Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

M.Ö. 500'lü yıllara tarihlenen, Pers İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden Susa'da bulunan Darius I'in sarayında yer alan bir frizde, emaye tuğladan yapılmış bir griffon detayı bulunmaktadır. Susa, Ahameniş İmparatorluğu'nun başkentlerinden biri olup, Kral Darius tarafından özellikle tercih edilen bir başkentti. Bu sarayın inşa tarihi, ünlü Persepolis ile aynı döneme denk gelmektedir.

Griffon veya griffin,, mitolojik bir yaratık olup, aslan ve kartalın özelliklerini birleştiren bir figürdür. Antik Pers sanatında sıklıkla kullanılan bu sembol, kraliyet gücünü ve koruyuculuğunu temsil eder. Emaye tuğla, renkli cam veya cam benzeri bir madde ile kaplanmış tuğladır ve bu dönemde yapıları süslemek için yaygın olarak kullanılmıştır.