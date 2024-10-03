Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Bazen bilerek bazen de şans eseri çekilen kareler, doğru yerde ve doğru zamanda bulunmanın eşsiz birer eseri! Deklanşöre bastıkları anda zamanı büken, anı donduran ve sanata dönüştüren kişilerle tanışmaya hazır olun. İşte, karşınızda 'en havalı fotoğrafları çekenler...'
Kaynak: James Lucas
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1. Ay tutulması, Joshua Cripps
2. Amatör fotoğrafçı Eco Suparman, bisiklet süren peygamberdevesi
3. Jill Maguire'den şans eseri bir an: Inception
4. Dalgaların kayaya dönüştüğü an
5. Peaky Dağı, M. V. Kalben
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6. Ay çiçeği, Izzah Camelia
7. Suyun yüzeyi, Ian MacNicol
8. Dünya'nın gözleri
9. Chingelmarie'den "Tekrar Bak" adlı eser
10. Fotoğraf sanatçısı Valerio Minato'dan eşsiz bir çalışma
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11. Gizli bombardıman uçağı ve o an, Rose Bowl
12. "Oko", Marko Popadic
13. Çin'in Guangzhou kenti, eşsiz mimarinin sanata dönüştüğü an "Ay Köprüsü"
14. Ali Zolghadri'nin eseri "Miyavlamanın Gücü"
15. Doğanın Ay tutulması, Eric Houck
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16. Güneş tam tepede!
17. Rainier Dağı, Lisa Bishop
18. Zürafanın poz verdiği an, Marcus Westberg
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