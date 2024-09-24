Mercedes'lerin Arkasındaki Sır! Mercedes Serilerini Temsil Eden Harflerin Her Biri Farklı Bir Anlama Geliyor!
Mercedes'lerin Arkasındaki Sır! Mercedes Serilerini Temsil Eden Harflerin Her Biri Farklı Bir Anlama Geliyor!
Kaynak: https://www.mercedesbenzofwashington....
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in amblemi ve isminin anlamı kadar otomobil serilerini temsil eden harflerinin anlamları da merak ediliyor. Peki, Mercedes'in otomobillerine verdiği A, B, C, E, S harfleri ne anlama geliyor? AMG, EQS, GLA, CLS... neyin kısaltması?
Gelin birlikte öğrenelim...
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Alman otomotiv devinin logosundaki yıldız ve model serilerindeki harfler önemli anlamlar taşıyor!
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Gelelim, Mercedes-Benz'in otomobil serilerine verdiği A, B, C, E, S harflerinin anlamlarına!
Mercedes-Benz modellerindeki ilk harflerin anlamları
Peki, Mercedes-Benz modellerindeki ikinci harf ne anlama gelir?
Sırada Mercedes-Benz modellerindeki üçüncü harfin anlamı var.
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Tüm bu listelerde yer almayan 'EQ' dikkatinizi çekti mi? Elbette bu takının da özel bir anlamı var.
Tüm harfleri incelemişken küçük harfleri incelememek de olmaz! Daha önce A 250 e şeklinde bir yazım görmüşsünüzdür.
Geriye hâlâ incelemediğimiz AMG modeller kaldı: AMG Nedir?
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