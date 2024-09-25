Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Deklanşöre bastıkları anda hayatı donduran sanatçılar, Inception-style fotoğraflar ile gerçek dünyanın ve fiziğin kurallarını zorluyor. Peki, dijital manipülasyonlar kullanarak adeta dijital çağın Rönesans tablolarını yaratanlarla tanışmaya ne dersiniz? Görsel bir şölene hazırsanız, Aydın Büyüktaş'ın çalışmalarını keşfedin
Kaynak: Time Capsule Tales
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Inception-style fotoğraflar ile gerçek dünyadaki yapıları, farklı açılardan çekerek bir araya getiren, aynalama veya üst üste bindirme gibi dijital manipülasyonlar kullanarak adeta dijital çağın Rönesans tablolarını yaratanlarla tanışmaya hazır olun!
1. Barselona'yı daha önce hiç böyle görmediniz!
2. Böyle bir yola çıkmaya hazır mısınız?
3. Maç başlasın...
4. Eşsiz mimari sizi de büyüleyecek!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Her baktığınızda farklı bir açı yakalayabilirsiniz!
6. Sonsuz bir ikinci el araba pazarı gibi...
7. Snowpiercer filmini izlediniz mi?
8. Eğlenirken zamanı da bükebileceğiniz bir yer
9. Peki, burada yaşar mıydınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Akrofibisi olanlar bakmasın!
11. Simetri takıntınız varsa bu kareden çıkamayacaksınız
12. Gerçek hayatta bir Roller Coaster olsaydı, böyle görünürdü.
13. Şehrin görkemli dokusu...
14. Bilim kurgu sahnelerini aratmayan bir çalışma
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15. Yapılar gibi zamanı da bükebilir miyiz peki?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Sandalyeden düştüm.