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Bihter Ziyagil'den Walter White'a Herkes Burada! Kült Dizilerin Efsaneleşmiş Karakterleriyle Burç Eşleştirmesi

Bihter Ziyagil'den Walter White'a Herkes Burada! Kült Dizilerin Efsaneleşmiş Karakterleriyle Burç Eşleştirmesi

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 14:11

Televizyon tarihine damgasını vurmuş dizi ve karakterlerle burç eşleştirmesi yapıyoruz. Bakalım, sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşım yapan 'Ben Astrolog Değilim' adlı hesapta paylaşılan eşleştirmelere göre, sizin burcunuz hangi karakter ile eşleşecek! 

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İşte, başlıyoruz...

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Koç: Khaleesi

Koç: Khaleesi

Game of Thrones dizisine damgasını vuran Daenerys Targaryen, yani nam-ı diğer 'Khaleesi' karakteri tam bir Koç! Emilia Clarke'ın canlandırdığı karakter agresif ama sakin yapısıyla ateşin, ejderhaların annesi ve Koç burcunun gerçek bir temsilcisi olabilir.

Boğa: Lorelai Gilmore

Boğa: Lorelai Gilmore

2000'lere damgasını vuran Gilmore Girls dizisinin güzel ve eğlenceli karakteri Lorelai Gilmore, yemek tutkusuyla tam bir Boğa! Lauren Graham'ın canlandırdığı karakter ayrıca bağlanma sorunları, keskin zekası ve espri yeteneği ile Boğa burcuyla bir hayli uyumlu görünüyor.

İkizler: Chandler Bing

İkizler: Chandler Bing

1994 yılında başlayan ve 10 sezon süren efsanevi komedi dizisi Friends'in Chandler Bing'i ise tam bir İkizler! Matthew Perry tarafından canlandırılan karakter, duygusal olarak pek de açık bir karakter olmamasıyla, ama yine de sık sık gördüğümüz kırgınlıkları ve zaaflarıyla dikkat çekiyor. Onun espri yeteneği, yaratıcılığı ve değişkenliği ise tam bir İkizler!

Yengeç: Fleabag

Yengeç: Fleabag

Fleabag dizisinin baş kahramanı Fleabag özgür ruhu ile tam bir Yengeç! Phoebe Waller-Bridge'in hayat verdiği karakter aynı zamanda; öfkesi, kafa karışıklıkları, hayal kırıklıkları ve duygusal derinlikleriyle Yengeç burcunu temsil edebilir.

Aslan: Gloria Pritchett

Aslan: Gloria Pritchett

İlk kez 2009 yılında yayınlanan ve 250 bölüm süren Modern Family dizisinin Gloria Pritchett'i ise tam bir Aslan! Güzel oyuncu Sofia Vergara'nın hayat verdiği Gloria, eğlenceyi seven kişiliği, ateşli ve göz önündeki karakteriyle Aslan burcu olmalı!

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Başak: Monica Geller

Başak: Monica Geller

Yine efsanevi dizi Friends'ten bir karakter ile karşınızdayız. Bu kez dışa dönük, mantıklı ve nesnel kararları ile tanıdığımız Monica Geller var eşleştirmede. 

Courteney Cox tarafından canlandırılan Monica, tam bir Başak! Takıntıları, temizliği ve rekabetçi kişiliğiyle bilinen Monica, aynı zamanda zor bir kişiliğe sahip. Ve o kesinlikle bir Başak burcu temsilcisi!

Terazi: Carrie Bradshaw

Terazi: Carrie Bradshaw

1998'den 2004'e kadar yayımlanan Sex and the City dizisinin yanı sıra filmlerinden de tanıdığımız Carrie Bradshaw karakteri tam bir şıklık timsali. Hal böyle olunca yetenekli oyuncu Sarah Jessica Parker tarafından canlandırılan Carrie'nin moda dünyasının nabzını tutan kişiliği, tarzı ve esprili bakış açısı onu gerçek bir Terazi yapıyor.

Akrep: Nate Jacobs

Akrep: Nate Jacobs

2019 yapımı Euphoria dizisinden Nathaniel, yani Nate Jacobs var karşımızda. Açıkçası, ESTP (Dışa Dönük-Duyusal-Düşünen-Algılayan) kişilik tipine dahil edilen Nate, aynı zamanda dürtüsel ve heyecan arayan bir karakter. 

Jacob Elordi'nin hayat verdiği karakter, zor durumları yönetme şekli ve anlaşılması zor kişiliğiyle birlikte tam bir Akrep burcu!

Yay: Villanelle

Yay: Villanelle

İlk kez 2018'te yayınlanmaya başlayan Killing Eve'de Villanelle karakteri ise tam bir Yay! Başarılı oyuncu Jodie Marie Comer'ın hayat verdiği karakter, zıtlıklar üzerine iddialı bir çalışma. Onun aşırıya kaçan tavırları, soğukkanlılığı ve aynı zamanda çekiciliği tam bir Yay burcunu anımsatıyor. Villanelle, insanı bir anda cezbedip eğlendirmeyi de ihmal etmiyor...

Oğlak: Logan Roy

Oğlak: Logan Roy

2018 yılına damgasını vura Succession dizisinde ünlü aktör Brian Cox tarafından canlandırılan Logan Roy karakteri ise gerçek bir Oğlak burcu! Kendinden başka kimseye güvenmeyen, başarıya ve güce bağlı Logan, başarılı ya da güçlü olmasa da daima güçlü durmaya önem veren karakteriyle Oğlak burcunun tarifi gibi.

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Kova: Walter White

İlk kez bir döneme damgasını vuran 2008 yapımı Breaking Bad dizisiyle tanıdığımız Walter White, televizyon dünyasının en tanınan karakterlerinden biri. Walter'ın karakterini INTJ (İçe Dönük-Sezgisel-Düşünen-Yargılayan) kişilik tipi ile eşleştirmek mümkün. Ancak dahası karmaşık planları ve her zaman bir adım önde olmasını sağlayan düşünce yapısıyla da Kova burcunu temsil ediyor gibi

Başarılı oyuncu Bryan Cranston'ın hayat verdiği Walter White karakteri sizi her zaman şaşırtabilir.

Balık: Bihter Ziyagil

Balık: Bihter Ziyagil

Yine 2008 yılında bir efsane ile karşınızdayız: Aşk-ı Memnu! Diziye damgasını vuran duygusal, arada kalmış ve romantik karakter Bihter Ziyagil, tam bir Balık burcu. Güzel oyuncu Beren Saat'in hayat verdiği Bihter'in sevgiye ihtiyaç duyan kişiliği, yaşadıkları ve annesinin etkisinde konforlu bir yaşam arzusu Balık burcunun dikkat çeken diğer özelliklerinden.

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