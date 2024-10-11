Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Duş Başlıkları ve Diş Fırçalarında 600'den Fazla Virüs Keşfedildi! Daha Önce Görülmemiş Virüsler Çoğunlukta!

Duş Başlıkları ve Diş Fırçalarında 600'den Fazla Virüs Keşfedildi! Daha Önce Görülmemiş Virüsler Çoğunlukta!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 11:35

Amerikalı bilim insanları, banyolardan aldıkları örneklerde 600'den fazla virüs tespit etti! Duş başlığından diş fırçasına her yer virüs dolu. Üstelik bunların çoğu daha önce hiç görüşmemiş virüsler, ancak insan sağlığı için tehlikeli değil. Aksine faydalı! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.livescience.com/health/vi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Northwestern Engineering liderliğinde yapılan yeni bir araştırma, duş başlıkları ve diş fırçalarında bugüne kadar görülmemiş virüsler olduğunu ortaya çıkardı!

Northwestern Engineering liderliğinde yapılan yeni bir araştırma, duş başlıkları ve diş fırçalarında bugüne kadar görülmemiş virüsler olduğunu ortaya çıkardı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada, banyolardan alınan 96 duş başlığından ve 34 diş fırçasından örnekler toplandı. Örnekler incelendiğinde gözlemlenen 614 virüs ve banyodaki 'dokunulmamış biyolojik çeşitlik' karşısında bilim dünyası şaşkına döndü. Üstelik virüslerin muhtemelen çoğu bilim için yeni!

9 Ekim 2024 tarihinde, Frontiers in Microbiomes dergisinde yayınlanan bu yeni bulgular, gelecekteki faj terapilerine yön verebilir!

9 Ekim 2024 tarihinde, Frontiers in Microbiomes dergisinde yayınlanan bu yeni bulgular, gelecekteki faj terapilerine yön verebilir!

Northwestern Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan çalışmanın baş yazarı Erica Hartmann, 'Bulduğumuz virüs sayısı kesinlikle çılgınca' dedi.

Diş fırçanızda yüzlerce virüsün tespit edilmesi ürpertici gelebilir, ancak bu keşif sanılanın aksine endişe verici değil!

Diş fırçanızda yüzlerce virüsün tespit edilmesi ürpertici gelebilir, ancak bu keşif sanılanın aksine endişe verici değil!

Virüsler, insanlara zarar vermiyor, aksine yarar sağlıyor. Hatta bakteri hücrelerini enfekte eden baktiriyofajlar veya 'fajlar'dan oluşuyor. 

Bilim insanlarının ilk tespitlerine göre bu yeni bulunan virüsler, antibiyotik dirençli süper bakterilere karşı tedavi geliştirmek için yararlı olabilir! Hatta bilim insanları, geleneksel antibiyotikleri desteklemek veya değiştirmek adına virüs kullanılan ve tehlikeli bakterilerin savunmasını alt eden 'faj terapileri' geliştirmek üzerine çalışıyorlar.

Hartmann, "Duş başlıkları ve diş fırçaları arasında virüs türlerinde temelde hiçbir örtüşme görmedik." dedi!

Hartmann, "Duş başlıkları ve diş fırçaları arasında virüs türlerinde temelde hiçbir örtüşme görmedik." dedi!

Başlangıçta, 'Evlerimizde hangi mikropların yaşadığını bilmek' adına başlayan çalışma, yeni araştırmaların önünü açtı. Hartmann, 614 virüs ile gözler önüne serilen biyolojik çeşitliliğin altını çizdi, 

'Duş başlıkları ve diş fırçaları arasında virüs türlerinde temelde hiçbir örtüşme görmedik. Ayrıca iki örnek arasında çok az örtüşme gördük. Her duş başlığı ve her diş fırçası kendi küçük adası gibidir. Bu, oradaki virüslerin inanılmaz çeşitliliğini vurgular.'

Bilim insanları daha önce gezegenimizde muhtemelen yaklaşık 1 trilyon mikrop türü olduğunu ve bunların %99,9'unun henüz keşfedilmediğini tahmin ediyordu

Bilim insanları daha önce gezegenimizde muhtemelen yaklaşık 1 trilyon mikrop türü olduğunu ve bunların %99,9'unun henüz keşfedilmediğini tahmin ediyordu

Hartmann, 'Mikrop her yerdedir ve bunların büyük çoğunluğu bizi hasta etmeyecektir,' dedi. Ayrıca, 'Bu mikobakteriyofajları alıp bunları tesisat sisteminizden patojenleri temizlemenin bir yolu olarak kullanabileceğimizi hayal edebiliriz.' diyerek gelecek çalışmalara da ışık tuttu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın