Yapay Zeka Gotham City ile Türkiye'de İşlenen Suçları Karşılaştırdı! Artık Tek Rakibimiz Gotham mı?

Son dönemlerde ülkemizde kan donduran acı olaylar yaşanıyor! Korkunç kadın cinayetleri ve hayvan katliamları hepimizin yüreğini dağlıyor. Bu durum sosyal medyada bir kullanıcının aklına Gotham City'i getirdi. Yapay zekayı kullanarak Gotham City ve Türkiye'de işlenen suçları karşılaştıran kişi hepimizi kara kara düşündürdü!

İşte, detaylar...