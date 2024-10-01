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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 15:31

Özel olmak için yapılan çabaların boşa gittiği restoranlara hoş geldiniz! Lüks restoranların menülerinde yer alan pahalı lezzetler bakın nasıl sunumlara dönüşüyor... Bakalım Reddit'ten sizin için derlediğimiz hem hayatı hem verdiğiniz parayı sorgulatan 15 sunumdan sizin favoriniz hangisi olacak 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçen Haftanın Hayatı Sorgulatan Sunumlarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

1. Örnek teşkil eden bir mutfak sanatı ile başlayalım

1. Örnek teşkil eden bir mutfak sanatı ile başlayalım

2. Kuş yuvasında lezzet şöleni

2. Kuş yuvasında lezzet şöleni

3. Akşamdan kalanlara: Martini bardağında kahvaltı

3. Akşamdan kalanlara: Martini bardağında kahvaltı

4. Biz anlamlandıramadık, ya siz?

4. Biz anlamlandıramadık, ya siz?

5. Gerçekten küllük olmamasını dilerdik...

5. Gerçekten küllük olmamasını dilerdik...

6. Yedikten sonra beze ağzınızı silmeyi unutmayın!

6. Yedikten sonra beze ağzınızı silmeyi unutmayın!

7. Dökmeden yiyebilir misiniz?

7. Dökmeden yiyebilir misiniz?

8. Sırada klas bir sunum var

8. Sırada klas bir sunum var

9. Dişini kırmadan yiyebilen kazanıyor!

10. Sizin için sunum tabağı olmadan önce en son kim oturdu acaba?

10. Sizin için sunum tabağı olmadan önce en son kim oturdu acaba?

11. En azından kabuğunu soysaydınız

11. En azından kabuğunu soysaydınız

12. Margarita bardaklarına yemek koyunca içeceklere tas kalmış olmalı!

12. Margarita bardaklarına yemek koyunca içeceklere tas kalmış olmalı!

13. Bip bip...

13. Bip bip...

14. Geri dönüşüm şart!

14. Geri dönüşüm şart!

15. Anadolu esintileriyle noktayı koyuyoruz! Haftaya görüşmek üzere

15. Anadolu esintileriyle noktayı koyuyoruz! Haftaya görüşmek üzere

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