Devasa Büyüklükleriyle Hayatınıza Yeni Fobiler Katacak Canlılarla Tanışın!
Devasa Büyüklükleriyle Hayatınıza Yeni Fobiler Katacak Canlılarla Tanışın!
Bazı canlıları görmek için mikroskoba ihtiyaç duyarız! Fakat bazıları, devasa büyüklükleriyle türleri arasında kolayca fark edilirler. Hatta diğer canlıların yanındaki boyutlarıyla kimilerimize korku bile verebilirler. Az sonra göreceğiniz hayvanlar ile gerçek hayatta karşılaşmayı hayal bile edemeceksiniz!
İşte, başlıyoruz...
Kaynak: Creepy.org
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1. Normal boyutlardaki bir kurdun yanında iri bir Husky!
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2. Yalnızca başı insan boyutunda olan bir bizon
3. Osteoglossidae familyasının bilinen en büyük tatlı su balığı türü olan Arapayma (Arapaima gigas)
4. Devasa bir yırtıcı: Himalaya akbabası
5. Alaska otobanında görülen devasa geyik
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6. Gördüğünüzün bir balinaya ait kafatası olduğunu söylesek?
7. New York City'nin metro sıçanlarına biraz daha yakından bakın
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9. Her anlamda büyük bir yırtıcı: Bakıcısının yanında minicik kaldığı bir Sibirya kaplanı!
10. Minik bir goril eli: Bir de arada kafes olmasa...
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11. Maine Coon ve Siyam kedisi
12. Dev altın taçlı uçan tilki
13. Dev semender
14. Dev kaplan balığı
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16. Devasa olduğu kadar kibar bir Güney fil koku
17. Nefes nefese kalmadan dakikalarca koşmalarının sırrı güçlü akciğerler: Tamamen hava ile dolu at ciğeri!
18. Dünyanın en büyük kurbağası bile değil: Baston kurbağası
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21. Bal arısı sizi korkutuyorsa, bir daha düşünün: Asya dev eşek arısı
22. Çıkardıkları sesler sizi korkutabilir ama tek istedikleri muz ve mango: Çekiç başlı yarasa
23. Dünyanın en büyük at ırklarından biri: Clydesdale atı
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