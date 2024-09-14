Sonbaharda Yapraklar Neden Dökülür? Ağaçların Sararan ve Dökülen Yaprakları Bir Adaptasyon Süreci!
Sonbaharda Yapraklar Neden Dökülür? Ağaçların Sararan ve Dökülen Yaprakları Bir Adaptasyon Süreci!
Kaynak: https://www.purdue.edu/fnr/extension/...
Sonbaharı görsel bir şölene ve romantik bir atmosfere dönüştüren dökülmüş yapraklar, aslında biraz da hüzünlüdür. Her ağaç farklı mevsimlerde yaprak döker, peki sonbaharın özelliği nedir? Sonbaharda hemen her köşede gördüğümüz yapraklar neden renk değiştirir?
Gelin, birlikte öğrenelim!
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Her yerin kuru yapraklarla ve biraz da hüzünle dolduğu sonbaharın ardındaki gerçekleri öğrenmeye hazır olun. Yemyeşil yaprakların sararmasıyla ve sonra da ağaç dallarından birer birer düşmesiyle başlayan süreç, aslında bir yaşam döngüsü!
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Peki, sonbaharda yapraklar neden sararır?
Sararan yapraklar ise günden güne ağaçları terk eder. Kimi zaman tatlı bir mevsim rüzgarıyla, kimi zaman da kendi kendine yavaşça süzülürler.
Sonbaharda yaprakların dökülmesinin nedeni: Karanlığın artmasıdır!
Öte yandan sıcaklıkların düşmesiyle birlikte azalan su miktarı, ağaçların suyu emmelerini zorlaştırır. Bu yüzden ağaçlar en fazla su tüketen bölümlerini, yani yapraklarını dökerler.
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Yapraklarını döken ağaçlar, kışa hazırlanır!
Yaprak dökülmesi ise sapın dalla birleştiği bölümde yer alan küçük 'kopma' (absisyon) hücreleri sayesinde mümkün olur.
Ağaçtan düşen yaşlı yapraklar ise öylece yok olup gitmiyor! Diğer canlılara besin maddesi olarak, yaşam döngüsünü tamamlıyor.
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