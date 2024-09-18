Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Tasarımcıların göz kanatan en dehşet verici çalışmalarını seçtik. Merakınıza yenik düşeceksiniz ki haklısınız, ancak gördüklerinizden sonra siz de bizim gibi 'Keşke görmeseydim' diyeceksiniz. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 tasarım arasından en çok beğenmediğiniz hangisi olacak
İşte, başlıyoruz...
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1. İlk olarak sizin aklınızdan onun derisinden silinmeyecek bir dövme tasarımıyla karşınızdayız!
2. Bu araba oyuncak olmalı
3. Büyük babaya özel unutulmaz bir diş buketi: Duygulanmış olmalı!
4. Meğer milletçe düğün seremonisi için yaptırdığımız çılgın tasarımlar konusunda yalnız değilmişiz!
5. Sanıyoruz yukarıdaki ile aynı çift: Aile büyüyünce araç da uzamış!
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6. Yeni gelin salonu!
7. Michel Haillard'ın mobilya koleksiyonuyla ise dehşeti yaşadık!
8. Bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz...
9. Korkunç olduğu kadar üzücü!
10. İşte yeni sezon sonbahar-kış kreasyonu!
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11. Şapkasız asla diyenler, bir kez daha düşündü mü?
12. Anlaşılan Tayvan'da da seçimler çekişmeli geçiyor!
13. Biraz da sokak sanatı!
14. Nedir bu dişlerden istediğiniz?
15. Nedenini ne siz sorun ne biz söyleyelim...
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