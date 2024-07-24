"Kandırıldım" Elon Musk, Oğlunun Cinsiyet Değişim Sürecini Neden Onayladığını Açıkladı
"Kandırıldım" Elon Musk, Oğlunun Cinsiyet Değişim Sürecini Neden Onayladığını Açıkladı
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, X'in sahibi milyarder Elon Musk, cinsiyet değiştiren oğluyla alakalı açıklamalarda bulundu. 12 çocuk sahibi Elon Musk'ın cinsel kimliğini değiştirme kararı alan çocuğu, 2022 yılında babasıyla olan ilişkisini tamamen kesmişti.
Bir YouTube programına konuk olan Musk, cinsiyet değiştirme sürecinde 'kandırıldığını' söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, özel hayatıyla da magazin gündemimizden eksik olmuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk, son olarak bir YouTube programına konuk oldu. Musk, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olan çocuğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Musk, "Bu nedenle 'oğlum' öldü" diyerek çocuğunun cinsiyet değiştirmesinin "woke zihin virüsünden" kaynakladığını söyledi.
Elon Musk, California'da onaylanan cinsel kimlik yasasının ardından şirketlerini Texas'a taşıma kararı almıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın