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Komşularıyla Mahkemelik Olmuştu! Bu Kez de "Halk Sağlığı İçin" Diyerek "Sex Shop" Açtı!

Komşularıyla Mahkemelik Olmuştu! Bu Kez de "Halk Sağlığı İçin" Diyerek "Sex Shop" Açtı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 14:59

Aydın'da komşuları ile uzlaşamayan dükkan sahibi, çareyi 'sex shop' açmakta buldu! Ne yapsa komşuları ile anlaşamayan 20 yıllık esnaf Mehmet Uyaroğlu, komşuları ile mahkemelik bile oldu. Ancak son girişimi tuttu! 

İşte detaylar...

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 yıldır esnaflık yapan dükkan sahibi, 2 yıl önce dükkanını kurumsala kiralamak istedi! Fakat apartman sakinleri bu durumu kabul etmedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 yıldır esnaflık yapan dükkan sahibi, 2 yıl önce dükkanını kurumsala kiralamak istedi! Fakat apartman sakinleri bu durumu kabul etmedi.

Nazilli Havadis'ten Günay Pabuşçu'nun haberine göre, Mehmet Uyaroğlu, İsabeyli mahallesindeki bir apartmanın en alt katındaki dükkanını kurumsala kiralamak istedi. Komşularla uzlaşmak için her yolu denedi ama olmadı.

Dükkanının etrafını 150 bin lira verip tenteyle kaplattı, bu kez de soluğu mahkemede aldı!

Dükkanının etrafını 150 bin lira verip tenteyle kaplattı, bu kez de soluğu mahkemede aldı!

Uyaroğlu'nun iddialarına göre, komşular tente nedeniyle kendisini mahkemeye verdiler. Mahkeme kararı ile çatı söküldü. Uyaroğlu, ise yaşananları '15 bin lira verdiğim tentenin kendi ellerimle demirleri söktüm, maddi kayıptan yana yüz yüze baktığımızın insanların davranışına içerledim.” ifadeleriyle anlattı.

Girişimci Uyaroğlu, son olarak mahallenin ihtiyacını tespit etti, "sex shop" firması açtı!

Girişimci Uyaroğlu, son olarak mahallenin ihtiyacını tespit etti, "sex shop" firması açtı!

Nasıl gelir elde edeceğini, nasıl iş yapacağını kara kara düşünen Uyaroğlu, erotik shop açmaya karar verdi. Uzun uğraşlar sonucunda başarı elde ettiği girişimini anlatan adam, 'İsabeyli'de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm ve bu '69 Sex Shop' firmasını kurmaya karar verdim.' dedi.

"Halk sağlığı için açtım" diyen Uyaroğlu, alışveriş yapanların dışında çalışmak isteyenlerin de çok olduğunu açıkladı.

"Halk sağlığı için açtım" diyen Uyaroğlu, alışveriş yapanların dışında çalışmak isteyenlerin de çok olduğunu açıkladı.

Mehmet Bey, çoğu kişinin tepkilerinin olumlu yönde olduğunu da belirtiyor.  Müşteri memnuniyeti için mahremiyet ise ön planda. İşte Uyaroğlu'nun o açıklaması, 'Bu iş yerini halkımızın sağlığını düşünerek açtım. Müşterilerimizin de mahrumiyetini düşünerek teker teker alacağız, hiçbir müşteri diğeriyle karşılaşmayacak. Bu da bizim için çok önemli'

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