Sonbaharda Yapraklar Neden Dökülür? Ağaçların Sararan ve Dökülen Yaprakları Bir Adaptasyon Süreci!

Kuzey Yarım Kürede, kışın ayak seslerini duyduğumuz sonbahar mevsimi ile birlikte günler kısalmaya başlar. Eylül ayının sonlarına doğru, günlerin uzunluğu ile birlikte güneş ışığının miktarı azalır, karanlık miktarı artar ve sıcaklıklar düşer.

Odunsu bitkiler ise tüm bu değişikliklerden etkilenirler. Işık, hava koşulları, bitki türleri, toprak tipi ve konuma göre değişen yaprakların pigmentleri de bu değişim ile birlikte başkalaşır. Yani güneş ışığını daha az gören ağaçlar ve sıcak günlerin geride kalıp soğuğun da başlamasıyla fotosentezi yavaşlatır ve daha az klorofil üretir. Bu azalma, 'karotenoidler' adı verilen sarı ve turuncu pigmentleri ortaya çıkarır. Böylece sonbaharda yapraklar sararır...