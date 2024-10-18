Herkes Evlenmek Zorunda mı? Evlenmemeyi Seçen Kişiler, Toplum Baskısına İsyan Ettiler!
Herkes Evlenmek Zorunda mı? Evlenmemeyi Seçen Kişiler, Toplum Baskısına İsyan Ettiler!
Evliliğin bir yaşı var mıdır? Ya da zamanı? Hatta esas soru, 'İnsanlar hiç evlenmemeyi seçemezler mi?' olmalı. İşte tam da bu konu hakkında yaşadığı toplumsal baskıyı sosyal medya üzerinden dile getiren kişi, haklın sesi oldu!
İşte, detaylar...
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Evlenmek ya da evlenmemek... İşte her şey bu kadar basitti aslında!
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Sosyal medya platformu X üzerinden "40 yaşında olduğum için illa evli olmam gerekmiyor!" diyerek isyan eden kişi halkın sesi oldu. 👇
Anlaşılan bu işin kadını erkeği yok, herkesi evlendirmek isteyen bir komşusu var. 👇
Oysa, "evlenme de bir tercih" 👇
Tabii "Akıllı insanlar evlenmiyor" iddiası da ortaya atıldı. 👇
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Üzerine mizah da yapıldı 👇
"Toplum baskısı..." 👇
Yine de istatistik diyorsunuz yani... 👇
"Evde kaldın..." emin misin? 👇
"Yalnız kalmanız evli kalmanızdan daha mutlu ediyor insanı" 👇
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Evlenmemeye destek veren babalar da varmış oysa! 👇
"Sürü psikolojisi" 👇
Evladının mürüvvetini isteyen tüm annelere duyurulur... 👇
"Bekarlığın bir seçim olduğunu anlayın artık..." 👇
Sahi, "onlara ne?.." 👇
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"Evlenmemeyi seçmek" de bir ihtimal! 👇
Peki, Sizce Herkes Evlenmek Zorunda mı?
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