc de Millau, 12400 Millau, Fransa

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Muhteşem altyapı, şikayet edecek bir şey yok, Milhau'ya bakan 2,5 km uzunluğunda. Hasar şu anda çalışıyor 🚧 dikkatli olun!'

5. Puente Nuevo

5. Puente Nuevo

Puente Nuevo, İspanyolca'da 'Yeni Köprü' anlamına gelmektedir. 1793 yılında inşası tamamlanan köprünün mimarı José Martin de Aldehuela ve baş yapımcısı Juan Antonio Díaz Machuca'dır. Guadalevín Nehri'ni taşıyan ve Güney İspanya'daki Ronda şehrini bölen köprü, 120 metre derinliğindeki bir uçurumu kaplamaktadır.

Adres: Pl. España, s/n, 29400 Ronda, Málaga, Spain

Açılış- Kapanış Saati: 

  • Cumartesi 10:00-14:00, 15:00-18:00

  • Pazar 10:00-15:00

  • Pazartesi 10:00-14:00, 15:00-18:00

  • Salı 09:30-19:00

  • Çarşamba 09:30-19:00

  • Perşembe 09:30-19:00

  • Cuma 09:30-19:00

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Ziyaretçi Yorumu: 'Muhteşem manzaralar, inanılmaz bina. Bu manzaraları görmek için patikadan aşağı yürümek herkesin harcı değil. Sıcak ve dik. Oraya gitmek için yapılan yolculuk da göz açıcı!'

6. The Pont du Gard

6. The Pont du Gard

Pont du Gard, var olan en iyi korunmuş Roma su kemeri köprülerinden biridir. MS 1. yüzyılda Nemausus kolonisine 50 km'den fazla su taşımak için inşa edilmiş olup, olağanüstü korunması nedeniyle 1985 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası listesine eklenmiştir.

Adres: 30210 Vers-Pont-du-Gard, France

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu: 'Muhteşem Roma yapımı köprü. Çok sayıda kolay park yeri. Köprüye giden yollar, otoparktan ve çevredeki yürüyüş yolları çok iyi işaretlenmiş ve takip edilmesi kolay. Çevredeki kırsalın, nehir vadisinin ve köprünün kendisinin manzarası muhteşem.'

7. Tower Bridge

7. Tower Bridge

Bu mimari harikası, 1894 yılında kullanıma açılmıştır. Londra Köprüsü'nün doğusunda yaşayan ve 'bir tarafta Manchester, diğer tarafta Liverpool' nüfusuna eşit olan Londra nüfusunun yüzde 39'unu birbirine bağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Thames Nehri üzerindeki köprü iki katlı ve açılır kapanır bir tasarıma sahiptir. Baskül köprü türündeki Tower Bridge, türünün en ünlülerindendir. 

Adres: Tower Bridge Rd, London SE1 2UP, United Kingdom

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu: '__Londra'daki en önemli nokta. Biletleri önceden ayırtmak şart, çünkü kuyruklar uzun olabilir ancak oldukça hızlı ilerler. Thames Nehri'nin muhteşem manzaralarının tadını çıkarabileceğiniz tepeye asansörle çıkmanız gerekecek.

8. Karl Köprüsü (Charles Bridge)

8. Karl Köprüsü (Charles Bridge)

Karl Köprüsü ise 1357 ila 1400 yılları arasında tamamlanmıştır. Kral IV. Charles tarafından yaptırılan köprünün mimarı ise Peter Parler'dir. Köprünün üzerindeki 30 heykel arasından en ünlü olanı Aziz John Nepomuk heykelidir.

Adres: Karlův most, 110 00 Praha 1, Czechia

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu: '__Köprü kesinlikle Prag'ın merkezidir ve akşam geç saatlere kadar günün her saatinde kalabalıkları kendine çeker. Akşam da kesinlikle görülmeye değer. Çevresi de oldukça hareketlidir. Köprü heykelleri kesinlikle bitiş ve boyut olarak farklıdır ve Köprünün her iki tarafında bağlantı kemerleri vardır. Gezin ve detayları, manzaraları ve sesleri içinize çekin. Kesinlikle harika fotoğraf fırsatları!' 

9. Öresund Köprüsü

9. Öresund Köprüsü

Øresund Köprüsü, gerçek bir mühendislik harikası. İsveç ve Danimarka'yı denizin altındaki bir tünelle birbirine bağlıyor. Avrupa'nın en uzun köprüsü ve İskandinavya'nın kara ve demir yolu ağlarını Batı Avrupa'nınkilerle birleştirir.

Adres: 216 30 Malmö, Sweden

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu: 'Okyanusun ortasına bir köprü inşa etmenin nasıl mümkün olduğu çok büyüleyici. Köprüde durabileceğiniz bir manzara noktası olmasını isterdim ama manzaranın tadını çıkarma imkanı yok. __Fiyat ise bence çılgınca.' 

10. Capilano Asma Köprüsü

10. Capilano Asma Köprüsü

Capilano; 1889 yılındaİ skoç mühendis George Grant Mackay tarafından inşa edilen, Kanada'nın Kuzey Vancouver Bölgesi'ndeki Capilano Nehri'ni geçen basit 137 metrelik bir  asma köprüdür. Ağaçlar arasında yürümenin huzurunu görseli görünce bile hissediyor insan.

Adres: 3735 Capilano Rd, North Vancouver, BC V7R 4J1, Kanada

Açılış- Kapanış Saati: 09:00- 18:00

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Ziyaretçi Yorumu:'Muhteşem! Vancouver'a giderseniz mutlaka ziyaret etmelisiniz. Şiddetle tavsiye edilir!'

11. Golden Gate Köprüsü

11. Golden Gate Köprüsü

Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur köprüsünü bilmeyen yoktur. Köprü, Kaliforniya'daki San Francisco Körfezi'nin girişindedir. 1987 yılında 50. yıl dönümü için yaklaşık 800.000 kişi Golden Gate Köprüsü'nde toplandı.  Fakat maalesef kalabalık, köprünün 7 fit sarkmasına ve dışbükey şeklini kaybetmesine neden oldu. 

Adres: Golden Gate Brg, San Francisco, CA, United States

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Ziyaretçi Yorumu:'Öğleden sonra buraya gittik ve muhteşem bir manzaraya tanık olduk ama çok rüzgarlı ve soğuktu ve orada uzun süre duramadık. Ancak muazzam kuleleri, geniş kabloları ve büyük açıklığı olan Golden Gate inanılmaz bir cazibe merkezi.

12. Bridge of Sighs (Ahlar Köprüsü)

12. Bridge of Sighs (Ahlar Köprüsü)

1602 yılında inşa edilen köprü, Antonio Contin tarafından tasarlanmıştır. Köprünün ismi Lord Byron taradından 19. yüzyılda, İtalyanca 'Ponte dei Sospiri' kelimesinden çevrilmiş ve mahkumların hücrelerine götürülmeden önce Venedik'in güzelliğine iç çektikleri anlamına gelmektedir. 

Adres: 30124 Venice, Metropolitan City of Venice, Italy

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Ziyaretçi Yorumu:'__Venedik tarihinin büyüleyici bir parçasıdır! Bu simgesel köprü, Doge Sarayı'nı eski hapishaneye bağlar ve geçmişe benzersiz bir bakış sunar. İçinde yürürken, hapsedilmek üzere yolda geçen mahkumların duygularını neredeyse hissedebilirsiniz, bu da ona kasvetli ama ilgi çekici bir atmosfer kazandırır.'

13. St. Angelo Bridge

13. St. Angelo Bridge

Aslen Aelian Köprüsü olarak bilinen bu Roma köprüsü, M.S. 134 yılında İmparator Hadrian tarafından Tiber Nehri'nin şehir merkezinden yeni inşa edilmiştir. Türbesi Castel Sant'Angelo'ya kadar uzanması amacıyla tamamlanmıştır.

Adres: Ponte Sant'Angelo, 00186 Roma RM, Italy

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Ziyaretçi Yorumu:'__Etrafında dolaşmayı ve tüm katları ve girintileri keşfetmeyi çok sevdik! Birkaç merdiven tırmanmaya hazır olun. Ama fena değil!' 

14. Khaju Köprüsü (Allahverdi Han Köprüsü)

14. Khaju Köprüsü (Allahverdi Han Köprüsü)

İran İshafan'da bulunan bu tarihi köprü İran'ın en büyük nehri olan Zyanderud üzerinde bulunuyor. 1650 yılında tamamlandığı bilinen köprü özellikle geceleri nefes kesici güzelliğe sahip.

Adres: Isfahan Province, Isfahan, Khajoo Bridge, JMPM+P84, İran

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'33 gözlü köprü diyorlar. İsfahan'ın görülecek yerlerinden birisi. Yaz olduğu için nehrin suyu çekilmişti.'

15. Chenyang Köprüsü

15. Chenyang Köprüsü

Klasik Çin evlerinin birleşimi gibi görünen bu eski ve görkemli köprü kültürel bir miras olarak korunma altında. Uzaktan fotoğraf çekilmesine izin veriliyor.

Adres: VJWR+36C, Sanjiang Dong Autonomous County, Liuzhou, Guangxi, Çin, 545505

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Chengyang Köprüsü, Guangxi Zhuang bölgesindeki birçok rüzgar ve yağmur köprüsü arasında en ünlü olanıdır. Köprünün tamamının çivilenmesi veya perçinlenmesi gerekmiyor ve büyük ve küçük tahta, keski ahşap ve zıvana ile bağlantılı.Şimdi Chengyang Köprüsü ulusal bir anahtar kültürel kalıntı koruma birimi haline geldi.'

16. Mostar Köprüsü

16. Mostar Köprüsü

Kanuni Sultan Süleyman'ın baş mimarı tarafından 1566 yılında tasarlanan Köprü, 1993'teki Hırvat-Boşnak Savaşı sırasında yıkılmıştır. Fakat 2004 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Daha sonra UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. 

Adres: 88000 Mostar, Bosnia & Herzegovina

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Ziyaretçi Yorumu: 'Köprü manzarası harika. Neretva nehrinin rengi ve yeşil birleşince çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Turistik bir yer olduğundan doğal olarak çok kalabalık ama herkesin gidip görmesi gerekiyor bence.'

17. Alexandre III Köprüsü

17. Alexandre III Köprüsü

Pont Alexandre III, Paris'teki Seine Nehri'nin üzerinden geçen bir güverte kemer köprüsü. Champs-Élysées bölgesini Invalides ve Eyfel Kulesi ile birleştiren köprü, şehrin en süslü lokasyonu diyebiliriz. Ancak 1975 yılından beri Fransız tarihi anıtı olarak sınıflandırılan köprünün manzarası da işlemeleri kadar büyüleyici. 

Adres: Pont Alexandre III, 75008 Paris, France

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Ziyaretçi Yorumu: 'Köprünün gösterişli lambaları, yaldızlı heykelleri ve karmaşık detaylarıyla çarpıcı mimarisi, Paris zarafetini mükemmel bir şekilde örnekliyor. Köprüden görünen manzara muhteşem ve Eyfel Kulesi ve Les Invalides gibi simgesel yapıların panoramik manzaralarını sunuyor.'

18. Kapell Köprüsü

18. Kapell Köprüsü

1333 yılında İsviçre şehir savunması için yapılan köprünün girişinde kule bulunmakta ve bu kule eskiden hapishane olarak kullanılmış.

Adres: Kapellbrücke, 6002 Luzern, İsviçre

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Luzernin simge yerlerinden biri yıllardır bu şekilde korunabilmiş olması çok güzel'

19. Helix Bridge

19. Helix Bridge

Singapur'un gösterişli binaları olur da köprüleri olmaz mı? DNA sarmalından örnek alınarak tasarlanan köprü 2010 yılında faaliyete geçti.

Adres: Singapur

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Merliondan geçit ile karşıya geçin ve sahil boyunca yürüyerek Helix'e ulaşın. Ardından Marina Bay Sands'e geçin. En güzel rota.'

20. Brooklyn Köprüsü

20. Brooklyn Köprüsü

1870 yılında yapımı başlayan Brooklyn Köprüsü, 1883 yılında hizmete açılmıştır. Yapımı 13 yıl süren köprü, New York'ta East River üzerinde Brooklyn ile Manhattan'ı birbirine bağlamaktadır.

Adres: New York, NY 10038, United States

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Ziyaretçi Yorumu:' __Harika fotoğraf fırsatları ve biraz egzersiz yapma fırsatı. Köprüde bisikletçiler ve yürüyüşçüler için ayrı bir yol var, bu harika. Köprüde harika fotoğraflar çektim'

21. Musa Köprüsü

21. Musa Köprüsü

Hollanda'da nehirle aynı seviyede olan bu köprü tasarlanırken 'Hz. Musa'nın önünde Kızıldeniz'i ikiye ayrılması' fikrinden esinlenmişler.

Adres: Schansbaan 8, 4661 PN Halsteren, Hollanda

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Yürüyüş için güzel bir alan. Fort de Roovere, Musa köprüsünün ve gözetleme kulesinin bulunduğu yerdir. Suda yürüyebilmek için özel. Otopark yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafesindedir.'

22. Skybridge

22. Skybridge

Malezya'da bulunan orman içinde ama yükseliği ile muhteşem bir manzaraya sahip bu güzel köprümüz dağ manzarasıyla 'iyi ki geldik' diyeceğiniz bir köprü.

Adres: 07000 Langkawi, Kedah, Malezya

Açılış- Kapanış Saati: 09:30- 19:00

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Ziyaretçi Yorumu:'Dünyanın en dik teleferiği olan asma skybridge var.Yurt içi ve yurt dışından turistlerin ziyaret ettiği bir yer.'

23. Barış Köprüsü

23. Barış Köprüsü

Gürcistan Tiflis'de bulunan modern Barış Köprüsü çelik ve camdan yapılmış. 2010 yılında açılan köprü 150 metre uzunluğa sahip.

Adres: MRV5+58G, Tbilisi, Gürcistan

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Müzik eşliğinde ışıkların yanıp sönmesi muazzam bir şey özellikle çevre çok temiz çok ferah Tiflis'in en güzel yerlerinden biri güzel vakit geçirmek istiyorsanız gidin'

24. Yaşayan Köprü

24. Yaşayan Köprü

UNESCO Dünya Geçici Miras listesinde yer alan ve Hindistan'da doğanın resmen kendi için yaptığı köprü olan bu yaşayan köprüyü ve diğer köprüleri umarım ki ömrünüz, sağlığınız ve aranız yeter de görürsünüz.

Adres: 7M2C+GQ5, Nongriat, Meghalaya 793111, Hindistan

Açılış- Kapanış Saati: 06:00- 17:00 (Pazar günleri kapalı)

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Ziyaretçi Yorumu:'Asla unutamayacağım harika bir deneyim ❤️ Zor ama oraya ulaştığında buna değer.'

25. Chenab Rail Bridge

25. Chenab Rail Bridge

Chenab Demiryolu Köprüsü, Hindistan'ın Jammu ve Keşmir eyaletine bağlı Jammu bölgesinde yer alır. Bu köprü, Reasi bölgesindeki Bakkal ve Kauri bölgeleri arasında yer alan tek hatlı bir demiryolu hattını taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Köprünün yapımında çelik ve beton kullanılmıştır ve kemerli bir yapıya sahiptir.

Chenab Nehri üzerinde konumlanan bu köprü, nehrin tam 359 metre (1.178 feet) üzerinde yer alır. Bu özelliği ile Chenab Demiryolu Köprüsü, dünyanın en yüksek demiryolu köprüsü unvanını elinde bulundurur. Ayrıca dünyanın en yüksek kemer köprüsü olma özelliğini de taşır.

26. Banpo Köprüsü

26. Banpo Köprüsü

Güney Kore'de bulunan Bnapo Köprüsü ilk iki katlı bir köprü olma özelliği bulunuyor. Işıklandırmalar ve suyun yardımıyla köprü daha da ilgi çekici hale geliyor.

Adres: Seoul, Güney Kore

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Güney Kore'nin ana nehri olan Han Nehri üzerinde bir köprü uzanmaktadır.Bu nehir Kore Yarımadası'nın Amnok, Duman ve Nak Dong nehirlerinden sonra dördüncü en uzun nehirdir. Nehir, Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarında birleşen Kore Yarımadası'nın doğu dağlarındaki iki küçük nehrin dallanmasından sonra başlıyor. Ve size nehir manzarasının tadını çıkarma fırsatı verir'

27. Özgürlük Köprüsü

27. Özgürlük Köprüsü

Liberty Bridge( Özgürlük Köprüsü )1896’da faaliyete geçmiş. Buda ve Pest yakalarını birbirine bağlayan Özgürlük Köprüsü  333 metre uzunluğu ile Budapeşte’nin en kısa köprüsü olabilir ama bu yeşil demir köprü görülmeye değer.

Adres: Budapest, Fővám tér 1093, 1118 Macaristan

Açılış- Kapanış Saati: 24 Saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Çok güzel Özgürlük Köprüsü. Merkez pazarı ve Gellert dağının eteğini birbirine bağlar. Köprünün ortasından tramvaylar ve arabalar geçiyor ve yanlarda seyir terasları olan bir yaya gezinti yolu bulunuyor.'

28. Rakotzsee The Devil's Bridge

28. Rakotzsee The Devil's Bridge

1860 yılında Almanya'nın o bölgesinde yaşayan bir şövalye tarafından yaptırılan kemerli şeytan köprüsünden geçişler yasak.

Adres: Halbendorfer Str., 02953 Gablenz, Almanya

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Köprü küçük bir kasabada ve ona giden yol çok sıradan ama manzara çok güzel. Köprü muhtemelen Instagram üzerinden tanındı ama görüntüsü ve çevresi gerçekten çok güzel. Ne yazık ki bölgede başka bir şey yok ama …'

29. İnfinity Bridge

29. İnfinity Bridge

Birleşik Krallık'ta halka açık yaya ve bisiklet köprüsü olan İnfinity Köprüsü sonsuzluk sembolünden ilham alınarak tasarlanmış.

Adres: 1 Crofton Rd, Thornaby, Stockton-on-Tees TS18 2FA, Birleşik Krallık

Açılış- Kapanış Saati: 24 saat açık

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Ziyaretçi Yorumu:'Stockton üzerinden ve Tees Barage ve Middlesbrough'a doğru manzaralar. Çok farklı tasarım. Geceleri aydınlandı.'

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Kadir

eee o kadar vergi veriyoruz geçsek te geçmesek te ama bizim köprüler yok burada, haksızlık 😏