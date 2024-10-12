6284 Sayılı Kanun Nedir ve Neleri Kapsar? İşte 6284 Sayılı Kanunla İlgili Bilmeniz Gerekenler
6284 Sayılı Kanun Nedir ve Neleri Kapsar? İşte 6284 Sayılı Kanunla İlgili Bilmeniz Gerekenler
Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/File/Gener...
Ülkemizde yaşanan korkunç kadın cinayetleri, 6284 Sayılı Kanun'un yeniden gündeme gelmesine neden oldu. 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun', 8 Mart 2012 yılında kabul edilmiş ve 20 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, 6284 Sayılı Kanun nedir? Neleri kapsar? Hangi maddelerden oluşur?
İşte, detaylar...👇
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Türkiye'de aile içi şiddetin önlenmesine yönelik ilk kanun, 4320 sayılı "Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun"dur. Fakat 2012 yılında, bu kanundaki bazı yetersizlikler nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla 6282 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.
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Peki, 6284 Sayılı Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile yapılan iyileştirmeler ise şu şekildedir:
6284 Sayılı Kanun Nedir?
6284 Sayılı Kanun'un Yönetmelik metninde, yönetmeliğin amaç ve kapsamı ise şu şekilde ifade edilmiştir
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Bu kanun kapsamında olan şiddet sadece fiziksel şiddeti içermiyor. Aynı zamanda psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet gibi her türlü şiddeti de kapsıyor.
Önleyici tedbirler arasında ise şiddet uygulayan kişinin korunan kişilerin yaşadıkları ev, okul ve iş yeri gibi yerlere yaklaşmaması hükmediliyor.
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