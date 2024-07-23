Kafatasından 77 İğne Çıkarıldı: Büyüyü Bozmak Amacıyla 'Tedavi' Yaptırmış
Kafatasından 77 İğne Çıkarıldı: Büyüyü Bozmak Amacıyla 'Tedavi' Yaptırmış
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Hindistan'da 19 yaşındaki bir kadın, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
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Ameliyata alınan kadının kafatasından ilk olarak yedi tane iğne çıkartıldı. Durumunda iyileşme olmayan kadının kafatasında kalan 70 iğne de ikinci bir ameliyatla alındı.
Yetkililer, kadının psikolojik sorunları olmadığını, ancak 4 yıl önce annesini kaybettiğini açıkladı.
Hastalıklardan veya kendisine yapılan büyüden kurtarmak amacıyla 'iğneli tedavi' yaptığı belirtilen kişi, polisler tarafından tutuklandı.
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