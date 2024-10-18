Herkes Evlenmek Zorunda mı? Evlenmemeyi Seçen Kişiler, Toplum Baskısına İsyan Ettiler!

Evliliğin bir yaşı var mıdır? Ya da zamanı? Hatta esas soru, 'İnsanlar hiç evlenmemeyi seçemezler mi?' olmalı. İşte tam da bu konu hakkında yaşadığı toplumsal baskıyı sosyal medya üzerinden dile getiren kişi, haklın sesi oldu!

İşte, detaylar...