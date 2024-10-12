İsimleri Bir Türlü Doğru Söyleyemeyen Çocuklar Gününüzü Güzelleştirecek!

Kreş arkadaşının ismini doğru telaffuz edemeyen minik kız, yüzümüzdeki tebessüm oldu! 7 yaşındaki kızının kreş anısını anlatan babaya gelen yorumlar ise çocukların masumiyetini ve mükemmelliğini bir kez daha ortaya koydu. Gelin, çocukları zorlayan isimlere birlikte göz atalım.

İşte, detaylar...