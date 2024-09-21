Mühendisliğin ve Sanatın Sınırlarını Aşan Köprüler! Dünyanın En Özel Köprüleriyle Karşıya Geçmenin Ötesi
Mühendisliğin ve Sanatın Sınırlarını Aşan Köprüler! Dünyanın En Özel Köprüleriyle Karşıya Geçmenin Ötesi
Bazen sadece karşıya geçmek için yapılan köprüler basit bir görev üstlense de aslında yaptıkları şey iki karayı birbirine bağlamaktan daha fazla. Hatta bazı köprü örnekleri var ki üzerinde yürümek heyecanlandırıyor kimi zamanda bu anı ölümsüzleştirmek için onlarca fotoğraf çekiniyoruz. Bazı ülkeler için ikonik baz ülkeler içinde gurur tablosu olan bu köprüleri sizde bizim kadar merak ediyorsanız gelin yazımıza devam edelim.
1. Golden Bridge
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eee o kadar vergi veriyoruz geçsek te geçmesek te ama bizim köprüler yok burada, haksızlık 😏