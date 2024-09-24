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Mercedes'lerin Arkasındaki Sır! Mercedes Serilerini Temsil Eden Harflerin Her Biri Farklı Bir Anlama Geliyor!

Mercedes'lerin Arkasındaki Sır! Mercedes Serilerini Temsil Eden Harflerin Her Biri Farklı Bir Anlama Geliyor!

Mercedes otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 14:12

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in amblemi ve isminin anlamı kadar otomobil serilerini temsil eden harflerinin anlamları da merak ediliyor. Peki, Mercedes'in otomobillerine verdiği A, B, C, E, S harfleri ne anlama geliyor? AMG, EQS, GLA, CLS... neyin kısaltması? 

Gelin birlikte öğrenelim...

Kaynak: https://www.mercedesbenzofwashington....
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Alman otomotiv devinin logosundaki yıldız ve model serilerindeki harfler önemli anlamlar taşıyor!

Alman otomotiv devinin logosundaki yıldız ve model serilerindeki harfler önemli anlamlar taşıyor!

İlk olarak pek çoğumuz için resmen bir ilham kaynağı olan Mercedes markasının isminin ve logosunun hikayesine göz atalım: 

Karl Benz ve Gottlieb Daimler, 1883 yılında Almanya'da kendi şirketlerini kurarak motorlu taşımacılığın temellerini attılar. Benz & Cie ve DaimlerMotorenGesellschaft (DMG) adlı şirketler, kurucularının soyadlarını marka adı olarak kullandı. 1900'lerin başında DMG, Emil Jellinek adlı bir iş adamının siparişi üzerine 'Mercedes' adlı yeni bir marka ile ortaya çıktı. “Zarafet” anlamına gelen İspanyolca bir isim olan Mercedes ise Jellinek'in 10 yaşındaki kızının adıydı. 1902'de Mercedes markası resmi kayıtlara geçti. 

Markanın logosundaki yıldız da ismi kadar anlamlı. Şirketin kurucusu Gottlieb Daimler, henüz yolun başındayken bir Köln ve Deutz kartpostalında kendi evinin tepesine bir yıldız amblemi yerleştirmiş. Eşine yazdığı mektuplarda ise bu yıldızın gelecekte 'başarı ve gücü' temsil edeceğini ve fabrikanın üzerinde parlayacağını belirtmiştir. 1909 yılına gelindiğinde ise üç köşeli yıldız amblemi, ticari marka logosu olarak tescil edildi. Üç köşeli yıldız ayrıca, 'karada, suda, havada' motorlu araçlar hedefinin de bir sembolü.

Gelelim, Mercedes-Benz'in otomobil serilerine verdiği A, B, C, E, S harflerinin anlamlarına!

Gelelim, Mercedes-Benz'in otomobil serilerine verdiği A, B, C, E, S harflerinin anlamlarına!

Mercedes tarafından üretilen otomobillerin arkasında bazen tek harf bazen ise iki ya da üç harflik kısaltmalar yer alıyor. Bugüne kadar markanın satışa sunduğu modellerde CLA, EQS, SL ve GLA isimleri dikkatinizi çekmiş olmalı. 

İşte, Mercedes modelleri temsil eden harfler ve anlamları 👇

Mercedes-Benz modellerindeki ilk harflerin anlamları

Mercedes-Benz modellerindeki ilk harflerin anlamları

  • A Serisi: Küçük şehir otomobili (Küçük sedan ya da hatchback)

  • B Serisi: Multi Purpose Vehicle (MPV), yani çok amaçlı otomobil

  • C Serisi: 'Konfor' anlamına gelir.

  • E Serisi: 'Executive', yani 'yöneteci' kelimesinden türemiştir. 

  • S Serisi: 'Special Class', özel sınıf anlamına gelen kelimeden türemiştir.

  • G Serisi: Almanca 'Geländeklasse' kelimesinden türemiştir. Bu kelime ise 'arazi sınıfı' anlamına gelir.

  • V Serisi: İspanya'daki 'Vitoria-Gasteiz' fabrikasına da atıfta bulunularak 'Van', yani kamyonet anlamına gelir. 

  • X Serisi: 4x4 çekiş sistemini işaret eder. Bu nedenle pikaplar, X serisi üyeleridir.

Peki, Mercedes-Benz modellerindeki ikinci harf ne anlama gelir?

Peki, Mercedes-Benz modellerindeki ikinci harf ne anlama gelir?

Mercedes-Benz tarafından üretilen otomobillerin çoğunda ikinci harf L'dir. Hafif anlamına gelen bu harfi Mercedes'in G ve C serilerinde görmüş olmalısınız. 

Modellerin ikinci harfı olan 'L' ise Almanca 'leicht', İngilizce 'lightweight' kelimesinden türemiştir.

Sırada Mercedes-Benz modellerindeki üçüncü harfin anlamı var.

Sırada Mercedes-Benz modellerindeki üçüncü harfin anlamı var.

Öncelikle bilmelisiniz ki üçüncü harf ilk harfle ilişkilidir ve aracın boyutlarını ifade eder. Mercedes terminolojisinde yer eden model serilerine göre, büyüklük sıralaması ise şu şekildedir: A < B < C < E < S

Bu sıralamaya bakıldığında, G serisinde küçükten büyüğe doğru GLB, GLC, GLE ve GLS takip ediyor. Ve son harf size boyut hakkında bir ipucu veriyor.

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Tüm bu listelerde yer almayan 'EQ' dikkatinizi çekti mi? Elbette bu takının da özel bir anlamı var.

Tüm bu listelerde yer almayan 'EQ' dikkatinizi çekti mi? Elbette bu takının da özel bir anlamı var.

'Electric Intelligence by Mercedes-Benz' olarak adlandırılan marka çatısı altındaki bu modeller Mercedes markasının elektrikli otomobillerini temsil eder. Bu markanın adının kısaltması ise EQ'dur. 

  • EQA: A Serisi elektrikli versiyon

  • EQE: E Serisi elektrikli versiyon

  • EQS: S Serisi elektrikli versiyon

Buradaki terminolojide de üçüncü harf ilk harfle ilişkili olarak elektrikli versiyonun hangi seriye ait olduğunu belirtmektedir.

Tüm harfleri incelemişken küçük harfleri incelememek de olmaz! Daha önce A 250 e şeklinde bir yazım görmüşsünüzdür.

Tüm harfleri incelemişken küçük harfleri incelememek de olmaz! Daha önce A 250 e şeklinde bir yazım görmüşsünüzdür.

Tüm model ve versiyonlarını alfabeye sığdırmayı başaran Mercedes, küçük e harfi ile elektrikli motoru, d harfi ile dizel motoru ve 4MATIC ifadesiyle  dört tekerden çekiş sistemini ifade etmektedir.

Geriye hâlâ incelemediğimiz AMG modeller kaldı: AMG Nedir?

Geriye hâlâ incelemediğimiz AMG modeller kaldı: AMG Nedir?

AMG modelleri, normal Mercedes otomobillere göre daha yüksek performans seviyesine sahiptir. Bu araçlar 'performans otomobilleri' olarak sınıflandırılır.

Ayrıca, daha iyi kullanıma, daha iyi kararlılığa, daha geniş karbon fiber kullanımına ve daha güçlü bir görünüme de sahiptirler. AMG modeller, bulundukları Mercedes-Benz sınıfının en pahalı ve en yüksek performanslı modelleri olarak bilinirler.

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