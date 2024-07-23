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Avukat Feyza Altun'un Erkekleri Bir Güzel Şutlayıp Kadınlara Verdiği Altın Değerinde Tavsiye

Avukat Feyza Altun'un Erkekleri Bir Güzel Şutlayıp Kadınlara Verdiği Altın Değerinde Tavsiye

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.07.2024 - 16:47

Sosyal medyanın en tanınmış isimlerinden Avukat Feyza Altun, kadınlara ilişki tavsiyesinde bulundu. Erkekleri bir güzel trolleyen Altun, verdiği altın değerindeki tavsiyeyle pek çok kişinin de desteğini aldı.

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Avukat Feyza Altun, sosyal medyanın en güçlü isimlerinden birisi.

Avukat Feyza Altun, sosyal medyanın en güçlü isimlerinden birisi.

İlk olarak bu fotoğrafıyla tanıdığımız Altun, sosyal medyada yakından takip edilenler arasında. Feminist ve aktivist Feyza Altun, özellikle Dilan Polat davalarından sonra milyonlara hitap etmeye başladı.

Magazin gündeminde de yakından takip edilen isim, fenomenlerin dava süreçlerinde vatandaşların merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Magazin gündeminde de yakından takip edilen isim, fenomenlerin dava süreçlerinde vatandaşların merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Bugüne kadar pek çok programa da konuk olan Altun, gündemin yakından takip ettiğimiz konularına parmak basmayı ihmal etmiyor.

Sivri dilli paylaşımlarıyla konuşulan Feyza Altun, bu kez de bir paylaşımında öncelikle erkekleri bir güzel şutladı, daha sonra kadınlara altın değerinde bir tavsiye verdi.

Sivri dilli paylaşımlarıyla konuşulan Feyza Altun, bu kez de bir paylaşımında öncelikle erkekleri bir güzel şutladı, daha sonra kadınlara altın değerinde bir tavsiye verdi.

Ünlü ismin 'Kızlar bu halhal işini asla çözemedim, bijuteri aldım, altın , gümüş aldım, örme boncuk aldım. Hepsi kopup düşüyor, nerede koptuğunu bile fark etmiyorum günler sonra bakıyorum halhal yok. Nerden güzel halhal alacaz bir de çok büyük olmaması lazım tam ayak bil..' diye başladığı paylaşımın devamı bambaşka çıktı!

Altun, aslında kız kardeşlerine hiç unutmamaları gereken bir tavsiyede bulundu.

Altun, aslında kız kardeşlerine hiç unutmamaları gereken bir tavsiyede bulundu.
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