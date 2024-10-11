Duş Başlıkları ve Diş Fırçalarında 600'den Fazla Virüs Keşfedildi! Daha Önce Görülmemiş Virüsler Çoğunlukta!

Virüsler, insanlara zarar vermiyor, aksine yarar sağlıyor. Hatta bakteri hücrelerini enfekte eden baktiriyofajlar veya 'fajlar'dan oluşuyor.

Bilim insanlarının ilk tespitlerine göre bu yeni bulunan virüsler, antibiyotik dirençli süper bakterilere karşı tedavi geliştirmek için yararlı olabilir! Hatta bilim insanları, geleneksel antibiyotikleri desteklemek veya değiştirmek adına virüs kullanılan ve tehlikeli bakterilerin savunmasını alt eden 'faj terapileri' geliştirmek üzerine çalışıyorlar.