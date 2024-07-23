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Kafatasından 77 İğne Çıkarıldı: Büyüyü Bozmak Amacıyla 'Tedavi' Yaptırmış

Kafatasından 77 İğne Çıkarıldı: Büyüyü Bozmak Amacıyla 'Tedavi' Yaptırmış

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.07.2024 - 11:45

Hindistan'da 19 yaşındaki bir kadın, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kafatasında toplam 77 iğne bulunan kadın, iki kez ameliyat geçirdi.

Kadının, büyüden kurtulmak için 'tedavi' yaptırdığı ortaya çıktı.

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Hindistan'da 19 yaşındaki bir kadın, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hindistan'da 19 yaşındaki bir kadın, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Şiddetli baş ağrısıyla Bhima Bhoi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden kadına gerekli taramalar yapıldı. Genç kadının kafatasına gömülü çok sayıda iğne olduğu görüldü.

Ameliyata alınan kadının kafatasından ilk olarak yedi tane iğne çıkartıldı. Durumunda iyileşme olmayan kadının kafatasında kalan 70 iğne de ikinci bir ameliyatla alındı.

Ameliyata alınan kadının kafatasından ilk olarak yedi tane iğne çıkartıldı. Durumunda iyileşme olmayan kadının kafatasında kalan 70 iğne de ikinci bir ameliyatla alındı.

İğnelerin hiçbirinin kemiklere saplanmadığı ve yalnızca yumuşak dokuya zarar verdiği aktarıldı.

Yetkililer, kadının psikolojik sorunları olmadığını, ancak 4 yıl önce annesini kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, kadının psikolojik sorunları olmadığını, ancak 4 yıl önce annesini kaybettiğini açıkladı.

Annesinin vefatının ardından yaşadığı sağlık sorunları için bir çözüm arayan kadın, bilimsel olmayan yollara başvurdu.

Hastalıklardan veya kendisine yapılan büyüden kurtarmak amacıyla 'iğneli tedavi' yaptığı belirtilen kişi, polisler tarafından tutuklandı.

Hastalıklardan veya kendisine yapılan büyüden kurtarmak amacıyla 'iğneli tedavi' yaptığı belirtilen kişi, polisler tarafından tutuklandı.
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