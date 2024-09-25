Pikachu Pokemon Kartı Müzayedede 360 Bin Dolara Satıldı! Dünyada Sadece 39 Tane Var!
Pikachu Pokemon Kartı Müzayedede 360 Bin Dolara Satıldı! Dünyada Sadece 39 Tane Var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
90'lı yılların sonundan beri tüm dünyada popüler olan anime televizyon dizisi Pokemon, ilk kez Nisan 1997'de hayatımıza girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin ana karakteri Ash Ketchum ve 10 yaşına bastığında aldığı kıymetli Pokemonu Pikachu ise günümüzde de büyük ilgi görmeye devam ediyor.
New York'taki Sotheby's müzayede evinde gerçekleştirilen açık artırmada, 1998 yılında piyasaya sürülen bir Pikachu kartı 360 bin dolara satıldı.
Üstelik bu fiyat, dünyada yalnızca 39 resmi kopyası bulunan kartlar için rekor satış fiyatı da değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın