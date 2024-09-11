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Elon Musk'tan Taylor Swift'e Çirkin Sözler: "Sana Bir Çocuk Vereceğim"

Elon Musk'tan Taylor Swift'e Çirkin Sözler: "Sana Bir Çocuk Vereceğim"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.09.2024 - 15:17

ABD seçimlerine az bir zaman kaldı. Günler geçtikçe kızışan başkanlık yarışında, ünlü isimler de destek verdikleri adayları açıklıyor. İlk günden bu yana bir Trump destekçisi olduğunu belirtmekten uzak durmayan Elon Musk, son olarak Kamala Harris'e desteğini açıklayan Taylor Swift'i hedef aldı.

Elon Musk, Swift'e dair bir paylaşımda bulundu.

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ABD, Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya geldiği bir seçime doğru ilerliyor.

ABD, Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya geldiği bir seçime doğru ilerliyor.

Joe Biden'ın seçimden çekilmesiyle yerine gelen Kamala Harris, Trump'un karşısında bir Demokrat olarak yer alıyor. Kasım'da düzenlenecek olan seçimler için heyecan ise gün geçtikçe artıyor.

Trump'ın en büyük destekçisi ise sosyal medya gücünü kullanmaktan hiçbir zaman çekinmeyen milyarder Elon Musk.

Trump'ın en büyük destekçisi ise sosyal medya gücünü kullanmaktan hiçbir zaman çekinmeyen milyarder Elon Musk.

X'in yeni sahibi, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yaptığı paylaşımlarda Trump'ın ne kadar iyi bir lider olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Harris'e ve onu savunanlara karşı da oldukça sert bir dili var kendisinin.

Son olarak, ABD'li dünyaca ünlü sanatçı Taylor Swift, seçimlerde Kamala Harris'e oy vereceğini açıkladı.

Son olarak, ABD'li dünyaca ünlü sanatçı Taylor Swift, seçimlerde Kamala Harris'e oy vereceğini açıkladı.

Harris ve Trump'ın ilk başkanlık tartışmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Swift, 'Kaos ile değil de sükûnet ile yönetilirsek bu ülkede çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum' diyerek oyunu Harris'e vereceğini duyurdu.

283 milyon takipçisi bulunan, rekordan rekora koşan, TIMES Dergisi tarafından yılın kişisi seçilen bir sanatçının oy vereceği ismi açıklaması, elbette seçimlerde büyük bir önem arz ediyor.

283 milyon takipçisi bulunan, rekordan rekora koşan, TIMES Dergisi tarafından yılın kişisi seçilen bir sanatçının oy vereceği ismi açıklaması, elbette seçimlerde büyük bir önem arz ediyor.

'Çoğunuz gibi ben de tartışmayı izledim ve değerlendirmemi yaptım. 2024 Başkanlık Seçimi'nde oyumu Kamala Harris ve Tim Walz'a vereceğim. Harris'e oy veriyorum çünkü o, savunulması gereken haklarımızı düşündüğümde ihtiyacımız olan savaşçı ve benim de inandığım davalar için savaşıyor.'

Taylor Swift'in bu paylaşımı ise Trump destekçisi Elon Musk'ın hiç de hoşuna gitmedi. Musk, X hesabına koşarak Swift hakkında çirkin bir paylaşımda bulundu.

Taylor Swift'in bu paylaşımı ise Trump destekçisi Elon Musk'ın hiç de hoşuna gitmedi. Musk, X hesabına koşarak Swift hakkında çirkin bir paylaşımda bulundu.
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"Peki Taylor...Sen kazandın...Sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini canım pahasına koruyacağım."

"Peki Taylor...Sen kazandın...Sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini canım pahasına koruyacağım."
twitter.com

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