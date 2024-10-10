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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 14:01

Dünyanın dört bir köşesinden tarihin en derin izlerine... Yüzbinlerce yıla meydan okuyan tarihi eserlerin taşıdığı kültürel mirasa hayran olacaksınız. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eser arasından hangisi favoriniz olacak? 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. 1699 yılında inşa edilen Su Sarayı

1. 1699 yılında inşa edilen Su Sarayı

Jal Mahal, yani 'Su Sarayı', Hindistan'ın Jaipur şehrindeki Man Sagar Gölü'nün ortasında buluyor. 1699 yılında inşa edildiği tahmin edilen saray, 18. yüzyılın başlarında Amber'in Maharaja Jai ​​Singh II tarafından yenilenmiş ve büyütülmüştür.

2. Norveçli kaşif Thor Heyerdahl'ın Kon-Tiki salı

2. Norveçli kaşif Thor Heyerdahl'ın Kon-Tiki salı

1947 yılında Norveçli kaşif Thor Heyerdahl'ın beş arkadaşı ile birlikte Güney Amerika'dan Polinezya Adaları'na yaptığı yolculukta bu Kon-Tiki salını kullanmıştır.

3. İlk büyük ölçekli heykel!

3. İlk büyük ölçekli heykel!

Delphi Tapınağı'nın bir deposunda parçalanmış ve hasar görmüş halde bulunan heykelin tamamı dövülmüş gümüşten yapılmıştır.

4. Antiphellos antik amfitiyatrosu, türünün tek örneği!

4. Antiphellos antik amfitiyatrosu, türünün tek örneği!

M.Ö. 1. yüzyılda inşa edilmiş olan 4000 seyirci kapasiteli Antiphellos antik amfitiyatrosu, Türkiye'de bulunmaktadır. Ve Anadolu'da deniz cephesi olan türünün tek örneğidir.

5. Wolfgang Amadeus Mozart'ın el yazması!

5. Wolfgang Amadeus Mozart'ın el yazması!

Sebastian Willnowc tarafından çekilen fotoğrafta, tarihin en büyük bestecilerinden biri olan müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart'ın yeni keşfedilen müzik el yazması yer alıyor.

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6. Eyyubi Sultanlığı'na ait bir hac vekalet parşömeni

6. Eyyubi Sultanlığı'na ait bir hac vekalet parşömeni

Parşömenin gerçek sahibinin ise Ghalib'in karısı Umm Abbas olduğu tespit edilmiştir.

7. Minos şehrinden kurtarılan Gemi Alayı Freski

7. Minos şehrinden kurtarılan Gemi Alayı Freski

Akrotiri, Thera'da bulunmuş olan Gemi Alayı Freski'nin tarihi yaklaşık 3600 yıl önceye dayanmaktadır. Freskin detaylarına bakıldığında, Minos şehrinin en etkileyici eserlerinden biri olarak kabul edilir. Eserin boyutları ise yaklaşık 39ft uzunluğunda ve 17 inç genişliğindedir. Bu eserin 100ft derinliğindeki volkanik kül tabakasının altında korunduğu tahmin edilmektedir.

8. 13. yüzyıldan kalma Selçuklu Kervansarayı, Obruk Han!

8. 13. yüzyıldan kalma Selçuklu Kervansarayı, Obruk Han!

Türkiye'de Konya yakınlarında bulunan Obruk Han, 13. yüzyıldan kalma bir Selçuklu Kervansarayı'dır. Han'ın arkasındaki büyük obruk nedeniyle bu ismi almıştır.

9. 1901, Kraliçe Victoria ipek yas kurdelesi

9. 1901, Kraliçe Victoria ipek yas kurdelesi

10. M.S. 1300'lerden kalma bir fritware tabağı

10. M.S. 1300'lerden kalma bir fritware tabağı

Yaklaşık olarak M.S. 1300 yılına tarihlenen İran kökenli fritware tabağı, balık figürleri ile dikkat çekiyor. 

Fritware, taş hamuru olarak da bilinir. Özgün bir seramik türüdür. Bu seramik türünün özelliği, kilin erime sıcaklığını düşürmek için içerisine frit adı verilen öğütülmüş camın eklenmesidir. Bu sayede seramik, daha düşük sıcaklıklarda bile şekillendirilebilir ve işlenebilir hale gelir. Eser günümüzde Cambridge'deki Fitzwilliam Müzesi'nde sergilenmektedir.

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11. Bin yıllık helezon basamaklı kuyu

11. Bin yıllık helezon basamaklı kuyu

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Parbhani Bölgesi'nde Selu Taluka'daki Walur Köyü'nde bulunan helezon basamaklı kuyunun 8 girişi bulunuyor.

12. Sumbanese geleneksel evleri!

12. Sumbanese geleneksel evleri!

Endonezya'daki Ratenggaro Köyü'nde bulunan Sumbanese geleneksel evleri, çatıdaki yüksek eğimli merkezi teperi sayesinde ayırt edilir. Manevi önemin bir sembolü ve 'marapu' olarak bilinen bu evler, inanç sistemine bir bağlantı görevi görürler.

13. M.Ö. 4. ya da 3. yüzyıl Majiayuan mezarlığı, 'Savaşan Devletler Dönemi'

13. M.Ö. 4. ya da 3. yüzyıl Majiayuan mezarlığı, 'Savaşan Devletler Dönemi'

M.Ö. 4. ila 3. yüzyıllara tarihlenen Majiayuan Mezarlığı, 'Savaşan Devletler Dönemi'ne aittir. Çin'de keşfedilen 21 No'lu Mezar'dan çıkarılan bronz işlemelerle süslenmiş bu eser ise savaş arabasıdır.

14. 19. yüzyıl, fildişi oyma

14. 19. yüzyıl, fildişi oyma

İçinde manzara bulunan iki kabaktan oluşan bu eser, fildişinden oyulmuştur. 19. yüzyıla tarihlenen fildişi oyma, Japonya'da bulunmuştur.

15. Taman Sari Su Kalesi

15. Taman Sari Su Kalesi

Endonezya'nın göz alıcı tarihi yapılarından biri olan Taman Sari Su Kalesi'nde yer alan bu Sumur Gumuling, tek katlı bir yapı olup cami olarak kullanılmaktadır. Bu yapı, merkezinde dört merdivenin birleştiği yükseltilmiş bir platforma sahip olmasıyla dikkat çeker. Bu platformdan bir merdiven ise bizi doğrudan birinci kata ulaştırır. Yapının bu özgün tasarımı, 1758-1765 yıllarında Orta Çağ'da tamamlanmıştır.

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