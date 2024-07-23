Avukat Feyza Altun'un Erkekleri Bir Güzel Şutlayıp Kadınlara Verdiği Altın Değerinde Tavsiye
Avukat Feyza Altun'un Erkekleri Bir Güzel Şutlayıp Kadınlara Verdiği Altın Değerinde Tavsiye
Sosyal medyanın en tanınmış isimlerinden Avukat Feyza Altun, kadınlara ilişki tavsiyesinde bulundu. Erkekleri bir güzel trolleyen Altun, verdiği altın değerindeki tavsiyeyle pek çok kişinin de desteğini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avukat Feyza Altun, sosyal medyanın en güçlü isimlerinden birisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin gündeminde de yakından takip edilen isim, fenomenlerin dava süreçlerinde vatandaşların merak ettiği soruları cevaplandırdı.
Sivri dilli paylaşımlarıyla konuşulan Feyza Altun, bu kez de bir paylaşımında öncelikle erkekleri bir güzel şutladı, daha sonra kadınlara altın değerinde bir tavsiye verdi.
Altun, aslında kız kardeşlerine hiç unutmamaları gereken bir tavsiyede bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın