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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 22:49

Bolca para verdiğiniz bir restoranda yaratıcı bir sunum hayali kuruyorsanız, bir de bunları görün! Sınırı aşan sunumlarla lezzet şöleni yaşayan müşteriler şoklarını paylaşmayı da ihmal etmedi. İşte, Reddit'ten sizin için derlediğimiz lüks ve pahalı restoranlardan sunum faciaları... 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçen Haftanın Hayatı Sorgulatan Sunumlarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

1. Salatayı süzgüde unutmuşlar!

1. Salatayı süzgüde unutmuşlar!

2. Kamu spotu: Yemek yedikten sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın!

2. Kamu spotu: Yemek yedikten sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın!

3. Peki sizce kürek mi daha saçma, hamburgerin ortasındaki bıçak mı?

3. Peki sizce kürek mi daha saçma, hamburgerin ortasındaki bıçak mı?

4. Kiremitte şiş...

4. Kiremitte şiş...

5. Ahşapta sunumu biraz yanlış anlamış olabilirler...

5. Ahşapta sunumu biraz yanlış anlamış olabilirler...

6. Kruvasanı da tavada gördük ya daha ne olsun!

6. Kruvasanı da tavada gördük ya daha ne olsun!

7. Bu arada bardakta sosisi nasıl buldunuz?

7. Bu arada bardakta sosisi nasıl buldunuz?

8. Bizden söylemesi, İtalyanlar bunu asla affetmeyecek!

8. Bizden söylemesi, İtalyanlar bunu asla affetmeyecek!

9. Betonu delip çıkan çiçek gibi bir taco hayal edenlere

9. Betonu delip çıkan çiçek gibi bir taco hayal edenlere

10. Acaba yemesi zor olmadı mı?

10. Acaba yemesi zor olmadı mı?

11. Yengeçli Bloody Mary

11. Yengeçli Bloody Mary

12. Bir fincan patates?

12. Bir fincan patates?

13. Bari yenen bir çiçek ekseydiniz!

13. Bari yenen bir çiçek ekseydiniz!

14. Bir parça da kağıt yemişsin altı üstü...

14. Bir parça da kağıt yemişsin altı üstü...

15. Bu da son nokta: Annelere küçük bir şaka: Emzikli pilav sunumu

15. Bu da son nokta: Annelere küçük bir şaka: Emzikli pilav sunumu

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