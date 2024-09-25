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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 23:07

Deklanşöre bastıkları anda hayatı donduran sanatçılar, Inception-style fotoğraflar ile gerçek dünyanın ve fiziğin kurallarını zorluyor. Peki, dijital manipülasyonlar kullanarak adeta dijital çağın Rönesans tablolarını yaratanlarla tanışmaya ne dersiniz? Görsel bir şölene hazırsanız, Aydın Büyüktaş'ın çalışmalarını keşfedin 

Kaynak: Time Capsule Tales

Geçtiğimiz Haftanın Rönesans Tablolarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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Inception-style fotoğraflar ile gerçek dünyadaki yapıları, farklı açılardan çekerek bir araya getiren, aynalama veya üst üste bindirme gibi dijital manipülasyonlar kullanarak adeta dijital çağın Rönesans tablolarını yaratanlarla tanışmaya hazır olun!

Inception-style fotoğraflar ile gerçek dünyadaki yapıları, farklı açılardan çekerek bir araya getiren, aynalama veya üst üste bindirme gibi dijital manipülasyonlar kullanarak adeta dijital çağın Rönesans tablolarını yaratanlarla tanışmaya hazır olun!

Inception-style fotoğraf, bir nesnenin önden yukarıya doğru görüntülendiği bir görüntü tekniğidir. Bu tekniğe Inception ​​(başlangıç) isminin verilme nedeni ise fizik yasalarının göz ardı edildiği, Christopher Nolan imzalı 2010 yapımı Inception filmindeki ünlü sahnelerin görsel estetiğinden ilham alan fotoğraf türü olmasıdır. 

Belki filmdeki özellikle Paris'in sokaklarının adeta katlanarak üst üste geldiği ve mekanların fizik kurallarına meydan okuduğu kareleri hatırlarsınız. Burada gördüğünüz sürreal, çok katmanlı yapıları yeniden görmeye hazır olun! 

İşte, başlıyoruz 👇

1. Barselona'yı daha önce hiç böyle görmediniz!

1. Barselona'yı daha önce hiç böyle görmediniz!

2. Böyle bir yola çıkmaya hazır mısınız?

2. Böyle bir yola çıkmaya hazır mısınız?

3. Maç başlasın...

3. Maç başlasın...

4. Eşsiz mimari sizi de büyüleyecek!

4. Eşsiz mimari sizi de büyüleyecek!
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5. Her baktığınızda farklı bir açı yakalayabilirsiniz!

5. Her baktığınızda farklı bir açı yakalayabilirsiniz!

6. Sonsuz bir ikinci el araba pazarı gibi...

6. Sonsuz bir ikinci el araba pazarı gibi...

7. Snowpiercer filmini izlediniz mi?

7. Snowpiercer filmini izlediniz mi?

8. Eğlenirken zamanı da bükebileceğiniz bir yer

8. Eğlenirken zamanı da bükebileceğiniz bir yer

9. Peki, burada yaşar mıydınız?

9. Peki, burada yaşar mıydınız?
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10. Akrofibisi olanlar bakmasın!

10. Akrofibisi olanlar bakmasın!

11. Simetri takıntınız varsa bu kareden çıkamayacaksınız

11. Simetri takıntınız varsa bu kareden çıkamayacaksınız

12. Gerçek hayatta bir Roller Coaster olsaydı, böyle görünürdü.

12. Gerçek hayatta bir Roller Coaster olsaydı, böyle görünürdü.

13. Şehrin görkemli dokusu...

13. Şehrin görkemli dokusu...

İstanbul, Kapalı Çarşı

14. Bilim kurgu sahnelerini aratmayan bir çalışma

14. Bilim kurgu sahnelerini aratmayan bir çalışma
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15. Yapılar gibi zamanı da bükebilir miyiz peki?

15. Yapılar gibi zamanı da bükebilir miyiz peki?

Sanatçı Aydın Büyüktaş, Edwin Abbat'ın 'Flatland: A Romance of Many Dimensions' kitabından esinlenerek 'Flatland' adlı serisini yarattı.

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