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İsimleri Bir Türlü Doğru Söyleyemeyen Çocuklar Gününüzü Güzelleştirecek!

İsimleri Bir Türlü Doğru Söyleyemeyen Çocuklar Gününüzü Güzelleştirecek!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 00:04

Kreş arkadaşının ismini doğru telaffuz edemeyen minik kız, yüzümüzdeki tebessüm oldu! 7 yaşındaki kızının kreş anısını anlatan babaya gelen yorumlar ise çocukların masumiyetini ve mükemmelliğini bir kez daha ortaya koydu. Gelin, çocukları zorlayan isimlere birlikte göz atalım. 

İşte, detaylar...

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Şüphesiz ki günümüz dünyasında hayatı güzel kılan en büyük güç çocuklar! Onların yaptığı hatalar bile güzel...

Şüphesiz ki günümüz dünyasında hayatı güzel kılan en büyük güç çocuklar! Onların yaptığı hatalar bile güzel...

Kız babası, @kocakiff sosyal medya platformu X üzerinden kızının arkadaşı Paris'i anlattığı, pardon "Halis"i anlattığı tweet, diğer ebeveynleri de harekete geçirdi.

Kız babası, @kocakiff sosyal medya platformu X üzerinden kızının arkadaşı Paris'i anlattığı, pardon "Halis"i anlattığı tweet, diğer ebeveynleri de harekete geçirdi.
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Çocuklarının karıştırdığı isimleri ve yaşadıkları olayları anlatan veliler hepimizi gülmekten kırdı geçirdi.

Çocuklarının karıştırdığı isimleri ve yaşadıkları olayları anlatan veliler hepimizi gülmekten kırdı geçirdi.
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Tabii bu da bir seçenek! 👇

Tabii bu da bir seçenek! 👇
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Meksikalı fotoğrafı olan var mı? 👇

Meksikalı fotoğrafı olan var mı? 👇
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Ah bu Beşirlerin başına gelenler... 👇

Ah bu Beşirlerin başına gelenler... 👇
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