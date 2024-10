Elon Musk, İlk Sıradaki Trump Haberlerine Kızdı "Google Aşırı Sol Aktivistler Tarafından Kontrol Ediliyor"

Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis ve David Friedberg ile birlikte All In podcastinin sunuculuğunu üstlenen David Sacks, Google'a 'Trump'ın son podcast'i' yazdığında çıkan haberleri X üzerinden paylaştı.

Sacks'ın, yaptığı arama sonucunda Google'da ilk sırada yer alan The New Republic'in 'Podcast sunucuları, Trump'ın saçma sapan ifadeleri savunmakta zorlanması üzerine onun yüzüne gülüyor' başlıklı haberi ve The Hill'in 'Podcast sunucusu, Trump'ın kendisini 'temelde dürüst bir insan' olarak tanımlamasına gülüyor' başlıklı haberinin yer aldığı paylaşıma 'Google yalanları' notunu düştü.