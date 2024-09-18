Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

M.Ö. 4. yüzyıla ait olan stel, 1904 yılında Atina'daki Dionysos Tiyatrosu'nun güneyinde keşfedildi. Stel, Yunanca'da 'dikili duran bloktan gelmektedir. Ayrıca antik çağda çoğu zaman yekpare taştan yapılmış, adak, mezar taşı, resmi yazıt veya sınır taşı olarak kullanılmıştır.

Burada ise stelin alt kısmından sandalete kadar uzanan bir yılan kabartması dikkat çekiyor. Kabartmada 'Silon anetheken' yazan oyulmuş bir yazıt bulunuyor. Bu da Silon'un onu adadığı anlamına geliyor.