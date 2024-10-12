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6284 Sayılı Kanun Nedir ve Neleri Kapsar? İşte 6284 Sayılı Kanunla İlgili Bilmeniz Gerekenler

6284 Sayılı Kanun Nedir ve Neleri Kapsar? İşte 6284 Sayılı Kanunla İlgili Bilmeniz Gerekenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 18:50

Ülkemizde yaşanan korkunç kadın cinayetleri, 6284 Sayılı Kanun'un yeniden gündeme gelmesine neden oldu. 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun', 8 Mart 2012 yılında kabul edilmiş ve 20 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, 6284 Sayılı Kanun nedir? Neleri kapsar? Hangi maddelerden oluşur? 

İşte, detaylar...👇

Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/File/Gener...
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Türkiye'de aile içi şiddetin önlenmesine yönelik ilk kanun, 4320 sayılı "Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun"dur. Fakat 2012 yılında, bu kanundaki bazı yetersizlikler nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla 6282 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.

Türkiye'de aile içi şiddetin önlenmesine yönelik ilk kanun, 4320 sayılı "Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun"dur. Fakat 2012 yılında, bu kanundaki bazı yetersizlikler nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla 6282 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.

Peki, 6284 Sayılı Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Peki, 6284 Sayılı Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

6284 sayılı kanun, 8 Mart 2012 yılında tarihinde TBMM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen bu kanun ise 20 Mart 2012 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile yapılan iyileştirmeler ise şu şekildedir:

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile yapılan iyileştirmeler ise şu şekildedir:

  • Kanunun evli olmayan bireyleri de koruması

  • Şiddet uygulayan kişi tanımının genişletilmesi

  • Şiddetin tanımının yapılması ve fiziksel şiddetten farklı şiddet türlerinin dahil edilmesi: 4320 sayılı kanunda şiddetin tanımı yeterince açık ve net değilken: 6284 sayılı kanunda, şiddet: 'Bireye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış' olarak tanımlamıştır.

  • Önleyici ve koruyucu tedbirlerin dahil edilmesi ve zorlama hapsinin getirilmesi

  • Şiddetle mücadelede kurumsal yaklaşım: Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulması ve bu merkezlerin uygulamalarını takip etme hedefi, şiddetle mücadelede kurumsal bir yaklaşımı temsil etmektedir.

6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 Sayılı Kanun, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair önemli bir yasadır. 

6284 Sayılı Yasa, şiddete uğrayan veya şiddet görme tehlikesi yaşayan kadın, çocuk, aile bireylerinin ile tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan bireylerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddet tehdidini önlenebilmesi için alınan düzenlemeleri içerir.

6284 Sayılı Kanun'un Yönetmelik metninde, yönetmeliğin amaç ve kapsamı ise şu şekilde ifade edilmiştir

6284 Sayılı Kanun'un Yönetmelik metninde, yönetmeliğin amaç ve kapsamı ise şu şekilde ifade edilmiştir

'MADDE 1 –(1) Bu Yönetmelik, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler ile bu tedbirlerin alınması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.'

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Bu kanun kapsamında olan şiddet sadece fiziksel şiddeti içermiyor. Aynı zamanda psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet gibi her türlü şiddeti de kapsıyor.

Bu kanun kapsamında olan şiddet sadece fiziksel şiddeti içermiyor. Aynı zamanda psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet gibi her türlü şiddeti de kapsıyor.

Kadına yönelik şiddetle ilgili önleyici tedbir kararları ve koruyucu tedbir kararları olmak iki temel tedbir kararı bulunuyor. 

Koruyucu tedbir kararları ile birlikte şiddete uğrayan ve uğrama ihtimali bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara uygun yaşayabilecekleri bir barınma yerinin sağlanıyor. Aynı zamanda geçici maddi yardım yapılması ile birlikte mesleki, psikolojik ve pek çok danışma hizmetlerinin verilmesi sağlanıyor.

Önleyici tedbirler arasında ise şiddet uygulayan kişinin korunan kişilerin yaşadıkları ev, okul ve iş yeri gibi yerlere yaklaşmaması hükmediliyor.

Önleyici tedbirler arasında ise şiddet uygulayan kişinin korunan kişilerin yaşadıkları ev, okul ve iş yeri gibi yerlere yaklaşmaması hükmediliyor.

Ayrıca korunan kişi ve çocuklara tedbir nafakası verilmesi gibi pek çok önleyici ve koruyucu tedbirler de bu kanun içerisinde yer alıyor. Bu yasa ile tedbir kararına aykırılık durumları oluşması durumunda zorlama hapsi de getirilebiliyor.

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