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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 11:00

Yaratıcı ve özgün bir bakış açısına sahip bazı tasarımcılar var ki yaptıkları tasarımlarla kafanızı fena halde karıştıracaklar! Üstelik bazı tasarımların yapılma nedenlerini dahi anlayabileceğinizi sanmıyoruz. İşte sizin için Reddit'ten seçtiğimiz 15 hayret verici tasarım... 

Acaba, favoriniz hangisi olacak?

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...

Geçen Haftanın Tüy Ürpertici Tasarımlarıyla Yüzleşmeyi de Unutmayın 👇

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1. Bir şişenin içinde yüzmeyi kim istemez ki?

1. Bir şişenin içinde yüzmeyi kim istemez ki?

2. Oyunlar zamanla hepimizi ele geçirecek...

2. Oyunlar zamanla hepimizi ele geçirecek...

3. Cadılar bayramı...

3. Cadılar bayramı...

4. Katil balina sevgimizi kimse sorgulamasın!

4. Katil balina sevgimizi kimse sorgulamasın!

5. Ciddi olsun diye yaptığım iş görüşmesi kombinim

5. Ciddi olsun diye yaptığım iş görüşmesi kombinim
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6. Kendi "The Walking Dead"ini yaratmak...

6. Kendi "The Walking Dead"ini yaratmak...

7. Hamile bir kadına yapılabilecek en kötü şaka!

7. Hamile bir kadına yapılabilecek en kötü şaka!

8. Müzik dünyasını sarsan görüntüler

8. Müzik dünyasını sarsan görüntüler

9. Siz de arabanızı üç tekerlekliye dönüştürmek ister misiniz?

9. Siz de arabanızı üç tekerlekliye dönüştürmek ister misiniz?

10. El işi topuklu ayakkabı.

10. El işi topuklu ayakkabı.
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11. İşte gerçek bir toplantı tarzı!

11. İşte gerçek bir toplantı tarzı!

Acaba yöneticiniz bu tarza ne derdi?

12. Doğayı sev, yeşili koru

12. Doğayı sev, yeşili koru

13. Babalar günü hediyeniz hazır...

13. Babalar günü hediyeniz hazır...

14. Orta çağdan, modern mağaranıza!

14. Orta çağdan, modern mağaranıza!

15. Biraz da gerçek sanat

15. Biraz da gerçek sanat

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