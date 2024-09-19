Devasa Büyüklükleriyle Hayatınıza Yeni Fobiler Katacak Canlılarla Tanışın!

Batı ve Orta Afrika'nın gökyüzünde süzülen çekiç başlı yarasa, muz ve mango ile besleniyor. Büyük burunları ve kare şeklinde başlarıyla dikkat çeken bu tür, yüksek sesle hoklayarak da sizi korkutabilir. Afrika kıtasının en büyüğü olan bu yarasa türü, dünyanın en büyüğü değildir. Ancak kanat açıklığı 97 santimetre civarına ulaşabilir.