Bihter Ziyagil'den Walter White'a Herkes Burada! Kült Dizilerin Efsaneleşmiş Karakterleriyle Burç Eşleştirmesi

Yine efsanevi dizi Friends'ten bir karakter ile karşınızdayız. Bu kez dışa dönük, mantıklı ve nesnel kararları ile tanıdığımız Monica Geller var eşleştirmede.

Courteney Cox tarafından canlandırılan Monica, tam bir Başak! Takıntıları, temizliği ve rekabetçi kişiliğiyle bilinen Monica, aynı zamanda zor bir kişiliğe sahip. Ve o kesinlikle bir Başak burcu temsilcisi!