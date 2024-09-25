Pikachu Pokemon Kartı Müzayedede 360 Bin Dolara Satıldı! Dünyada Sadece 39 Tane Var!

Kısa zamanda popülerlik elde eden Pokemon, yıllar içerisinde piyasaya sürülen video oyunları ve oyun kartlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Çizgi dizi Türkiye'ye ise 31 Ocak 2000 tarihinde giriş yaptı. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi büyük beğeni toplatı.