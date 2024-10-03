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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 13:36

Zamana meydan okuyarak yüzlerce yıl öncesinden bugüne kadar gelen tarihi eserle, geçmişe ışık tutuyoruz! Her biri birinden benzersiz ve özel bu eserleri gördüğünüzde adeta büyüleneceksiniz. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 eserden hangisi sizin favoriniz olacak? 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. Polonya'nın Lodz kentinde kanalizasyonlarda bulunan Lindley Odası!

1. Polonya'nın Lodz kentinde kanalizasyonlarda bulunan Lindley Odası!

1927 yılında inşa edilen Lindley odasının kanalizasyonda yer aldığına inanamatacaksınız.

2. M.S. 2. yüzyıla ait bir Roma lahiti

2. M.S. 2. yüzyıla ait bir Roma lahiti

M.S. 2. yüzyılın ortlarına tarihlenen Roma lahitinde, muhtemelen aile bireyleri olan dört kişi yer alıyor. Selanikte keşfedilen lahitin kapağında kiremitli bir binayı tasvir edilmiş. Günümüzde ise Selanik Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

3. Antik mühendisliğin görkemli yapılarından biri: 2 bin yıllık su kemeri

3. Antik mühendisliğin görkemli yapılarından biri: 2 bin yıllık su kemeri

Yaklaşık 2.000 yıllık olan ve Tunus'un Zaghouan kentinde keşfedilen Roma su kemeri, antik mühendisliğin dikkate değer örneklerinden biri. Kemer, 132 kilometre (82 mil) uzunluğunda. Araştırmacılara göre, kemer yüzlerce yıl öncesinde Kartaca'ya su sağlamak amacıyla kullanılmış.

4. 15 ila 17. yüzyıla ait bir miğfer

4. 15 ila 17. yüzyıla ait bir miğfer

Tahmini olarak 15. ya da 17. yüzyıla ait olan miğfer, Moğolistan'da bulunmuş. Miğferde yer alan kabartmalarla, Budist tanrıları ve Tibet yazıtlarının yaldızlanmış.

5. Tahran'daki Gülistan Sarayı'nın taht salonu

5. Tahran'daki Gülistan Sarayı'nın taht salonu

Tahran'ın kalbinde yer alan tarihi Gülistan Sarayı'nın görkemli taht salonu, 1841 ila 1881 yıllarında Fath-Ali Şah döneminde yapılmış ve daha sonra 1848 ila 1896 yıllarında Naser al-Din Şah döneminde yeniden inşa edilmiştir. Bu salon, İran'ın tarihinde önemli bir yer tutar çünkü Naser'in halefi Muzaffer ad-Din Şah, 1896 yılında bu etkileyici salonda taç giymiştir.

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6. M.S. 400 ila 450 yıllarına tarihlenen lahit tam 2.4 metre uzunluğunda!

6. M.S. 400 ila 450 yıllarına tarihlenen lahit tam 2.4 metre uzunluğunda!

Sekijinsan Höyüğü'nün içinde bulunan chokkomon desenleriyle süslenmiş lahit, Kofun dönemine ait. Öte yandan Japonya'da bulunan lahitin M.S. 400 ila 450 yıllarına ait olduğu düşünülüyor.

7. 1723 yılına tarihlenen Aziz Francis Kilisesi

7. 1723 yılına tarihlenen Aziz Francis Kilisesi

Brezilya Salvador'daki Aziz Francis Kilisesi, Brezilya Barok tarzında inşa edilmiş. İç kısmı altınla kaplı olan kilise nefes kesici güzelliğiyle 1723 yılına tarihleniyor.

8. M.Ö. 8 yüzyıl, dökme gümüş tabak

8. M.Ö. 8 yüzyıl, dökme gümüş tabak

M.Ö. 8 yüzyıla tarihlenen Anikova tabağı, Eriha kuşatmasını tasvir eden dökme gümüş bir tabaktır. Semirechye'de Nesturi Hristiyan Sogdianlar tarafından tasarlandığı bilinmektedir.

9. M.S. 5. yüzyıl, Bizans fildişi diptiği

9. M.S. 5. yüzyıl, Bizans fildişi diptiği

M.S. 5. yüzyılda resmedildiği düşünülen Bizans fildişi diptiği, Sirk sahneleri içermektedir. Fildişi üzerine resmedilen figürleriyle dikkat çeken pano, günümüzde Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki Devlet Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir.

10. 1540'larda yıkılan Crowland Manastırı'nın üzerine inşa edilen köprü!

10. 1540'larda yıkılan Crowland Manastırı'nın üzerine inşa edilen köprü!

1540'larda yıkılan Crowland Manastırı'nın kalıntılarının içine inşa edilmiş 3 yollu köprü görenleri adeta büyülüyor. Bu iç içe geçmiş eser, Lincolnshire bölgesindeki en alışılmadık cemaat kiliselerinden biri.

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11. M.S. 12 yüzyıl, öğrenme tanrıçası Saraswati

11. M.S. 12 yüzyıl, öğrenme tanrıçası Saraswati

Hindistan'da bulunan Saraswati figürü, M.S. 12. yüzyılda bazalt üzerine resmedilmiştir.

12. 18. yüzyıl, Pers Astrolabe

12. 18. yüzyıl, Pers Astrolabe

18. yüzyıldan kalma Pers Astrolabe (yıldız alıcısı), ufuk çizgisinin üzerindeki gök cisimlerinin konumunu belirlemek adına navigasyonda kullanılan bir astronomik alettir. Yüzyıllarca önceye tarihlenen bu yıldız alıcısı, yerküre üzerinde bulunulan yerin enlemini ve boylamını belirlemek amacıyla kullanılan optik seyir cihazı sekstantın öncüsüdür.

13. Altın ejderha heykelciği, Tang hanedanı

13. Altın ejderha heykelciği, Tang hanedanı

Çin'de bulunan Altın ejderha heykelciği, Tang hanedanıdan kalma bir eserdir. Ve 618 ila 907 yıllarına tarihlenmektedir.

14. 1670, Kur'an-ı Kerim

14. 1670, Kur'an-ı Kerim

Mavi kağıt üzerine, altın hatla yazılmış sekizgen şekilli, Kur'an-ı Kerim 1670 yılına tarihlenmektedir. Ve İran'da bulunmuştur.

15. M.Ö. 500 yılında Pers İmparatorluğu'nda resmedilmiş bir Griffon

15. M.Ö. 500 yılında Pers İmparatorluğu'nda resmedilmiş bir Griffon

M.Ö. 500'lü yıllara tarihlenen, Pers İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden Susa'da bulunan Darius I'in sarayında yer alan bir frizde, emaye tuğladan yapılmış bir griffon detayı bulunmaktadır. Susa, Ahameniş İmparatorluğu'nun başkentlerinden biri olup, Kral Darius tarafından özellikle tercih edilen bir başkentti. Bu sarayın inşa tarihi, ünlü Persepolis ile aynı döneme denk gelmektedir.

Griffon veya griffin,, mitolojik bir yaratık olup, aslan ve kartalın özelliklerini birleştiren bir figürdür. Antik Pers sanatında sıklıkla kullanılan bu sembol, kraliyet gücünü ve koruyuculuğunu temsil eder. Emaye tuğla, renkli cam veya cam benzeri bir madde ile kaplanmış tuğladır ve bu dönemde yapıları süslemek için yaygın olarak kullanılmıştır.

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