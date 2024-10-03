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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 11:43

Bazen bilerek bazen de şans eseri çekilen kareler, doğru yerde ve doğru zamanda bulunmanın eşsiz birer eseri! Deklanşöre bastıkları anda zamanı büken, anı donduran ve sanata dönüştüren kişilerle tanışmaya hazır olun. İşte, karşınızda 'en havalı fotoğrafları çekenler...' 

Kaynak: James Lucas

Geçtiğimiz Haftanın Rönesans Tablolarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Ay tutulması, Joshua Cripps

1. Ay tutulması, Joshua Cripps

2. Amatör fotoğrafçı Eco Suparman, bisiklet süren peygamberdevesi

2. Amatör fotoğrafçı Eco Suparman, bisiklet süren peygamberdevesi

3. Jill Maguire'den şans eseri bir an: Inception

3. Jill Maguire'den şans eseri bir an: Inception

4. Dalgaların kayaya dönüştüğü an

4. Dalgaların kayaya dönüştüğü an

5. Peaky Dağı, M. V. Kalben

5. Peaky Dağı, M. V. Kalben

Sanatçı M. V. Kalben, Norveç'teki bu dağı ilk gördüğünde özel bir karete dönüşeceğini biliyormuş! Tabii dağın şekli ile de biraz oynanmış.

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6. Ay çiçeği, Izzah Camelia

6. Ay çiçeği, Izzah Camelia

7. Suyun yüzeyi, Ian MacNicol

7. Suyun yüzeyi, Ian MacNicol

Bu kare süphesiz ki spor fotoğrafçılığının en iyi örnekleri arasında yer alıyor!

8. Dünya'nın gözleri

8. Dünya'nın gözleri

9. Chingelmarie'den "Tekrar Bak" adlı eser

9. Chingelmarie'den "Tekrar Bak" adlı eser

10. Fotoğraf sanatçısı Valerio Minato'dan eşsiz bir çalışma

10. Fotoğraf sanatçısı Valerio Minato'dan eşsiz bir çalışma
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11. Gizli bombardıman uçağı ve o an, Rose Bowl

11. Gizli bombardıman uçağı ve o an, Rose Bowl

12. "Oko", Marko Popadic

12. "Oko", Marko Popadic

13. Çin'in Guangzhou kenti, eşsiz mimarinin sanata dönüştüğü an "Ay Köprüsü"

13. Çin'in Guangzhou kenti, eşsiz mimarinin sanata dönüştüğü an "Ay Köprüsü"

14. Ali Zolghadri'nin eseri "Miyavlamanın Gücü"

14. Ali Zolghadri'nin eseri "Miyavlamanın Gücü"

15. Doğanın Ay tutulması, Eric Houck

15. Doğanın Ay tutulması, Eric Houck
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16. Güneş tam tepede!

16. Güneş tam tepede!

17. Rainier Dağı, Lisa Bishop

17. Rainier Dağı, Lisa Bishop

18. Zürafanın poz verdiği an, Marcus Westberg

18. Zürafanın poz verdiği an, Marcus Westberg

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