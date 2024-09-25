Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Pikachu Pokemon Kartı Müzayedede 360 Bin Dolara Satıldı! Dünyada Sadece 39 Tane Var!

Pikachu Pokemon Kartı Müzayedede 360 Bin Dolara Satıldı! Dünyada Sadece 39 Tane Var!

pokemon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 19:15

Bir zamanlara damgasını vuran çizgi dizi Pokemon, hâlâ gündemde yer almayı başarıyor. 1997 yılının Nisan ayında hayatımıza giren Ash Ketchum'ın kıymetlisi Pikachu oyun kartı, bir müzayede de tam 360 bin dolara (yaklaşık 12 milyon 290 bin liraya) satıldı! 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

90'lı yılların sonundan beri tüm dünyada popüler olan anime televizyon dizisi Pokemon, ilk kez Nisan 1997'de hayatımıza girdi.

90'lı yılların sonundan beri tüm dünyada popüler olan anime televizyon dizisi Pokemon, ilk kez Nisan 1997'de hayatımıza girdi.

Kısa zamanda popülerlik elde eden Pokemon, yıllar içerisinde piyasaya sürülen video oyunları ve oyun kartlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Çizgi dizi Türkiye'ye ise 31 Ocak 2000 tarihinde giriş yaptı. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi büyük beğeni toplatı.

Dizinin ana karakteri Ash Ketchum ve 10 yaşına bastığında aldığı kıymetli Pokemonu Pikachu ise günümüzde de büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Dizinin ana karakteri Ash Ketchum ve 10 yaşına bastığında aldığı kıymetli Pokemonu Pikachu ise günümüzde de büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, çizgi dizinin en popüler karakteri Pikachu'nun yer aldığı oyun kartı binlerce dolara satıldı.

New York'taki Sotheby's müzayede evinde gerçekleştirilen açık artırmada, 1998 yılında piyasaya sürülen bir Pikachu kartı 360 bin dolara satıldı.

New York'taki Sotheby's müzayede evinde gerçekleştirilen açık artırmada, 1998 yılında piyasaya sürülen bir Pikachu kartı 360 bin dolara satıldı.

Yıllar geçtikçe değeri artan kartın üzerinde, ticari kart oyununun kurucularından Takumi Akabane'nin imzası yer alıyor. Kartın satıcısı da yeni sahibi de açıklanmıyor. Fakat 39 adet resmi kopyası bulunan kartın, 1998 yılında piyasaya sürüldüğü ve Japonya'da yayın yapan 'CoroCoro Comic' adlı dergi tarafından düzenlenen bir yarışmada kazananlara dağıldığı biliniyor.

Üstelik bu fiyat, dünyada yalnızca 39 resmi kopyası bulunan kartlar için rekor satış fiyatı da değil.

Üstelik bu fiyat, dünyada yalnızca 39 resmi kopyası bulunan kartlar için rekor satış fiyatı da değil.

2021 yılında satılan kartlardan biri 5 milyon 275 bin dolarlık satış fiyatı ile 'En pahalı Pokemon kartı' olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın