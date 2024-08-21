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Yaptıkları Kelime Şakalarıyla Etkileşim Rekorları Kıran Twitter Kullanıcıları

Yaptıkları Kelime Şakalarıyla Etkileşim Rekorları Kıran Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.08.2024 - 16:56

Sosyal medyada aynı kalıpta çok fazla şaka dönüyor ama bir şaka tipi var ki sanat eserleri gibi taklit edilemiyor. Bazen yüzümüzü ekşitse de kullanılan zeka ve dil yetenekleriyle pek çok kelime şakası günümüzü güzelleştirebiliyor.

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Biz de son aylarda hem RT hem beğeni açısından uçan şakaları derledik.

Biz de son aylarda hem RT hem beğeni açısından uçan şakaları derledik.
twitter.com

Bakalım kimler öne çıkmış...

Bakalım kimler öne çıkmış...
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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