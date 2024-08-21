Yaptıkları Kelime Şakalarıyla Etkileşim Rekorları Kıran Twitter Kullanıcıları
Yaptıkları Kelime Şakalarıyla Etkileşim Rekorları Kıran Twitter Kullanıcıları
Sosyal medyada aynı kalıpta çok fazla şaka dönüyor ama bir şaka tipi var ki sanat eserleri gibi taklit edilemiyor. Bazen yüzümüzü ekşitse de kullanılan zeka ve dil yetenekleriyle pek çok kelime şakası günümüzü güzelleştirebiliyor.
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Biz de son aylarda hem RT hem beğeni açısından uçan şakaları derledik.
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Bakalım kimler öne çıkmış...
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