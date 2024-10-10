Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Doğru anı yakalayanlar, sanata dönüşen karelerle karşınızda! Her bir karede bugüne dek görmediğiniz bir güzellik keşfedeceksiniz. Deklanşöre bastığı anda dünyanın en havalı karesini kaydedenlerle sanata doyacaksınız. Bakalım sizin için derlediğimiz 15 kareden favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
Kaynak: Wolf of X
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1. Yeryüzündeki küçüklüğümüzün kanıtı: Dev bir kambur balina
2. 14 rüzgar türbinin tek bir karede birleşimi
3. Peru'da hayat kurtaran bir itfaiyeci...
4. Hayat devam ederken yaşanan acılar: 11 Eylül
5. Gün batımı...
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6. Adeta biri bizi gözetliyor!
7. Kutlamalar devam ediyor...
8. Baktığınız açı kadardır hayat
9. Kendi hayaletinle yüzleşmek
10. Güneşi çalmaya kimin gücü yetebilir ki?
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11. Kısmet ayağınıza geldi
12. Starship'e el sallayın...
13. Özgürlük Heykeli'nin gökyüzü ile buluşması
14. Korku dolu anlar: 1991 yılında Filipinler'deki Pinatubo Yanardağı'ndan püsküren piroklastik akıntılar...
15. Bana sesini yükseltme...
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