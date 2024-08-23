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Devasa Büyüklükleriyle Aklınızın Sınırlarını Zorlayacak Görseller!

Devasa Büyüklükleriyle Aklınızın Sınırlarını Zorlayacak Görseller!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.08.2024 - 19:21

Megalofobi, büyük nesnelerden korkmaya verilen addır. Kişi, büyük boyutlu cisimler gördüğünde yoğun fiziksel ve psikolojik reaksiyonlar gösterebilir. Birazdan göreceğiniz görseller ise megalofobiniz olmasa bile sizi korkutacak cinsten!

Kaynak: Bored Panda

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1. Devasa boyutlarda bir gemi!

1. Devasa boyutlarda bir gemi!

2. Bir denizaltının bu kadar büyük olduğunu düşünür müydünüz?

2. Bir denizaltının bu kadar büyük olduğunu düşünür müydünüz?

3. Dünya'nın bir kısmı tamamen mavi görünüyor!

3. Dünya'nın bir kısmı tamamen mavi görünüyor!

4. Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir tanker gemisinin deposu

4. Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir tanker gemisinin deposu

5. Dünyanın en derin havuzu.

5. Dünyanın en derin havuzu.
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6. Beslenen bir balina köpek balığının ağzı bir metreden fazla genişliğe ulaşabilir.

6. Beslenen bir balina köpek balığının ağzı bir metreden fazla genişliğe ulaşabilir.

7. Büyük piramide tırmanan basamaklar...

7. Büyük piramide tırmanan basamaklar...

8. Güneşle karşılaştırılan Dünya!

8. Güneşle karşılaştırılan Dünya!

9. Düşürülen bir füzenin şarapneli.

9. Düşürülen bir füzenin şarapneli.

10. Bir Fransız gemisinin devasa bayrağı.

10. Bir Fransız gemisinin devasa bayrağı.

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