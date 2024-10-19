Havalar Erken Bozdu, Kış Kombinini Seçme Zamanı Geldi! Peki Siz Soğukla Nasıl Başa Çıkıyorsunuz?
Havalar Erken Bozdu, Kış Kombinini Seçme Zamanı Geldi! Peki Siz Soğukla Nasıl Başa Çıkıyorsunuz?
Havaların bir anda soğuması ile birlikte kimilerimiz apar topar kış kombinine geçti. Tabii aramızda baharda kalanlar da var! Hal böyle olunca mevsim kış olmadan 'kış kombinleri' tartışma yarattı.
İşte detaylar...
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Kışın Emily in Paris dizisinin Camille'i gibi mi oluyorsunuz?
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Yoksa Emily'nin renkli kombinleriyle tüm kışı geçirenlerden misiniz? Gerçi o da kışa dayanamadı ama aramızda dayananlar var.
İşte, bu tartışmayı başlatan o paylaşım!
Sosyal medya kullanıcıları hemen taraflarını seçtiler... 👇
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Şifayı erken kapanlar da olmuş 👇
👇
E bazen donmayı da göze alırsın 👇
Evde bile mi? 👇
Bu kış taraf değiştirenler de olacak 👇
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Meğer işin sırrı başkaymış... 👇
Önce sağlık... 👇
"Yeşilde farklı bir samimiyet var" 👇
Şimdi de sıra sizde! Kışın hangisi gibisiniz?
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