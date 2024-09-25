Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design
Bildiğiniz gibi tasarım sadece eğitim ile olmaz. Sanatçı bir ruh, yaratıcılık ve estetik bakış açısı da gerektirir. İşte tam da bu noktada yetenekleri kontrolden çıkanlarla tanışmanızı isteriz. Bakalım, 9gag'dan derlediğimiz 15 tasarım arasından en çok hangisini beğenmeyeceksiniz
İşte, başlıyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Haston Old Town'daki bu otelde düşmeden merdivenleri çıkan kral dairesini kapar!
2. Müteahhit tamamlamasını beklediğim ev
3. Gizlim saklım yok diyenlere: Transparan duvar!
4. Simetri takıntınız varsa kafanızı çevirin: İsyankar asansör canınızı sıkabilir
5. Affı olmayan otopark şakası...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Harlem'deki bu atlıkarıncalar çocukların çizimleriyle tasarlandılar.
7. Maalesef bunu bir çocuk değil yetişkin tasarladı! Dahası o bir panda...
8. Mutfak böyleyse: 550 Avustralya doları kirayla 2 yatak odalı 1 banyolu ev
9. Ölmek var dönmek yok demenin romantik yolu: DIE
10. Tuvalete bile birlikte giden 'BFF'ler burada mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Böyle daha anlaşılır olduğunu düşünüyorlar demek ki!
12. Peki şimdi 'D' ne tarafta?
13. Tazyikli açarsanız hedefi tutturabilirsiniz
14. Siz de her gördüğünüz banka oturmayın efendim...
15. İşte bir terslik yok mu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın