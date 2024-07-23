Kafatasından 77 İğne Çıkarıldı: Büyüyü Bozmak Amacıyla 'Tedavi' Yaptırmış

Hindistan'da 19 yaşındaki bir kadın, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kafatasında toplam 77 iğne bulunan kadın, iki kez ameliyat geçirdi.

Kadının, büyüden kurtulmak için 'tedavi' yaptırdığı ortaya çıktı.

Kaynak