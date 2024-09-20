Ünlü Ressamlara İlham Veren Mekanlara Işık Tutuyoruz! Aynı Anda Tasvirine ve Gerçeğine Bakmak!
Ünlü Ressamlara İlham Veren Mekanlara Işık Tutuyoruz! Aynı Anda Tasvirine ve Gerçeğine Bakmak!
Dünyaca ünlü ressamların, akım başlatan ve zamana meydan okuyan eşsiz eserlerinin arkasındaki ilham kaynağını merak etmiş miydiniz? Tarihin derinliklerinden günümüze tarzları ve fırça darbeleriyle iz bırakmış tablolara ilham olan yerleri inceliyoruz. Ünlü resimlere ilham veren gerçek yaşam mekanlarını, görmek sizi de büyüleyecek.
İşte, başlıyoruz...
Kaynak: James Lucas
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1. Kafe Terasta Gece, Vincent van Gogh
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2. Nilüfer Göleti, Claude Monet
3. Yıldızlı Gece, Vincent van Gogh
4. Çığlık, Edvard Munch
5. Amerikan Gotiği, Grant Wood
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6. İzlenim: Gün Doğumu, Claude Monet
7. La Grande Jatte Adası'nda Bir Pazar Öğleden Sonrası, Georges Seurat
8. Rhone Üzerinde Yıldızlı Gece, Vincent van Gogh
9. Mont Saint-Michel, James Webb
10. Buğday Tarlası ve Kargaları, Vincent van Gogh
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11. Piazza San Marco, Canaletto
12. El Khasné, Petra, Frederic Edwin Church
13. High Street, Oxford, JMW Turner
14. Auvers'deki Kilise, Vincent van Gogh
15. Roma'daki Trevi Çeşmesi, Giovanni Paolo Panini
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16. Matterhorn'da Gün Doğumu, Albert Bierstadt
17. Christina'nın Dünyası, Andrew Wyeth
18. Doge Sarayı San Giorgio Maggiore'den Görünüşte, Claude Monet
19. Mont Sainte-Victoire, Paul Cézanne
20. Aziz Petrus'un İç Mekanı, Giovanni Paolo Panini
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