Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Dünyanın dört bir köşesinden tarihin en derin izlerine... Yüzbinlerce yıla meydan okuyan tarihi eserlerin taşıdığı kültürel mirasa hayran olacaksınız. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eser arasından hangisi favoriniz olacak?
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. 1699 yılında inşa edilen Su Sarayı
2. Norveçli kaşif Thor Heyerdahl'ın Kon-Tiki salı
3. İlk büyük ölçekli heykel!
4. Antiphellos antik amfitiyatrosu, türünün tek örneği!
5. Wolfgang Amadeus Mozart'ın el yazması!
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6. Eyyubi Sultanlığı'na ait bir hac vekalet parşömeni
7. Minos şehrinden kurtarılan Gemi Alayı Freski
8. 13. yüzyıldan kalma Selçuklu Kervansarayı, Obruk Han!
9. 1901, Kraliçe Victoria ipek yas kurdelesi
10. M.S. 1300'lerden kalma bir fritware tabağı
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11. Bin yıllık helezon basamaklı kuyu
12. Sumbanese geleneksel evleri!
13. M.Ö. 4. ya da 3. yüzyıl Majiayuan mezarlığı, 'Savaşan Devletler Dönemi'
14. 19. yüzyıl, fildişi oyma
15. Taman Sari Su Kalesi
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