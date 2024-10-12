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Yapay Zeka Gotham City ile Türkiye'de İşlenen Suçları Karşılaştırdı! Artık Tek Rakibimiz Gotham mı?

Yapay Zeka Gotham City ile Türkiye'de İşlenen Suçları Karşılaştırdı! Artık Tek Rakibimiz Gotham mı?

Batman Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 19:40

Son dönemlerde ülkemizde kan donduran acı olaylar yaşanıyor! Korkunç kadın cinayetleri ve hayvan katliamları hepimizin yüreğini dağlıyor. Bu durum sosyal medyada bir kullanıcının aklına Gotham City'i getirdi. Yapay zekayı kullanarak Gotham City ve Türkiye'de işlenen suçları karşılaştıran kişi hepimizi kara kara düşündürdü! 

İşte, detaylar...

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DC Comics tarafından yaratılan kurgusal bir şehir olan Gotham City, Baltimore, Chicago ve özellikle New York gibi pek çok büyük şehir temel alınarak kuruldu. Batman'in kötülüklerle mücadele ettiği Gotham City, bu kez Türkiye ile kıyaslandı.

DC Comics tarafından yaratılan kurgusal bir şehir olan Gotham City, Baltimore, Chicago ve özellikle New York gibi pek çok büyük şehir temel alınarak kuruldu. Batman'in kötülüklerle mücadele ettiği Gotham City, bu kez Türkiye ile kıyaslandı.

Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Christian Bale'in Batman'i canlandırdığı, 2005 yapımı "Batman Başlıyor" filmini yeniden izleyen @CagriKent adlı hesap, Türkiye ile Gotham'ı karşılaştırdı.

Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Christian Bale'in Batman'i canlandırdığı, 2005 yapımı "Batman Başlıyor" filmini yeniden izleyen @CagriKent adlı hesap, Türkiye ile Gotham'ı karşılaştırdı.

ChatGPT'den Gotham'da işlenen suçları kıyaslamasını istedi!

ChatGPT'den Gotham'da işlenen suçları kıyaslamasını istedi!
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Yapay zeka, süper kötülerin suçlarından organize suçlara Gotham'da işlenen 10 suçu listeledi.

Yapay zeka, süper kötülerin suçlarından organize suçlara Gotham'da işlenen 10 suçu listeledi.

Sırada, Gotham'da işlenen suçların ülkelerle kıyaslanması vardı. Bu ülkeler arasında ise Türkiye, İngiltere, İsviçre ve Almanya yer aldı.

Sırada, Gotham'da işlenen suçların ülkelerle kıyaslanması vardı. Bu ülkeler arasında ise Türkiye, İngiltere, İsviçre ve Almanya yer aldı.
twitter.com
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Yapay zeka, Türkiye'de "süper kötülerin suçları", "kimyasal ve biyolojik saldırılar" ve "rehin alma ve fidye suçları" dışında 7 suçun yer aldığını belirtti.

Yapay zeka, Türkiye'de "süper kötülerin suçları", "kimyasal ve biyolojik saldırılar" ve "rehin alma ve fidye suçları" dışında 7 suçun yer aldığını belirtti.
twitter.com

Organize suçlarda Gotham 10 üzerinden 10 alırken Türkiye 8 aldı. Dahası, yapay zekaya göre Türkiye, tüm suçlarda Almanya, İngiltere ve İsviçre'yi geçti.

Organize suçlarda Gotham 10 üzerinden 10 alırken Türkiye 8 aldı. Dahası, yapay zekaya göre Türkiye, tüm suçlarda Almanya, İngiltere ve İsviçre'yi geçti.
twitter.com

Sosyal medya kullanıcılarının da bu karşılaştırmaya söyleyecekleri vardı. 👇

Sosyal medya kullanıcılarının da bu karşılaştırmaya söyleyecekleri vardı. 👇
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O da var diyorsun... O zaman kaldı 2! 👇

O da var diyorsun... O zaman kaldı 2! 👇
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Peki, bize de bir Batman gelir mi? 👇

Peki, bize de bir Batman gelir mi? 👇
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Aman bir de Joker çıkmasın başımıza! 👇

Aman bir de Joker çıkmasın başımıza! 👇
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Sahiden az kalmış... 👇

Sahiden az kalmış... 👇
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