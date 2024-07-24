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"Kandırıldım" Elon Musk, Oğlunun Cinsiyet Değişim Sürecini Neden Onayladığını Açıkladı

"Kandırıldım" Elon Musk, Oğlunun Cinsiyet Değişim Sürecini Neden Onayladığını Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.07.2024 - 10:58

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, X'in sahibi milyarder Elon Musk, cinsiyet değiştiren oğluyla alakalı açıklamalarda bulundu. 12 çocuk sahibi Elon Musk'ın cinsel kimliğini değiştirme kararı alan çocuğu, 2022 yılında babasıyla olan ilişkisini tamamen kesmişti. 

Bir YouTube programına konuk olan Musk, cinsiyet değiştirme sürecinde 'kandırıldığını' söyledi.

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Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, özel hayatıyla da magazin gündemimizden eksik olmuyor.

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, özel hayatıyla da magazin gündemimizden eksik olmuyor.

Çocuklarla ilgili görüşlerini belirterek tartışmalara sebep olan Elon Musk, insanların çocuk sahibi olması konusunda oldukça ısrarcı. Öyle ki çocuk yapmayı tercih etmeyen kişilere de zaman zaman sert çıkışlar yapabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda, ünlü ismin 12. çocuğunun da dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı;

Elon Musk, son olarak bir YouTube programına konuk oldu. Musk, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olan çocuğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Elon Musk, son olarak bir YouTube programına konuk oldu. Musk, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olan çocuğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Elon Musk, çocuğunun cinsiyet değiştirme ameliyatı için 'ergenlik engelleyici' ilaçların kullanımına onay vermişti. Musk, kendisine çocuğunun intihar edebileceğini söylendiğini, bu nedenle ilaçların kullanımına izin verdiğini, kısacası 'kandırıldığını' söyledi.

Musk, "Bu nedenle 'oğlum' öldü" diyerek çocuğunun cinsiyet değiştirmesinin "woke zihin virüsünden" kaynakladığını söyledi.

Musk, "Bu nedenle 'oğlum' öldü" diyerek çocuğunun cinsiyet değiştirmesinin "woke zihin virüsünden" kaynakladığını söyledi.

'Woke' kelimesi, bireylerin cinsel kimlik gibi konularda 'uyanış' yaşamaları anlamına geliyor. Musk, bu 'virüsü' yok edeceğine dair bazı söylemlerde bulunuyor.

Elon Musk, California'da onaylanan cinsel kimlik yasasının ardından şirketlerini Texas'a taşıma kararı almıştı.

Elon Musk, California'da onaylanan cinsel kimlik yasasının ardından şirketlerini Texas'a taşıma kararı almıştı.

BBC'nin aktardığına göre, söz konusu yasa, öğrencilerin cinsel kimlikleriyle ilgili bilgilerin, aileyle paylaşılmasını sınırlandırıyor.

Öte yandan Elon Musk'un çocuğu Vivian, 22 Haziran 2022'de, adını ve cinsiyetini yasal olarak değiştirdi. Biyolojik babasıyla arasına mesafe koymak isteyen Vivian, babasıyla herhangi bir ilişki kurmak istemediğini, annesinin soyadını kullanmak istediğini söyledi.

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