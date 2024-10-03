Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamana meydan okuyarak yüzlerce yıl öncesinden bugüne kadar gelen tarihi eserle, geçmişe ışık tutuyoruz! Her biri birinden benzersiz ve özel bu eserleri gördüğünüzde adeta büyüleneceksiniz. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 eserden hangisi sizin favoriniz olacak?
Zamanda yolculuk başlıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Polonya'nın Lodz kentinde kanalizasyonlarda bulunan Lindley Odası!
2. M.S. 2. yüzyıla ait bir Roma lahiti
3. Antik mühendisliğin görkemli yapılarından biri: 2 bin yıllık su kemeri
4. 15 ila 17. yüzyıla ait bir miğfer
5. Tahran'daki Gülistan Sarayı'nın taht salonu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. M.S. 400 ila 450 yıllarına tarihlenen lahit tam 2.4 metre uzunluğunda!
7. 1723 yılına tarihlenen Aziz Francis Kilisesi
8. M.Ö. 8 yüzyıl, dökme gümüş tabak
9. M.S. 5. yüzyıl, Bizans fildişi diptiği
10. 1540'larda yıkılan Crowland Manastırı'nın üzerine inşa edilen köprü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. M.S. 12 yüzyıl, öğrenme tanrıçası Saraswati
12. 18. yüzyıl, Pers Astrolabe
13. Altın ejderha heykelciği, Tang hanedanı
14. 1670, Kur'an-ı Kerim
15. M.Ö. 500 yılında Pers İmparatorluğu'nda resmedilmiş bir Griffon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın