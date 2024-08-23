Devasa Büyüklükleriyle Aklınızın Sınırlarını Zorlayacak Görseller!
Devasa Büyüklükleriyle Aklınızın Sınırlarını Zorlayacak Görseller!
Megalofobi, büyük nesnelerden korkmaya verilen addır. Kişi, büyük boyutlu cisimler gördüğünde yoğun fiziksel ve psikolojik reaksiyonlar gösterebilir. Birazdan göreceğiniz görseller ise megalofobiniz olmasa bile sizi korkutacak cinsten!
Kaynak: Bored Panda
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1. Devasa boyutlarda bir gemi!
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2. Bir denizaltının bu kadar büyük olduğunu düşünür müydünüz?
3. Dünya'nın bir kısmı tamamen mavi görünüyor!
4. Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir tanker gemisinin deposu
5. Dünyanın en derin havuzu.
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6. Beslenen bir balina köpek balığının ağzı bir metreden fazla genişliğe ulaşabilir.
7. Büyük piramide tırmanan basamaklar...
8. Güneşle karşılaştırılan Dünya!
9. Düşürülen bir füzenin şarapneli.
10. Bir Fransız gemisinin devasa bayrağı.
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