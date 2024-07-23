Avukat Feyza Altun'un Erkekleri Bir Güzel Şutlayıp Kadınlara Verdiği Altın Değerinde Tavsiye

Ünlü ismin 'Kızlar bu halhal işini asla çözemedim, bijuteri aldım, altın , gümüş aldım, örme boncuk aldım. Hepsi kopup düşüyor, nerede koptuğunu bile fark etmiyorum günler sonra bakıyorum halhal yok. Nerden güzel halhal alacaz bir de çok büyük olmaması lazım tam ayak bil..' diye başladığı paylaşımın devamı bambaşka çıktı!