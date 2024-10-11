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Elon Musk, İlk Sıradaki Trump Haberlerine Kızdı "Google Aşırı Sol Aktivistler Tarafından Kontrol Ediliyor"

Elon Musk, İlk Sıradaki Trump Haberlerine Kızdı "Google Aşırı Sol Aktivistler Tarafından Kontrol Ediliyor"

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Elon Musk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 12:28 Son Güncelleme: 11.10.2024 - 13:32

ABD'li milyarder Elon Musk, seçim sürecindeki Amerika'da Donald Trump'ı destekliyor. Sık sık seçime ilişkin yaptığı açıklamalar ve X paylaşımları ile göz önünde olan Musk, bu kez de 'Google aşırı sol aktivistler tarafından kontrol ediliyor' sözleriyle milyonların dikkatini çekti! 

İşte, detaylar...

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ABD, Kamala Harris ve Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği 5 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan seçim için geri sayıma başladı.

ABD, Kamala Harris ve Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği 5 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan seçim için geri sayıma başladı.

Trump'ın en büyük destekçisi ise seçim sürecinde sosyal medyanın gücünü kullanmaktan çekinmeyen Elon Musk

Trump'ın en büyük destekçisi ise seçim sürecinde sosyal medyanın gücünü kullanmaktan çekinmeyen Elon Musk

Hatırlarsanız, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Musk, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Donald Trump mitinginde de boy göstermişti. Burada Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ı 'Amerika'da demokrasiyi koruyacak' tek aday olarak nitelendirmişti.

Musk bu kez de Güney Afrika kökenli Amerikalı girişimci, yazar ve internet teknoloji şirketlerine yatırım yapan yatırımcı David Oliver Sacks'ın "Google yalanları" tweetine verdiği yanıt ile dikkatleri üzerine çekti.

Musk bu kez de Güney Afrika kökenli Amerikalı girişimci, yazar ve internet teknoloji şirketlerine yatırım yapan yatırımcı David Oliver Sacks'ın "Google yalanları" tweetine verdiği yanıt ile dikkatleri üzerine çekti.

Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis ve David Friedberg ile birlikte All In podcastinin sunuculuğunu üstlenen David Sacks, Google'a 'Trump'ın son podcast'i' yazdığında çıkan haberleri X üzerinden paylaştı. 

Sacks'ın, yaptığı arama sonucunda Google'da ilk sırada yer alan The New Republic'in 'Podcast sunucuları, Trump'ın saçma sapan ifadeleri savunmakta zorlanması üzerine onun yüzüne gülüyor' başlıklı haberi ve The Hill'in 'Podcast sunucusu, Trump'ın kendisini 'temelde dürüst bir insan' olarak tanımlamasına gülüyor' başlıklı haberinin yer aldığı paylaşıma 'Google yalanları' notunu düştü.

Elon Musk ise bu paylaşıma, "Google aşırı sol aktivistler tarafından kontrol ediliyor" yanıtını verdi.

Elon Musk ise bu paylaşıma, "Google aşırı sol aktivistler tarafından kontrol ediliyor" yanıtını verdi.
twitter.com

Sosyal medya kullanıcıları ise Google ile Perplexity'nin karşılaştırmasını yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları ise Google ile Perplexity'nin karşılaştırmasını yaptı.
twitter.com
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"Tekel karşıtı demokrasiye zaten ulaşılmadı mı?"

"Tekel karşıtı demokrasiye zaten ulaşılmadı mı?"
twitter.com

"Bir X arama motoruna ve e-postaya ihtiyacımız var!"

"Bir X arama motoruna ve e-postaya ihtiyacımız var!"
twitter.com

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