Bihter Ziyagil'den Walter White'a Herkes Burada! Kült Dizilerin Efsaneleşmiş Karakterleriyle Burç Eşleştirmesi
Bihter Ziyagil'den Walter White'a Herkes Burada! Kült Dizilerin Efsaneleşmiş Karakterleriyle Burç Eşleştirmesi
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Koç: Khaleesi
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Boğa: Lorelai Gilmore
İkizler: Chandler Bing
Yengeç: Fleabag
Aslan: Gloria Pritchett
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Başak: Monica Geller
Terazi: Carrie Bradshaw
Akrep: Nate Jacobs
Yay: Villanelle
Oğlak: Logan Roy
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Kova: Walter White
Balık: Bihter Ziyagil
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