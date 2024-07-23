Görüş Bildir
Haberler
Gündem
ABD Seçimlerinde Bir İlk: Joe Biden 48 Yıllık Geleneği Bozdu

ABD Seçimlerinde Bir İlk: Joe Biden 48 Yıllık Geleneği Bozdu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.07.2024 - 13:02

Joe Biden, geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı. Biden'ın seçimlerden çekilmesiyle, ABD siyasi tarihinde de bir ilk yaşandı. CBS News'in doğruladığı bilgiye göre, ilk kez bir seçimde Bush, Clinton veya Biden ailelerinden biri, seçimlerde aday değil.

Kaynak: CBS News

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Joe Biden, Kasım ayında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı.

Joe Biden, Kasım ayında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı.

Pazar günü aldığı kararı duyuran Joe Biden, Amerika tarihinde de bir ilkin yaşanmasına sebep oldu. Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris ön plana çıktı.

CBS News'in aktardığı habere göre, 1976'dan bu yana ABD siyasi tarihinde bir ilk yaşanıyor.

CBS News'in aktardığı habere göre, 1976'dan bu yana ABD siyasi tarihinde bir ilk yaşanıyor.

Biden'ın seçimlerden çekilmesiyle birlikte, ilk kez Bush, Clinton veya Biden ailelerinden gelen herhangi biri, başkan veya başkan yardımcılığına aday değil.

Bu durum, tam 48 yıllık bir geleneği de sonlandırmış oldu.

1980'de Ronald Reagan ve George H.W. Bush'un seçilmesiyle birlikte, Bush ve Clinton ailelerinin üyeleri her seçimde yer almıştı.

1980'de Ronald Reagan ve George H.W. Bush'un seçilmesiyle birlikte, Bush ve Clinton ailelerinin üyeleri her seçimde yer almıştı.

Joe Biden da 2014 seçimlerine dek her seçimde yer almıştı. Reagan döneminde başkanlık yapan Bush, 1988 yılında başkan koltuğuna oturmuş, sonrasında da gelenek aynı şekilde devam etmişti.

George H.W. Bush'un oğlu George W. Bush ise 2000 ve 2004 seçimlerini kazanmıştı.

2008, 2012, 2016 ve 2020 yılındaki seçimlerde de Biden ve Clinton, oy pusulasında yer almıştı.

2008, 2012, 2016 ve 2020 yılındaki seçimlerde de Biden ve Clinton, oy pusulasında yer almıştı.

Barack Obama'nın yardımcılığını üstlenen Joe Biden, ilk iki seçimi kazanmış, Hillary Clinton ise 2016'daki başkanlık yarışında Donald Trump'a yenilmişti.

Biden, 2020'de Trump'ı yendi, fakat 2024 seçimlerde yarıştan çekilerek 48 yıllık geleneği de bozdu.

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın