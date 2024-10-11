Komşularıyla Mahkemelik Olmuştu! Bu Kez de "Halk Sağlığı İçin" Diyerek "Sex Shop" Açtı!

Mehmet Bey, çoğu kişinin tepkilerinin olumlu yönde olduğunu da belirtiyor. Müşteri memnuniyeti için mahremiyet ise ön planda. İşte Uyaroğlu'nun o açıklaması, 'Bu iş yerini halkımızın sağlığını düşünerek açtım. Müşterilerimizin de mahrumiyetini düşünerek teker teker alacağız, hiçbir müşteri diğeriyle karşılaşmayacak. Bu da bizim için çok önemli'