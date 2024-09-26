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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 09:53 Son Güncelleme: 26.09.2024 - 10:54

Geçmişten bugüne, insanlığın en derin sırlarını saklayan eserler! Zamanın silmeye gücünün yetmediği birbirinden eşsiz ederle tarihe ışık tutmaya hazır olun. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 eser arasından en çok hangisini beğeneceksiniz 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

Tarihin Biraz Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. 1580'ler Medusa tasviri

1. 1580'ler Medusa tasviri

Katmanlı Akik Üzerine Medusa başı işlenmiş ve yüzük emaye altından yapılmıştır. Yaklaşık olarak 1580 yıllarına tarihlenen eser, Güney Almanya'da bulunmuştur.

2. Tahmini M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıla ait 113 mezar kavanozu!

2. Tahmini M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıla ait 113 mezar kavanozu!

Huanghua Şehri'nde bulunan bu mezar kavanozları Han Hanedanı'na aittir. Ve 113 kavanozun çoğunluğu çocuklara aittir.

3. 19. yüzyıl, yelpaze

3. 19. yüzyıl, yelpaze

Kenarları ipekle kaplanmış olan hasır yelpaze, 19. yüzyıla ait bir Hindistan tasarımıdır.

4. Erhard Schön'den sanatçılar için perspektifte karakter pozlama kılavuzu

4. Erhard Schön'den sanatçılar için perspektifte karakter pozlama kılavuzu

1538 yılına tarihlenen bu eser Nürnberg'de bulundu. Alman tahta baskı tasarımcısı ve ressam Erhard Schön tarafından sanatçılar için tasarlanan bu kılavuz, perspektifte karakter pozlamalarında ihtiyaç duyulan oran ve konumları içeriyor.

5. Peter Heylyn'in Amerika haritası

5. Peter Heylyn'in Amerika haritası

Peter Heylyn'in Amerika haritası, 1663

Siyasi kavramlarını coğrafi eserlerine dahil etmesiyle tanınan İngiliz din polemiği ve tarihçisi Peter Heylyn'e ait harita 1663 yılına tarihleniyor. Heylyn, yaşadığı dönemde bilinen dünyanın her yönünü titiz bir ayrıntıyla tanımlamaya yönelik bir girişim yaptı ve kendi 'Kozmografi'sini yazarak önceki coğrafyacıların ayak izlerini takip etti. Bu eseri ise ölümünden sonra son derece popüler oldu ve 7 baskıda üretildi.

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6. 13. yüzyıl, Kursk'lu Theotokos

6. 13. yüzyıl, Kursk'lu Theotokos

'Kursk'lu Theotokos, Köklerin Arasında Bulundu'. Kiev'de bulunan eser, yaklaşık 13. yüzyıla tarihleniyor. Araştırmacılar eserin, 13. yüzyılda boyanmış ve yaklaşık 1295 yılında Kursk yakınlarındaki bir ormanda keşfedilen bir İşaret Theotokos ikonu olduğunu tespit ettiler.

7. Dünyanın bilinen en büyük işlenmiş taş blokları!

7. Dünyanın bilinen en büyük işlenmiş taş blokları!

Lübnan'ın Baalbek bölgesinde bulunan bloklar, 'trilitonlar' olarak adlandırılır. Roma İmparatorluğu döneminden kalan bir kutsal alanın yakınlarından elde edilmiştir.

Baalbek, Lübnan'ın kuzeydoğusunda yer alan tarihî bir bölgedir. Antik Roma döneminde, bu bölgeye özgü olan bu trilitonlar, üç büyük kaya parçasından oluşur. Bu kaya parçası blokları, bölgenin kutsal bir alanının yakınlarından çıkarılmıştır.

8. 1290, Kringla el yazması

8. 1290, Kringla el yazması

Yaklaşık 1260 yılına tarihlenen Kringla el yazmasının, hayatta kalan tek sayfasına bakıyorusunuz. Günümüzde korunmayı başaran tek bir sayfa olduğu için Kringla yaprağı (Kringlublaðið) olarak da bilinir. Eser, İzlanda Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'nde saklanmaktadır.

9. Antik Yunan, tekneler Korint Kıstağı boyunca karadan hareket ettiriliyor

9. Antik Yunan, tekneler Korint Kıstağı boyunca karadan hareket ettiriliyor

Diolkos, Antik Yunanistan'ın Korint şehri civarında konumlanmış, 6 ila 8,5 kilometrelik bir yol sistemiydi. Bu özel yol, gemilerin Korint Kıstağı üzerinden karadan geçişine olanak sağlıyordu. Bu sayede, antik dönem gemilerinin Mora Yarımadası'nın tehlikeli ve uzun rotasını kullanmalarına gerek kalmıyordu.

10. M.Ö. 5. ila 1. yüzyıl, Kelt tepe kalesi

10. M.Ö. 5. ila 1. yüzyıl, Kelt tepe kalesi

Keltler, demir çağı boyunca Avrupa'nın büyük bir kısmında hüküm süren bir topluluk. Bu dönemde, Keltlerin inşa ettiği tepe kaleleri genellikle savunma amaçlı kullanılmış. Otzenhausen'daki Kelt tepe kalesi de bu kalelerden biridir ve Keltlerin mimari yeteneklerini ve savunma stratejilerini göstermesi açısından son derece önemli bir eser.

Treveri kabilesi ise Galya'nın en güçlü kabilelerinden biriydi ve büyük olasılıkla bu kaleyi, düşmanlarına karşı bir savunma hattı olarak kullanıyordu. Kale, Almanya'nın Dollberg tepesine stratejik bir konumda inşa edilmiştir. Bu konum, kaleye hem doğal bir koruma sağlıyor hem de geniş bir görüş alanı sunuyordu.

Günümüze ulaşan kalıntılar, taşlarla örtülü iki dairesel toprak surlardan oluşuyor. Bu surlar, kaleyi dış tehditlere karşı korumak için tasarlanmış. MÖ 5.1. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bu yapılar, Keltlerin inşa ettiği en büyük tahkimatlardan biri.

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11. Cezayir'in Timgad şehri, Antik Roma tuvaleti

11. Cezayir'in Timgad şehri, Antik Roma tuvaleti

Cezayir'in Timgad şehrinde bulunan Antik Roma dönemine ait harabeler arasında, yunus motifleriyle süslenmiş bir umumi tuvalet keşfedildi. 

Timgad, Roma İmparatoru Trajan tarafından M.S. 100 yılında kurulan ve 'Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi' olarak adlandırılan bir koloni idi.

12. Geçmişin sırrı: 200 yıllık mesaj

12. Geçmişin sırrı: 200 yıllık mesaj

Fransa'nın doğusunda bulunan bir arkeolojik kazı alanı, bilim dünyasına beklenmedik bir hediye sundu. Bu alan, 200 yıl öncesine ait bir sırrı saklıyordu.

13. Vezüv Yanardağı patlamasına şahitlik etmiş bir Roma freski

13. Vezüv Yanardağı patlamasına şahitlik etmiş bir Roma freski

Herculaneum'da bulunan bu Roma freski, ilginç bir hikayeye sahip. Tarihi kaynaklara göre, freskinin orijinal rengi sarıydı. Fakat M.S. 79 yılında gerçekleşen Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık, freskin rengini kırmızı-turuncuya dönüştürdü.

14. Arius sanatının günümüze ulaşan tek örneği: Arius Vaftizhanesi

14. Arius sanatının günümüze ulaşan tek örneği: Arius Vaftizhanesi

Aziz John, Hristiyanlık tarihinde önemli bir figürdür ve İsa'nın vaftiz edilmesi, Hristiyanlık inancının temel olaylarından biridir. Bu olay, Ürdün Nehri'nde gerçekleşmiştir ve Hristiyanlık inancına göre İsa'nın manevi yolculuğunun başlangıcıdır.

15. Kraliçe Kristina'nın 1650'den kalma İsveç gümüş tahtı

15. Kraliçe Kristina'nın 1650'den kalma İsveç gümüş tahtı

1650 yılına tarihlenen ve Kraliçe Kristina'ya ait olan İsveç gümüş tahtı, ahşap bir çerçeve üzerine tamamen gümüş kaplama ile inşa edilmiştir. Bu muhteşem taht, Devlet salonunun en dikkat çekici parçasıdır.

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