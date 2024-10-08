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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 12:08

Şık bir akşam yemeği beklerken hayal kırıklığı yaşayanların, acılarına ortak oluyoruz! Hayal ettikleri lezzeti buldular mı, bilmiyoruz ama görsel olarak iştah kapatan cinsten sunumlarla karşı karşıya kaldıklarına eminiz. Bakalım Reddit'ten sizin için derlediğimiz hayatı sorgulatan sunumlar arasından sizi en çok kızdıran hangisi olacak

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçen Haftanın İştah Kapatan Sunumlarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

1. Kalanını paket yaptırmanıza gerek kalmayacak, kavanozlu sunum!

1. Kalanını paket yaptırmanıza gerek kalmayacak, kavanozlu sunum!

Almanya, Oktoberfest

2. Onu sıkı tutun: Masaya rastgele bırakamayacağınız bir latte

2. Onu sıkı tutun: Masaya rastgele bırakamayacağınız bir latte

3. Tavaya gerek yoktu, alttaki tabak da yeterliydi aslında

3. Tavaya gerek yoktu, alttaki tabak da yeterliydi aslında

4. Kademe kademe artan lezzet...

4. Kademe kademe artan lezzet...

5. Günlüğü 1500 dolar olan bir kliniğin öğrencilere kahvaltı sunumu!

5. Günlüğü 1500 dolar olan bir kliniğin öğrencilere kahvaltı sunumu!

6. İşte karşınızda sportif lezzetler: Fit tatlı

6. İşte karşınızda sportif lezzetler: Fit tatlı

7. Aslında çöpe gitmek üzereymiş gibi...

7. Aslında çöpe gitmek üzereymiş gibi...

8. Taş gibi sunum!

8. Taş gibi sunum!

9. En azından ne yediğinizi bileceksiniz

9. En azından ne yediğinizi bileceksiniz

10. Sunum biraz karışık ama bu kahvaltı tabağı 12,99 euro!

10. Sunum biraz karışık ama bu kahvaltı tabağı 12,99 euro!

Kahve ise 3,5 euro. Bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

11. Sezar salatanız hazır...

11. Sezar salatanız hazır...

12. Gazete kağıdı serilmiş bir piknik masasını andırmıyor mu?

12. Gazete kağıdı serilmiş bir piknik masasını andırmıyor mu?

13. Çaresiz bir durum: Kahve filtresinde ekmek sunumu...

13. Çaresiz bir durum: Kahve filtresinde ekmek sunumu...

14. Askıda yemek!

14. Askıda yemek!

15. Peki mandallar steril mi?

15. Peki mandallar steril mi?

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