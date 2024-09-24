Mercedes'lerin Arkasındaki Sır! Mercedes Serilerini Temsil Eden Harflerin Her Biri Farklı Bir Anlama Geliyor!

İlk olarak pek çoğumuz için resmen bir ilham kaynağı olan Mercedes markasının isminin ve logosunun hikayesine göz atalım:

Karl Benz ve Gottlieb Daimler, 1883 yılında Almanya'da kendi şirketlerini kurarak motorlu taşımacılığın temellerini attılar. Benz & Cie ve DaimlerMotorenGesellschaft (DMG) adlı şirketler, kurucularının soyadlarını marka adı olarak kullandı. 1900'lerin başında DMG, Emil Jellinek adlı bir iş adamının siparişi üzerine 'Mercedes' adlı yeni bir marka ile ortaya çıktı. “Zarafet” anlamına gelen İspanyolca bir isim olan Mercedes ise Jellinek'in 10 yaşındaki kızının adıydı. 1902'de Mercedes markası resmi kayıtlara geçti.

Markanın logosundaki yıldız da ismi kadar anlamlı. Şirketin kurucusu Gottlieb Daimler, henüz yolun başındayken bir Köln ve Deutz kartpostalında kendi evinin tepesine bir yıldız amblemi yerleştirmiş. Eşine yazdığı mektuplarda ise bu yıldızın gelecekte 'başarı ve gücü' temsil edeceğini ve fabrikanın üzerinde parlayacağını belirtmiştir. 1909 yılına gelindiğinde ise üç köşeli yıldız amblemi, ticari marka logosu olarak tescil edildi. Üç köşeli yıldız ayrıca, 'karada, suda, havada' motorlu araçlar hedefinin de bir sembolü.