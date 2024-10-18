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Herkes Evlenmek Zorunda mı? Evlenmemeyi Seçen Kişiler, Toplum Baskısına İsyan Ettiler!

Herkes Evlenmek Zorunda mı? Evlenmemeyi Seçen Kişiler, Toplum Baskısına İsyan Ettiler!

Evlilik Hakkında Her Şey
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 15:03

Evliliğin bir yaşı var mıdır? Ya da zamanı? Hatta esas soru, 'İnsanlar hiç evlenmemeyi seçemezler mi?' olmalı. İşte tam da bu konu hakkında yaşadığı toplumsal baskıyı sosyal medya üzerinden dile getiren kişi, haklın sesi oldu! 

İşte, detaylar...

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Evlenmek ya da evlenmemek... İşte her şey bu kadar basitti aslında!

Ama belli bir yaşı geçen hiç kimse o sorudan kaçamadı: 'Eee sen ne zaman evleniyorsun?'

Sosyal medya platformu X üzerinden "40 yaşında olduğum için illa evli olmam gerekmiyor!" diyerek isyan eden kişi halkın sesi oldu. 👇

Sosyal medya platformu X üzerinden "40 yaşında olduğum için illa evli olmam gerekmiyor!" diyerek isyan eden kişi halkın sesi oldu. 👇
twitter.com

Anlaşılan bu işin kadını erkeği yok, herkesi evlendirmek isteyen bir komşusu var. 👇

Anlaşılan bu işin kadını erkeği yok, herkesi evlendirmek isteyen bir komşusu var. 👇
twitter.com

Oysa, "evlenme de bir tercih" 👇

Oysa, "evlenme de bir tercih" 👇
twitter.com

Tabii "Akıllı insanlar evlenmiyor" iddiası da ortaya atıldı. 👇

Tabii "Akıllı insanlar evlenmiyor" iddiası da ortaya atıldı. 👇
twitter.com
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Üzerine mizah da yapıldı 👇

Üzerine mizah da yapıldı 👇
twitter.com

"Toplum baskısı..." 👇

"Toplum baskısı..." 👇
twitter.com

Yine de istatistik diyorsunuz yani... 👇

Yine de istatistik diyorsunuz yani... 👇
twitter.com

"Evde kaldın..." emin misin? 👇

"Evde kaldın..." emin misin? 👇
twitter.com

"Yalnız kalmanız evli kalmanızdan daha mutlu ediyor insanı" 👇

"Yalnız kalmanız evli kalmanızdan daha mutlu ediyor insanı" 👇
twitter.com
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Evlenmemeye destek veren babalar da varmış oysa! 👇

Evlenmemeye destek veren babalar da varmış oysa! 👇
twitter.com

"Sürü psikolojisi" 👇

"Sürü psikolojisi" 👇
twitter.com

Evladının mürüvvetini isteyen tüm annelere duyurulur... 👇

Evladının mürüvvetini isteyen tüm annelere duyurulur... 👇
twitter.com

"Bekarlığın bir seçim olduğunu anlayın artık..." 👇

"Bekarlığın bir seçim olduğunu anlayın artık..." 👇
twitter.com

Sahi, "onlara ne?.." 👇

Sahi, "onlara ne?.." 👇
twitter.com
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"Evlenmemeyi seçmek" de bir ihtimal! 👇

"Evlenmemeyi seçmek" de bir ihtimal! 👇
twitter.com

Peki, Sizce Herkes Evlenmek Zorunda mı?

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