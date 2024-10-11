Komşularıyla Mahkemelik Olmuştu! Bu Kez de "Halk Sağlığı İçin" Diyerek "Sex Shop" Açtı!
Komşularıyla Mahkemelik Olmuştu! Bu Kez de "Halk Sağlığı İçin" Diyerek "Sex Shop" Açtı!
Aydın'da komşuları ile uzlaşamayan dükkan sahibi, çareyi 'sex shop' açmakta buldu! Ne yapsa komşuları ile anlaşamayan 20 yıllık esnaf Mehmet Uyaroğlu, komşuları ile mahkemelik bile oldu. Ancak son girişimi tuttu!
İşte detaylar...
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 yıldır esnaflık yapan dükkan sahibi, 2 yıl önce dükkanını kurumsala kiralamak istedi! Fakat apartman sakinleri bu durumu kabul etmedi.
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Dükkanının etrafını 150 bin lira verip tenteyle kaplattı, bu kez de soluğu mahkemede aldı!
Girişimci Uyaroğlu, son olarak mahallenin ihtiyacını tespit etti, "sex shop" firması açtı!
"Halk sağlığı için açtım" diyen Uyaroğlu, alışveriş yapanların dışında çalışmak isteyenlerin de çok olduğunu açıkladı.
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