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Ülke Bayraklarının Anlamlarını Yaratıcılıklarıyla Yeniden Yorumlayan Mizahşörler

etiket Ülke Bayraklarının Anlamlarını Yaratıcılıklarıyla Yeniden Yorumlayan Mizahşörler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.08.2024 - 17:29

Ülke bayraklarının anlamlarına denk gelmişsinizdir. Her ülkenin bayrağında temsil edilen düşünce farklı. Kimisi özgürlüğü, kimisi vatanseverliği vurguluyor. Peki ya ülkelerin bayrakları, gerçekten ülkelerinin gerçek anlamlarını taşısa nasıl olurdu?

Haydi gelin yaratıcılıklarını konuşturup ülke bayraklarına yeni bir anlam yükleyen mizahşörlere göz atalım!

Kaynak

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1. İtalya

1. İtalya

2. ABD

2. ABD

3. Almanya

3. Almanya

4. Yunanistan

4. Yunanistan

5. Avustralya

5. Avustralya
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6. Kuzey Kore

6. Kuzey Kore

7. Brezilya

7. Brezilya

8. Sovyetler Birliği

8. Sovyetler Birliği

9. İtalya

9. İtalya

10. Fransa

10. Fransa
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11. Somali

11. Somali

12. İrlanda

12. İrlanda

13. Birleşik Krallık

13. Birleşik Krallık

14. Şili

14. Şili

15. Rusya

15. Rusya
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16. Kuzey Kore

16. Kuzey Kore

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Y Y Z

ÇOK SAÇMA

Y Y Z

neye göre cahilim dunkofF. sana göre mi. Sen kimsin. Boş gezenin boş kahyası. amk salağı.

Jean Jacques Rousseau

16. Istihbarat tamam.

fındık

nerden bilsin bu cahiller ilk istihbarat uydularını rusların gönderdiğini.