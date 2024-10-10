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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 12:42

Doğru anı yakalayanlar, sanata dönüşen karelerle karşınızda! Her bir karede bugüne dek görmediğiniz bir güzellik keşfedeceksiniz. Deklanşöre bastığı anda dünyanın en havalı karesini kaydedenlerle sanata doyacaksınız. Bakalım sizin için derlediğimiz 15 kareden favoriniz hangisi olacak? 

İşte, başlıyoruz... 

Kaynak: Wolf of X

Geçtiğimiz Haftanın Rönesans Tablolarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. Yeryüzündeki küçüklüğümüzün kanıtı: Dev bir kambur balina

1. Yeryüzündeki küçüklüğümüzün kanıtı: Dev bir kambur balina

2. 14 rüzgar türbinin tek bir karede birleşimi

2. 14 rüzgar türbinin tek bir karede birleşimi

3. Peru'da hayat kurtaran bir itfaiyeci...

3. Peru'da hayat kurtaran bir itfaiyeci...

4. Hayat devam ederken yaşanan acılar: 11 Eylül

4. Hayat devam ederken yaşanan acılar: 11 Eylül

5. Gün batımı...

5. Gün batımı...
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6. Adeta biri bizi gözetliyor!

6. Adeta biri bizi gözetliyor!

Utah, Arches Milli Parkı

7. Kutlamalar devam ediyor...

7. Kutlamalar devam ediyor...

8. Baktığınız açı kadardır hayat

8. Baktığınız açı kadardır hayat

9. Kendi hayaletinle yüzleşmek

9. Kendi hayaletinle yüzleşmek

10. Güneşi çalmaya kimin gücü yetebilir ki?

10. Güneşi çalmaya kimin gücü yetebilir ki?
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11. Kısmet ayağınıza geldi

11. Kısmet ayağınıza geldi

12. Starship'e el sallayın...

12. Starship'e el sallayın...

13. Özgürlük Heykeli'nin gökyüzü ile buluşması

13. Özgürlük Heykeli'nin gökyüzü ile buluşması

14. Korku dolu anlar: 1991 yılında Filipinler'deki Pinatubo Yanardağı'ndan püsküren piroklastik akıntılar...

14. Korku dolu anlar: 1991 yılında Filipinler'deki Pinatubo Yanardağı'ndan püsküren piroklastik akıntılar...

15. Bana sesini yükseltme...

15. Bana sesini yükseltme...

Kurt yılan balığı

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