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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 00:58

Geçmişe ışık tutan keşiflerle zamanda yolculuk yapıyoruz! Belki de bugüne dek hiç görmediğiniz eserleri görecek, ilginç bilgiler edineceksiniz. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eser arasından en çok hangisi sizi şaşırtacak? Peki, zamanda yolculuğa hazır mısınız? 

Gördükleriniz ve öğrendikleriniz çok şaşırtacak!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

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1. Gloucester Katedrali'nde antik mezar

1. Gloucester Katedrali'nde antik mezar

Gloucester Katedrali'nde, Normandiya Dükü ve Fatih William'ın oğlu Robert Curthose'a ait mezarlar bulundu.

2. Antik Roma'da eğlencenin merkezi

2. Antik Roma'da eğlencenin merkezi

Antik Romalılar eğlence için 'Naumachia' olarak bilinen sahte deniz savaşları düzenlerdi. Sahte savaşlar sırasında kolezyum gibi amfi tiyatrolar da sular altında kalırdı. Böylece savaş, seyircilerin arasında devam ederdi.

3. M.Ö. 7. yüzyıldan kalma bir nekropolis

3. M.Ö. 7. yüzyıldan kalma bir nekropolis

M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen bir Etrüsk höyük mezarı keşfedildi. Göz kamaştıran bu nekropolis İtalya'daki Cattedrale di San Cerbone'de.

4. Osmanlı ressamı Şahkulu, anka kuşu ve ejderha tasviri

4. Osmanlı ressamı Şahkulu, anka kuşu ve ejderha tasviri

Osmanlı ressamı Şahkulu tarafından yapılan çizimde, bir aslan, saldırı altında bir anka kuşu ve dönen yapraklara dolanmış bir ejderha tasvir ediliyor. Saz stilinin en büyük şaheseri olarak nitelendirilen eser günümüzde, Cleveland Sanat Müzesi'nde sergileniyor.

5. Roma çadırı: 70 adet keçi derisinden oluşuyor!

5. Roma çadırı: 70 adet keçi derisinden oluşuyor!

Roma deri çadırının günümüze kadar korunmuş bir parçası, Hadrianus duvarının bir parçası olan Vercovicium kalesinden keşfedildi. 8 kişilik bir 'contubernium' yani, lejyondaki en küçük birimler için tasarlanan çadırın yaklaşık olarak 70 keçi derisinden oluştuğu biliniyor.

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6. M.Ö. 3000 ila 2000 yılları, Menhir heykelleri

6. M.Ö. 3000 ila 2000 yılları, Menhir heykelleri

Yaklaşık olarak M.Ö. 3000'lere tarihlenen menhir heykelleri Sardunya'daki Laconi'deki Menhir Müzesi'nde sergileniyor. 

Menhirler ise 10 ila 12 metre yüksekliğindeki devasa taş heykeller anlamına geliyor. Büyüklükleri nedeniyle masallara konu olan ve halk arasında canlıymış gibi anlatılan bu menhirlerin, genellikle mezar taşı olduğu da bilinmektedir. Efsanelere göre, menhirler, doğarlar, büyürler, ağlarlar ve dans edebilirler!

7. M.Ö. 4. yüzyıl, Atina'da bir stel

7. M.Ö. 4. yüzyıl, Atina'da bir stel

M.Ö. 4. yüzyıla ait olan stel, 1904 yılında Atina'daki Dionysos Tiyatrosu'nun güneyinde keşfedildi. Stel, Yunanca'da 'dikili duran bloktan gelmektedir. Ayrıca antik çağda çoğu zaman yekpare taştan yapılmış, adak, mezar taşı, resmi yazıt veya sınır taşı olarak kullanılmıştır. 

Burada ise stelin alt kısmından sandalete kadar uzanan bir yılan kabartması dikkat çekiyor. Kabartmada 'Silon anetheken' yazan oyulmuş bir yazıt bulunuyor. Bu da Silon'un onu adadığı anlamına geliyor.

8. 8. yüzyıl, İrlanda Tulley Lough Haçı

8. 8. yüzyıl, İrlanda Tulley Lough Haçı

Tarihi 8. ila 9. yüzyıllara dayanan bir sunak haç. Yani, Tulley Lough Haçı, günümüzde ise İrlanda Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.

9. Francois Décure adlı taş ocağında çalışan bir işçinin eserleri

9. Francois Décure adlı taş ocağında çalışan bir işçinin eserleri

1777 ila 1782 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen eser, Francois Décure taş ocağında bir işçinin öğle tatillerinde Paris Katakompları'nın kireç taşı duvarlarına yaptığı küçük heykellerden oluşuyor.

10. Charles Frederick Worth tarafından tasarlanan gece elbisesi.

10. Charles Frederick Worth tarafından tasarlanan gece elbisesi.

Fransa, 1882

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11. M.S. 15000, Prag Kalesi'ndeki Vladislav Salonu'na çıkan atlı!

11. M.S. 15000, Prag Kalesi'ndeki Vladislav Salonu'na çıkan atlı!

İnşa tarihi yaklaşık olarak M.S. 1500 olan Prag Kalesi'ndeki Vladislav Salonu'na çıkan atlı merdiven, bir zamanlar, binicilerin al sırtında üst kata ulaşımını sağlıyordu. 

Öte yandan tarihi kaynaklara ve dönemin mimarisine bakılırsa, 15. yüzyıldan itibaren, soylular, görkemli evlerinde etkileyici atlı merdivenler inşa etmeyi tercih etmişler.

12. Venedik, Aziz Mark Bazilikası'ndaki mozaik

12. Venedik, Aziz Mark Bazilikası'ndaki mozaik

Mozaik, Aziz Mark'ın kalıntılarının Venedikli tüccarlarca İskenderiye'den kaçırılışını tasvir ediyor. Bu konuda dikkat çeken iddialar da bulunuyor. İddialara göre, Venedikliler Aziz Mark'ın kalındılarını, domuz eti sevkiyatında saklamışlar.  Müslüman yetkililer ise kalıntıları tiksindikleri için pek iyi incelememişler.

13. M.Ö. 433, (jian) şarap soğurma kabı

13. M.Ö. 433, (jian) şarap soğurma kabı

M.Ö. 433 yılında tarihlenen jian, Zeng'li Marquis Yi'nin Mezarı'nda bulundu. İlkbahar ve Sonbahar dönemine ait eser, şarap soğutma kap-bı olarak kullanılıyordu. Günümüzde ise Çin'deki Hubei İl Müzesi'nde sergileniyor.

14. M.S. 12. yüzyıl, Angkor Wat'ın içindeki avlu

14. M.S. 12. yüzyıl, Angkor Wat'ın içindeki avlu

Angkor Wat'ın içindeki bu göz alıcı avlu, Kamboçya'da Khmer İmparatorluğunun kıymetli mimarilerinden biri.

15. Salyangozun binicisi

15. Salyangozun binicisi

1630'da bir nautilus kabuğuyla yapılan 'Salyangozun Binicisi'nin tasarımcısı Jeremias Ritter'dir.

Bu eşsiz eser ise günümüzde Connecticut, Hartford'daki Wadsworth Atheneum Sanat Müzesi'nde sergileniyor.

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