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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 00:04

Bugüne kadar gittiğiniz lüks restoranları ve gördüğünüz sunumları sorgulayacaksınız! Verdiğiniz paraya değip değmeyeceğine ise siz karar verin. Zira biraz iştahınız kapanabilir... Bakalım Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15  sunum faciası arasında favoriniz hangisi olacak

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçen Haftanın Hayatı Sorgulatan Sunumlarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

1. Yiyebilene aşk olsun: Creme brulee

1. Yiyebilene aşk olsun: Creme brulee

2. Budapeşte'de içecekler küvette

2. Budapeşte'de içecekler küvette

3. Spam patates kızartmaları...

3. Spam patates kızartmaları...

4. Fransa, Brittany'da tahta ayakkabıda sebzeli tempura yemedik demeyin!

4. Fransa, Brittany'da tahta ayakkabıda sebzeli tempura yemedik demeyin!

5. Bardakta sunum, porsiyon azaltmanın bir yolu olabilir mi?

5. Bardakta sunum, porsiyon azaltmanın bir yolu olabilir mi?

6. Tavada sunum akımı devam ediyor...

6. Tavada sunum akımı devam ediyor...

7. Kahvaltı tabağını kabul etmiştik ama sandviçin tavada ne işi var?

7. Kahvaltı tabağını kabul etmiştik ama sandviçin tavada ne işi var?

8. Ekmeği kesme tahtasında kesmek istersiniz diye düşünmüş olmalılar...

8. Ekmeği kesme tahtasında kesmek istersiniz diye düşünmüş olmalılar...

9. Balear Adaları'nda Mallorca'ya giderseniz bir çekmece hamburger yiyebilirsiniz.

9. Balear Adaları'nda Mallorca'ya giderseniz bir çekmece hamburger yiyebilirsiniz.

10. "Kağıttaki pizzayı malayla kestim" diye anlatılacak ütopik bir an

10. "Kağıttaki pizzayı malayla kestim" diye anlatılacak ütopik bir an

11. Peki, bunu hak edecek ne yaptık?

11. Peki, bunu hak edecek ne yaptık?

12. Bahar konseptiyle, kayada karides tart

12. Bahar konseptiyle, kayada karides tart

13. Kürek, mala, tava derken sıra faraşa geldi. Bu biraz fazla olmadı mı sizce de?

13. Kürek, mala, tava derken sıra faraşa geldi. Bu biraz fazla olmadı mı sizce de?

14. Lavabo sunum için yeterince hijyenik mi?

14. Lavabo sunum için yeterince hijyenik mi?

15. Sonunda 'dünyanın en iyi İskoç yumurtası'nı kazandınız!

15. Sonunda 'dünyanın en iyi İskoç yumurtası'nı kazandınız!

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