Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Yaratıcı ve özgün bir bakış açısına sahip bazı tasarımcılar var ki yaptıkları tasarımlarla kafanızı fena halde karıştıracaklar! Üstelik bazı tasarımların yapılma nedenlerini dahi anlayabileceğinizi sanmıyoruz. İşte sizin için Reddit'ten seçtiğimiz 15 hayret verici tasarım...
Acaba, favoriniz hangisi olacak?
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1. Bir şişenin içinde yüzmeyi kim istemez ki?
2. Oyunlar zamanla hepimizi ele geçirecek...
3. Cadılar bayramı...
4. Katil balina sevgimizi kimse sorgulamasın!
5. Ciddi olsun diye yaptığım iş görüşmesi kombinim
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6. Kendi "The Walking Dead"ini yaratmak...
7. Hamile bir kadına yapılabilecek en kötü şaka!
8. Müzik dünyasını sarsan görüntüler
9. Siz de arabanızı üç tekerlekliye dönüştürmek ister misiniz?
10. El işi topuklu ayakkabı.
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11. İşte gerçek bir toplantı tarzı!
12. Doğayı sev, yeşili koru
13. Babalar günü hediyeniz hazır...
14. Orta çağdan, modern mağaranıza!
15. Biraz da gerçek sanat
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