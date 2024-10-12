Yapay Zeka Gotham City ile Türkiye'de İşlenen Suçları Karşılaştırdı! Artık Tek Rakibimiz Gotham mı?
Yapay Zeka Gotham City ile Türkiye'de İşlenen Suçları Karşılaştırdı! Artık Tek Rakibimiz Gotham mı?
Son dönemlerde ülkemizde kan donduran acı olaylar yaşanıyor! Korkunç kadın cinayetleri ve hayvan katliamları hepimizin yüreğini dağlıyor. Bu durum sosyal medyada bir kullanıcının aklına Gotham City'i getirdi. Yapay zekayı kullanarak Gotham City ve Türkiye'de işlenen suçları karşılaştıran kişi hepimizi kara kara düşündürdü!
İşte, detaylar...
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DC Comics tarafından yaratılan kurgusal bir şehir olan Gotham City, Baltimore, Chicago ve özellikle New York gibi pek çok büyük şehir temel alınarak kuruldu. Batman'in kötülüklerle mücadele ettiği Gotham City, bu kez Türkiye ile kıyaslandı.
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Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Christian Bale'in Batman'i canlandırdığı, 2005 yapımı "Batman Başlıyor" filmini yeniden izleyen @CagriKent adlı hesap, Türkiye ile Gotham'ı karşılaştırdı.
ChatGPT'den Gotham'da işlenen suçları kıyaslamasını istedi!
Yapay zeka, süper kötülerin suçlarından organize suçlara Gotham'da işlenen 10 suçu listeledi.
Sırada, Gotham'da işlenen suçların ülkelerle kıyaslanması vardı. Bu ülkeler arasında ise Türkiye, İngiltere, İsviçre ve Almanya yer aldı.
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Yapay zeka, Türkiye'de "süper kötülerin suçları", "kimyasal ve biyolojik saldırılar" ve "rehin alma ve fidye suçları" dışında 7 suçun yer aldığını belirtti.
Organize suçlarda Gotham 10 üzerinden 10 alırken Türkiye 8 aldı. Dahası, yapay zekaya göre Türkiye, tüm suçlarda Almanya, İngiltere ve İsviçre'yi geçti.
Sosyal medya kullanıcılarının da bu karşılaştırmaya söyleyecekleri vardı. 👇
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