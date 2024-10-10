Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Endonezya'nın göz alıcı tarihi yapılarından biri olan Taman Sari Su Kalesi'nde yer alan bu Sumur Gumuling, tek katlı bir yapı olup cami olarak kullanılmaktadır. Bu yapı, merkezinde dört merdivenin birleştiği yükseltilmiş bir platforma sahip olmasıyla dikkat çeker. Bu platformdan bir merdiven ise bizi doğrudan birinci kata ulaştırır. Yapının bu özgün tasarımı, 1758-1765 yıllarında Orta Çağ'da tamamlanmıştır.