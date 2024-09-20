Ünlü Ressamlara İlham Veren Mekanlara Işık Tutuyoruz! Aynı Anda Tasvirine ve Gerçeğine Bakmak!

Fransız ressam Georges Seurat'ın 1886 yılında resmettiği tablo, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Fransız Yeni İzlenimci ressamlar tarafından kullanılan 'noktacılık' tekniğinin en iyi örnekleri arasında yer alır.

Ünlü ressama ilham olan La Grande Jatte adası, Paris'in hemen girişindeki Seine Nehri üzerinde ve nehre kıyısı olan günümüzde ise Neuilly ve Levallois-Perret semtleri arasındaki bir iş yeri merkezinin yakınındaki mevkidir.