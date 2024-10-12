İsimleri Bir Türlü Doğru Söyleyemeyen Çocuklar Gününüzü Güzelleştirecek!
İsimleri Bir Türlü Doğru Söyleyemeyen Çocuklar Gününüzü Güzelleştirecek!
Kreş arkadaşının ismini doğru telaffuz edemeyen minik kız, yüzümüzdeki tebessüm oldu! 7 yaşındaki kızının kreş anısını anlatan babaya gelen yorumlar ise çocukların masumiyetini ve mükemmelliğini bir kez daha ortaya koydu. Gelin, çocukları zorlayan isimlere birlikte göz atalım.
İşte, detaylar...
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Şüphesiz ki günümüz dünyasında hayatı güzel kılan en büyük güç çocuklar! Onların yaptığı hatalar bile güzel...
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Kız babası, @kocakiff sosyal medya platformu X üzerinden kızının arkadaşı Paris'i anlattığı, pardon "Halis"i anlattığı tweet, diğer ebeveynleri de harekete geçirdi.
Çocuklarının karıştırdığı isimleri ve yaşadıkları olayları anlatan veliler hepimizi gülmekten kırdı geçirdi.
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Tabii bu da bir seçenek! 👇
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Meksikalı fotoğrafı olan var mı? 👇
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Ah bu Beşirlerin başına gelenler... 👇
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