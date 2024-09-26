Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Keltler, demir çağı boyunca Avrupa'nın büyük bir kısmında hüküm süren bir topluluk. Bu dönemde, Keltlerin inşa ettiği tepe kaleleri genellikle savunma amaçlı kullanılmış. Otzenhausen'daki Kelt tepe kalesi de bu kalelerden biridir ve Keltlerin mimari yeteneklerini ve savunma stratejilerini göstermesi açısından son derece önemli bir eser.

Treveri kabilesi ise Galya'nın en güçlü kabilelerinden biriydi ve büyük olasılıkla bu kaleyi, düşmanlarına karşı bir savunma hattı olarak kullanıyordu. Kale, Almanya'nın Dollberg tepesine stratejik bir konumda inşa edilmiştir. Bu konum, kaleye hem doğal bir koruma sağlıyor hem de geniş bir görüş alanı sunuyordu.

Günümüze ulaşan kalıntılar, taşlarla örtülü iki dairesel toprak surlardan oluşuyor. Bu surlar, kaleyi dış tehditlere karşı korumak için tasarlanmış. MÖ 5.1. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bu yapılar, Keltlerin inşa ettiği en büyük tahkimatlardan biri.