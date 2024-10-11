Elon Musk, İlk Sıradaki Trump Haberlerine Kızdı "Google Aşırı Sol Aktivistler Tarafından Kontrol Ediliyor"
Elon Musk, İlk Sıradaki Trump Haberlerine Kızdı "Google Aşırı Sol Aktivistler Tarafından Kontrol Ediliyor"
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ABD, Kamala Harris ve Donald Trump'ın karşı karşıya geldiği 5 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan seçim için geri sayıma başladı.
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Trump'ın en büyük destekçisi ise seçim sürecinde sosyal medyanın gücünü kullanmaktan çekinmeyen Elon Musk
Musk bu kez de Güney Afrika kökenli Amerikalı girişimci, yazar ve internet teknoloji şirketlerine yatırım yapan yatırımcı David Oliver Sacks'ın "Google yalanları" tweetine verdiği yanıt ile dikkatleri üzerine çekti.
Elon Musk ise bu paylaşıma, "Google aşırı sol aktivistler tarafından kontrol ediliyor" yanıtını verdi.
Sosyal medya kullanıcıları ise Google ile Perplexity'nin karşılaştırmasını yaptı.
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"Tekel karşıtı demokrasiye zaten ulaşılmadı mı?"
"Bir X arama motoruna ve e-postaya ihtiyacımız var!"
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