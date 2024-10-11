Elon Musk, İlk Sıradaki Trump Haberlerine Kızdı "Google Aşırı Sol Aktivistler Tarafından Kontrol Ediliyor"

ABD'li milyarder Elon Musk, seçim sürecindeki Amerika'da Donald Trump'ı destekliyor. Sık sık seçime ilişkin yaptığı açıklamalar ve X paylaşımları ile göz önünde olan Musk, bu kez de 'Google aşırı sol aktivistler tarafından kontrol ediliyor' sözleriyle milyonların dikkatini çekti!

İşte, detaylar...