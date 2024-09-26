Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten bugüne, insanlığın en derin sırlarını saklayan eserler! Zamanın silmeye gücünün yetmediği birbirinden eşsiz ederle tarihe ışık tutmaya hazır olun. Bakalım, Reddit'ten derlediğimiz 15 eser arasından en çok hangisini beğeneceksiniz
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. 1580'ler Medusa tasviri
2. Tahmini M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıla ait 113 mezar kavanozu!
3. 19. yüzyıl, yelpaze
4. Erhard Schön'den sanatçılar için perspektifte karakter pozlama kılavuzu
5. Peter Heylyn'in Amerika haritası
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6. 13. yüzyıl, Kursk'lu Theotokos
7. Dünyanın bilinen en büyük işlenmiş taş blokları!
8. 1290, Kringla el yazması
9. Antik Yunan, tekneler Korint Kıstağı boyunca karadan hareket ettiriliyor
10. M.Ö. 5. ila 1. yüzyıl, Kelt tepe kalesi
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11. Cezayir'in Timgad şehri, Antik Roma tuvaleti
12. Geçmişin sırrı: 200 yıllık mesaj
13. Vezüv Yanardağı patlamasına şahitlik etmiş bir Roma freski
14. Arius sanatının günümüze ulaşan tek örneği: Arius Vaftizhanesi
15. Kraliçe Kristina'nın 1650'den kalma İsveç gümüş tahtı
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