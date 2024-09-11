Elon Musk'tan Taylor Swift'e Çirkin Sözler: "Sana Bir Çocuk Vereceğim"
Elon Musk'tan Taylor Swift'e Çirkin Sözler: "Sana Bir Çocuk Vereceğim"
ABD seçimlerine az bir zaman kaldı. Günler geçtikçe kızışan başkanlık yarışında, ünlü isimler de destek verdikleri adayları açıklıyor. İlk günden bu yana bir Trump destekçisi olduğunu belirtmekten uzak durmayan Elon Musk, son olarak Kamala Harris'e desteğini açıklayan Taylor Swift'i hedef aldı.
Elon Musk, Swift'e dair bir paylaşımda bulundu.
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ABD, Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya geldiği bir seçime doğru ilerliyor.
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Trump'ın en büyük destekçisi ise sosyal medya gücünü kullanmaktan hiçbir zaman çekinmeyen milyarder Elon Musk.
Son olarak, ABD'li dünyaca ünlü sanatçı Taylor Swift, seçimlerde Kamala Harris'e oy vereceğini açıkladı.
283 milyon takipçisi bulunan, rekordan rekora koşan, TIMES Dergisi tarafından yılın kişisi seçilen bir sanatçının oy vereceği ismi açıklaması, elbette seçimlerde büyük bir önem arz ediyor.
Taylor Swift'in bu paylaşımı ise Trump destekçisi Elon Musk'ın hiç de hoşuna gitmedi. Musk, X hesabına koşarak Swift hakkında çirkin bir paylaşımda bulundu.
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"Peki Taylor...Sen kazandın...Sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini canım pahasına koruyacağım."
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