Elon Musk'tan Taylor Swift'e Çirkin Sözler: "Sana Bir Çocuk Vereceğim"

'Çoğunuz gibi ben de tartışmayı izledim ve değerlendirmemi yaptım. 2024 Başkanlık Seçimi'nde oyumu Kamala Harris ve Tim Walz'a vereceğim. Harris'e oy veriyorum çünkü o, savunulması gereken haklarımızı düşündüğümde ihtiyacımız olan savaşçı ve benim de inandığım davalar için savaşıyor.'