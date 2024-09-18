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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 21:48

Tasarımcıların göz kanatan en dehşet verici çalışmalarını seçtik. Merakınıza yenik düşeceksiniz ki haklısınız, ancak gördüklerinizden sonra siz de bizim gibi 'Keşke görmeseydim' diyeceksiniz. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 tasarım arasından en çok beğenmediğiniz hangisi olacak 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...

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1. İlk olarak sizin aklınızdan onun derisinden silinmeyecek bir dövme tasarımıyla karşınızdayız!

1. İlk olarak sizin aklınızdan onun derisinden silinmeyecek bir dövme tasarımıyla karşınızdayız!

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2. Bu araba oyuncak olmalı

Umarız hâlâ California sokaklarını kasıp kavuruyordur.

3. Büyük babaya özel unutulmaz bir diş buketi: Duygulanmış olmalı!

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4. Meğer milletçe düğün seremonisi için yaptırdığımız çılgın tasarımlar konusunda yalnız değilmişiz!

Şişme düğün kilisesi

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5. Sanıyoruz yukarıdaki ile aynı çift: Aile büyüyünce araç da uzamış!
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6. Yeni gelin salonu!

Onlara göre, Marie Antoinette ila Kim Zolciak melezi bir oturma odası

7. Michel Haillard'ın mobilya koleksiyonuyla ise dehşeti yaşadık!

7. Michel Haillard'ın mobilya koleksiyonuyla ise dehşeti yaşadık!

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8. Bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz...

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9. Korkunç olduğu kadar üzücü!

10. İşte yeni sezon sonbahar-kış kreasyonu!

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12. Anlaşılan Tayvan'da da seçimler çekişmeli geçiyor!

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Tayvanlı bir adam saçına en sevdiği başkan adayı kazıttı.

13. Biraz da sokak sanatı!

13. Biraz da sokak sanatı!

14. Nedir bu dişlerden istediğiniz?

14. Nedir bu dişlerden istediğiniz?

15. Nedenini ne siz sorun ne biz söyleyelim...

15. Nedenini ne siz sorun ne biz söyleyelim...
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