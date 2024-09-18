Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/photo/
Hayatı donduran, anı kaydeden benzersiz kareler ve birbirinden güzel fotoğraflarla karşınızdayız! Deklanşöre bastıkları o anlar ile günümüz dünyasının Rönesans tablosunu yaratanlar, bakış açınızı değiştirecek. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 kare arasından favoriniz hangisi olacak!
Hazırsanız, başlıyoruz...
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1. Fırtınadan sadece 5 dakika önce!
2. Şehrin eşsiz mimarisi mi, yoksa fotoğrafçı mı bu anı benzersiz kılmış? Yorum sizin.
3. Tam zamanında!
4. Ortaçağın derinliklerine iniyoruz
5. Gökyüzünün efendileri...
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6. Aziz Pancras, Londra
7. Norveç'in soğuğuna rağmen hayat: Çiğ!
8. Abbaye Saint Martin du Canigou
9. Dönüşüm zamanı: Dolunay
10. Doğanın kusursuz güzelliği...
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11. Sevimli dostlarımıza da merhaba diyin!
12. Doğanın en güzel renkleri
13. Işığın bile içinde kaybolduğu sis!
14. Hayatın kaynağı: Oksijen...
15. İskoç Pentlandları
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