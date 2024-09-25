Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Inception-style fotoğraf, bir nesnenin önden yukarıya doğru görüntülendiği bir görüntü tekniğidir. Bu tekniğe Inception ​​(başlangıç) isminin verilme nedeni ise fizik yasalarının göz ardı edildiği, Christopher Nolan imzalı 2010 yapımı Inception filmindeki ünlü sahnelerin görsel estetiğinden ilham alan fotoğraf türü olmasıdır.

Belki filmdeki özellikle Paris'in sokaklarının adeta katlanarak üst üste geldiği ve mekanların fizik kurallarına meydan okuduğu kareleri hatırlarsınız. Burada gördüğünüz sürreal, çok katmanlı yapıları yeniden görmeye hazır olun!

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