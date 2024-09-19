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Devasa Büyüklükleriyle Hayatınıza Yeni Fobiler Katacak Canlılarla Tanışın!

Devasa Büyüklükleriyle Hayatınıza Yeni Fobiler Katacak Canlılarla Tanışın!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 12:18

Bazı canlıları görmek için mikroskoba ihtiyaç duyarız! Fakat bazıları, devasa büyüklükleriyle türleri arasında kolayca fark edilirler. Hatta diğer canlıların yanındaki boyutlarıyla kimilerimize korku bile verebilirler. Az sonra göreceğiniz hayvanlar ile gerçek hayatta karşılaşmayı hayal bile edemeceksiniz! 

İşte, başlıyoruz... 

Kaynak: Creepy.org

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1. Normal boyutlardaki bir kurdun yanında iri bir Husky!

1. Normal boyutlardaki bir kurdun yanında iri bir Husky!

2. Yalnızca başı insan boyutunda olan bir bizon

2. Yalnızca başı insan boyutunda olan bir bizon

3. Osteoglossidae familyasının bilinen en büyük tatlı su balığı türü olan Arapayma (Arapaima gigas)

3. Osteoglossidae familyasının bilinen en büyük tatlı su balığı türü olan Arapayma (Arapaima gigas)

Güney Amerika’da Amazon ırmağında yaşayan Arapaymaların, 3 metreyi geçenleri oluyor.

4. Devasa bir yırtıcı: Himalaya akbabası

4. Devasa bir yırtıcı: Himalaya akbabası

Atmacagiller familyasının en yırtıcı türlerinden olan Himalaya akbabası, ((Gyps himalayensis) yüksek rakımlı dağlık bölgelerde bulunur. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesindeki bu devasa yırtıcının türü ise tehdit altında.

5. Alaska otobanında görülen devasa geyik

5. Alaska otobanında görülen devasa geyik
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6. Gördüğünüzün bir balinaya ait kafatası olduğunu söylesek?

6. Gördüğünüzün bir balinaya ait kafatası olduğunu söylesek?

7. New York City'nin metro sıçanlarına biraz daha yakından bakın

7. New York City'nin metro sıçanlarına biraz daha yakından bakın

8. Araknofobisi olanlar dikkat: Malezya'da dişi bir Omothymus örümceği

8. Araknofobisi olanlar dikkat: Malezya'da dişi bir Omothymus örümceği

9. Her anlamda büyük bir yırtıcı: Bakıcısının yanında minicik kaldığı bir Sibirya kaplanı!

9. Her anlamda büyük bir yırtıcı: Bakıcısının yanında minicik kaldığı bir Sibirya kaplanı!

10. Minik bir goril eli: Bir de arada kafes olmasa...

10. Minik bir goril eli: Bir de arada kafes olmasa...

İnsan eliyle karşılaştırılca büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.

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11. Maine Coon ve Siyam kedisi

11. Maine Coon ve Siyam kedisi

Kuzey doğu Amerika'ya özgü bir ırk olduğu bilinen Maine Coonlar, 12 ila 17 yıllık yaşam süreçlerinde; ortalama 1 metreye kadar uzayabilirler.

12. Dev altın taçlı uçan tilki

12. Dev altın taçlı uçan tilki

Filipinler'de yaşayan bu tür, dünyanın en büyük yarasasıdır. İnsan ve diğer hayvanlara zarar vermeyen, otobur canlılardır. Tabii 150 santimetreye kadar ulaşan kanat açıklıklarıyla karşınıza çıktıklarında bunu aklınızda tutamayabilirsiniz.

13. Dev semender

13. Dev semender

Çin'deki dağ akıntıları ve göllerde yaşarlar. 80 yıla kadar hayatta kalabilen bu dev semenderler, 2 metre boya sahip olabilirler.

14. Dev kaplan balığı

14. Dev kaplan balığı

Afrika yırtıcı tatlı su balığı olan Hydrocynus goliath, familyasından çok büyük bir yırtıcıdır. Dev kaplan balığı ya da mbenga olarak bilinir.

15. Çakallara korku salan iri bir kurt

15. Çakallara korku salan iri bir kurt
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16. Devasa olduğu kadar kibar bir Güney fil koku

16. Devasa olduğu kadar kibar bir Güney fil koku

Antarktika ve yakınlarında yaşayan Güney deniz filleri (Mirounga leonina), devasa yapılarına rağmen son derece uysaldırlar.

17. Nefes nefese kalmadan dakikalarca koşmalarının sırrı güçlü akciğerler: Tamamen hava ile dolu at ciğeri!

17. Nefes nefese kalmadan dakikalarca koşmalarının sırrı güçlü akciğerler: Tamamen hava ile dolu at ciğeri!

18. Dünyanın en büyük kurbağası bile değil: Baston kurbağası

18. Dünyanın en büyük kurbağası bile değil: Baston kurbağası

Dünyanın en büyük kurbağa türü, Goliath kurbağalarıdır. Baston kurbağası ise 15 cm ila 25 cm uzunluğuna ulaşabilirler.

19. Onunla yüzmeye cesaretiniz var mı?

19. Onunla yüzmeye cesaretiniz var mı?

Tuzlu su timsahları, suda saatte 24 ila 27 km hızla ilerleyebilirler. Ayrıca süper avcı olarak ditelendirilirler. Bu güne kadar kaydedilen en büyük Crocodylus porosus olan Lolong ise 6.2 metre uzunluğunda ve 1,075 kg ağırlığındaydı.

20. Okyanus güneş balığının 2.5 mm ve bir gramdan hafif doğduğuna inanabilir misiniz?

20. Okyanus güneş balığının 2.5 mm ve bir gramdan hafif doğduğuna inanabilir misiniz?

Yeryüzündeki en ağır kemikli balık olarak tanınan okyanus güneş balığı, 2.5 mm uzunluğunda ve neredeyse 1 gramdan hafif bir larvadan, devasa bir canlıya dönüşür. Maksimum vücut uzunluğu 3 metrenin üzerine, yüksekliği 4 metre ve ağırlığı 2 tonun üzerine ulaşabilir.

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21. Bal arısı sizi korkutuyorsa, bir daha düşünün: Asya dev eşek arısı

21. Bal arısı sizi korkutuyorsa, bir daha düşünün: Asya dev eşek arısı

Vespa mandarinia veya Asya dev eşek arısı, Doğu Asya, Güney Asya, Hindiçin (Çinhindi) ve Uzak Doğu Rusyası'nın bazı bölgelerine özgün olan bu tür, dünyanın en büyüğüdür. Ilıman ve tropikal bölgelerde yaşarlar,  uzunlukları ise 3,5 ila 7,5 santimetre arasında değişir.

22. Çıkardıkları sesler sizi korkutabilir ama tek istedikleri muz ve mango: Çekiç başlı yarasa

22. Çıkardıkları sesler sizi korkutabilir ama tek istedikleri muz ve mango: Çekiç başlı yarasa

Batı ve Orta Afrika'nın gökyüzünde süzülen çekiç başlı yarasa, muz ve mango ile besleniyor. Büyük burunları ve kare şeklinde başlarıyla dikkat çeken bu tür, yüksek sesle hoklayarak da sizi korkutabilir. Afrika kıtasının en büyüğü olan bu yarasa türü, dünyanın en büyüğü değildir. Ancak kanat açıklığı 97 santimetre civarına ulaşabilir.

23. Dünyanın en büyük at ırklarından biri: Clydesdale atı

23. Dünyanın en büyük at ırklarından biri: Clydesdale atı

Ana vatanı İskoçya'da Lanarkshire Vadisi boyunca uzanan Clyde Nehri bölgesi olan Clydesdale atının (Klidestal Atı) kökeni 18. yüzyıla dayanır.

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