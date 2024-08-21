Ülke Bayraklarının Anlamlarını Yaratıcılıklarıyla Yeniden Yorumlayan Mizahşörler
Ülke Bayraklarının Anlamlarını Yaratıcılıklarıyla Yeniden Yorumlayan Mizahşörler
Ülke bayraklarının anlamlarına denk gelmişsinizdir. Her ülkenin bayrağında temsil edilen düşünce farklı. Kimisi özgürlüğü, kimisi vatanseverliği vurguluyor. Peki ya ülkelerin bayrakları, gerçekten ülkelerinin gerçek anlamlarını taşısa nasıl olurdu?
Haydi gelin yaratıcılıklarını konuşturup ülke bayraklarına yeni bir anlam yükleyen mizahşörlere göz atalım!
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1. İtalya
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2. ABD
3. Almanya
4. Yunanistan
5. Avustralya
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6. Kuzey Kore
7. Brezilya
8. Sovyetler Birliği
9. İtalya
10. Fransa
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11. Somali
12. İrlanda
13. Birleşik Krallık
14. Şili
15. Rusya
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16. Kuzey Kore
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Türkiye bayrağı Kırmızı: Şehitlerimizin kutsal kanı Hilal: İslamın sembolü Yıldız: Türklüğün sembolü
ÇOK SAÇMA
neye göre cahilim dunkofF. sana göre mi. Sen kimsin. Boş gezenin boş kahyası. amk salağı.
16. Istihbarat tamam.
nerden bilsin bu cahiller ilk istihbarat uydularını rusların gönderdiğini.