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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 00:58

Bildiğiniz gibi tasarım sadece eğitim ile olmaz. Sanatçı bir ruh, yaratıcılık ve estetik bakış açısı da gerektirir. İşte tam da bu noktada yetenekleri kontrolden çıkanlarla tanışmanızı isteriz. Bakalım, 9gag'dan derlediğimiz 15 tasarım arasından en çok hangisini beğenmeyeceksiniz

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design

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1. Haston Old Town'daki bu otelde düşmeden merdivenleri çıkan kral dairesini kapar!

1. Haston Old Town'daki bu otelde düşmeden merdivenleri çıkan kral dairesini kapar!

2. Müteahhit tamamlamasını beklediğim ev

2. Müteahhit tamamlamasını beklediğim ev

Tabii siz de yanıldınız, zira görüntünün aksine evin dörtte biri yarım kalmadı.

3. Gizlim saklım yok diyenlere: Transparan duvar!

3. Gizlim saklım yok diyenlere: Transparan duvar!

4. Simetri takıntınız varsa kafanızı çevirin: İsyankar asansör canınızı sıkabilir

4. Simetri takıntınız varsa kafanızı çevirin: İsyankar asansör canınızı sıkabilir

5. Affı olmayan otopark şakası...

5. Affı olmayan otopark şakası...
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6. Harlem'deki bu atlıkarıncalar çocukların çizimleriyle tasarlandılar.

6. Harlem'deki bu atlıkarıncalar çocukların çizimleriyle tasarlandılar.

7. Maalesef bunu bir çocuk değil yetişkin tasarladı! Dahası o bir panda...

7. Maalesef bunu bir çocuk değil yetişkin tasarladı! Dahası o bir panda...

8. Mutfak böyleyse: 550 Avustralya doları kirayla 2 yatak odalı 1 banyolu ev

8. Mutfak böyleyse: 550 Avustralya doları kirayla 2 yatak odalı 1 banyolu ev

9. Ölmek var dönmek yok demenin romantik yolu: DIE

9. Ölmek var dönmek yok demenin romantik yolu: DIE

'Düğün hediyesi olarak gördüğümüz en güzel özel kurabiyeler'

10. Tuvalete bile birlikte giden 'BFF'ler burada mı?

10. Tuvalete bile birlikte giden 'BFF'ler burada mı?
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11. Böyle daha anlaşılır olduğunu düşünüyorlar demek ki!

11. Böyle daha anlaşılır olduğunu düşünüyorlar demek ki!

12. Peki şimdi 'D' ne tarafta?

12. Peki şimdi 'D' ne tarafta?

13. Tazyikli açarsanız hedefi tutturabilirsiniz

13. Tazyikli açarsanız hedefi tutturabilirsiniz

14. Siz de her gördüğünüz banka oturmayın efendim...

14. Siz de her gördüğünüz banka oturmayın efendim...

15. İşte bir terslik yok mu?

15. İşte bir terslik yok mu?

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