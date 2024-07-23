ABD Seçimlerinde Bir İlk: Joe Biden 48 Yıllık Geleneği Bozdu
ABD Seçimlerinde Bir İlk: Joe Biden 48 Yıllık Geleneği Bozdu
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Joe Biden, Kasım ayında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı.
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CBS News'in aktardığı habere göre, 1976'dan bu yana ABD siyasi tarihinde bir ilk yaşanıyor.
1980'de Ronald Reagan ve George H.W. Bush'un seçilmesiyle birlikte, Bush ve Clinton ailelerinin üyeleri her seçimde yer almıştı.
2008, 2012, 2016 ve 2020 yılındaki seçimlerde de Biden ve Clinton, oy pusulasında yer almıştı.
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