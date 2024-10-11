Duş Başlıkları ve Diş Fırçalarında 600'den Fazla Virüs Keşfedildi! Daha Önce Görülmemiş Virüsler Çoğunlukta!
Duş Başlıkları ve Diş Fırçalarında 600'den Fazla Virüs Keşfedildi! Daha Önce Görülmemiş Virüsler Çoğunlukta!
Kaynak: https://www.livescience.com/health/vi...
Amerikalı bilim insanları, banyolardan aldıkları örneklerde 600'den fazla virüs tespit etti! Duş başlığından diş fırçasına her yer virüs dolu. Üstelik bunların çoğu daha önce hiç görüşmemiş virüsler, ancak insan sağlığı için tehlikeli değil. Aksine faydalı!
İşte, detaylar...
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Northwestern Engineering liderliğinde yapılan yeni bir araştırma, duş başlıkları ve diş fırçalarında bugüne kadar görülmemiş virüsler olduğunu ortaya çıkardı!
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9 Ekim 2024 tarihinde, Frontiers in Microbiomes dergisinde yayınlanan bu yeni bulgular, gelecekteki faj terapilerine yön verebilir!
Diş fırçanızda yüzlerce virüsün tespit edilmesi ürpertici gelebilir, ancak bu keşif sanılanın aksine endişe verici değil!
Hartmann, "Duş başlıkları ve diş fırçaları arasında virüs türlerinde temelde hiçbir örtüşme görmedik." dedi!
Bilim insanları daha önce gezegenimizde muhtemelen yaklaşık 1 trilyon mikrop türü olduğunu ve bunların %99,9'unun henüz keşfedilmediğini tahmin ediyordu
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