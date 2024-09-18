Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişe ışık tutan keşiflerle zamanda yolculuk yapıyoruz! Belki de bugüne dek hiç görmediğiniz eserleri görecek, ilginç bilgiler edineceksiniz. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eser arasından en çok hangisi sizi şaşırtacak? Peki, zamanda yolculuğa hazır mısınız?
Gördükleriniz ve öğrendikleriniz çok şaşırtacak!
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1. Gloucester Katedrali'nde antik mezar
2. Antik Roma'da eğlencenin merkezi
3. M.Ö. 7. yüzyıldan kalma bir nekropolis
4. Osmanlı ressamı Şahkulu, anka kuşu ve ejderha tasviri
5. Roma çadırı: 70 adet keçi derisinden oluşuyor!
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6. M.Ö. 3000 ila 2000 yılları, Menhir heykelleri
7. M.Ö. 4. yüzyıl, Atina'da bir stel
8. 8. yüzyıl, İrlanda Tulley Lough Haçı
9. Francois Décure adlı taş ocağında çalışan bir işçinin eserleri
10. Charles Frederick Worth tarafından tasarlanan gece elbisesi.
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11. M.S. 15000, Prag Kalesi'ndeki Vladislav Salonu'na çıkan atlı!
12. Venedik, Aziz Mark Bazilikası'ndaki mozaik
13. M.Ö. 433, (jian) şarap soğurma kabı
14. M.S. 12. yüzyıl, Angkor Wat'ın içindeki avlu
15. Salyangozun binicisi
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