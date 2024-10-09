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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 23:16

Yaratıcı beyinlerin, sınırları aşan tarzlarıyla tanışmaya hazır olun! Gördüklerinize inanamayacaksınız. Üstelik, bu tasarımların hangi kafa ile yapıldığını da anlamayacaksınız... Acaba Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 hayret verici tasarım arasından favoriniz hangisi olacak?

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...

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1. Önce söyleyin bakalım, saat kaç?

1. Önce söyleyin bakalım, saat kaç?

2. Kim tarafından ve neden tasarlandığını anlamak neredeyse imkansız...

2. Kim tarafından ve neden tasarlandığını anlamak neredeyse imkansız...

3. Harry Potter'ın Yasak Ormanına hoş geldiniz.

3. Harry Potter'ın Yasak Ormanına hoş geldiniz.

4. Zavallı fıırından ne istediniz?

4. Zavallı fıırından ne istediniz?

5. İnsanoğlu sahiden sınır tanımıyor...

5. İnsanoğlu sahiden sınır tanımıyor...
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6. Doğa merakı göz kanatmaya devam ediyor.

6. Doğa merakı göz kanatmaya devam ediyor.

7. Biliyorsunuz çanta "gustodur" derler!

7. Biliyorsunuz çanta "gustodur" derler!

8. Her uyku bir yolculuk tabii...

8. Her uyku bir yolculuk tabii...

9. Hadi biraz da modayı katledelim.

9. Hadi biraz da modayı katledelim.

10. Umarız kendi dişleridir

10. Umarız kendi dişleridir
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11. Sevgilim olduğunu kanıtlamaya çalışırken!

11. Sevgilim olduğunu kanıtlamaya çalışırken!

12. Tarzımız farkımız!

12. Tarzımız farkımız!

13. Müzik dinlemek için olmadığı aşikar...

13. Müzik dinlemek için olmadığı aşikar...

14. Hamburger sevgimizi kimse sorgulayamaz!

14. Hamburger sevgimizi kimse sorgulayamaz!

15. Mimar Selim Bey dokunmuş gibi

15. Mimar Selim Bey dokunmuş gibi

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