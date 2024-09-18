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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 23:38

Hayatı donduran, anı kaydeden benzersiz kareler ve birbirinden güzel fotoğraflarla karşınızdayız! Deklanşöre bastıkları o anlar ile günümüz dünyasının Rönesans tablosunu yaratanlar, bakış açınızı değiştirecek. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 kare arasından favoriniz hangisi olacak! 

Hazırsanız, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/photo/

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1. Fırtınadan sadece 5 dakika önce!

1. Fırtınadan sadece 5 dakika önce!

2. Şehrin eşsiz mimarisi mi, yoksa fotoğrafçı mı bu anı benzersiz kılmış? Yorum sizin.

2. Şehrin eşsiz mimarisi mi, yoksa fotoğrafçı mı bu anı benzersiz kılmış? Yorum sizin.

Graz, Avusturya

3. Tam zamanında!

3. Tam zamanında!

4. Ortaçağın derinliklerine iniyoruz

4. Ortaçağın derinliklerine iniyoruz

5. Gökyüzünün efendileri...

5. Gökyüzünün efendileri...
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6. Aziz Pancras, Londra

6. Aziz Pancras, Londra

7. Norveç'in soğuğuna rağmen hayat: Çiğ!

7. Norveç'in soğuğuna rağmen hayat: Çiğ!

Fotoğraf: Linus Thelaus

8. Abbaye Saint Martin du Canigou

8. Abbaye Saint Martin du Canigou

9. Dönüşüm zamanı: Dolunay

9. Dönüşüm zamanı: Dolunay

10. Doğanın kusursuz güzelliği...

10. Doğanın kusursuz güzelliği...
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11. Sevimli dostlarımıza da merhaba diyin!

11. Sevimli dostlarımıza da merhaba diyin!

12. Doğanın en güzel renkleri

12. Doğanın en güzel renkleri

13. Işığın bile içinde kaybolduğu sis!

13. Işığın bile içinde kaybolduğu sis!

14. Hayatın kaynağı: Oksijen...

14. Hayatın kaynağı: Oksijen...

15. İskoç Pentlandları

15. İskoç Pentlandları

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