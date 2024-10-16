Numerolojiye Göre Sizin Yeteneğiniz Ne? Yetenekli Olduğunuz Alanı Keşfedip Kendinize Uygun Mesleği Öğrenin!

Bunun için tek yapmanız gereken ise harf tablosunda yer alan harf-sayı eşleşmesini kullanarak nüfus cüzdanınızda yazılı olan ad ve soyadınızdaki harflerin hangi sayıya denk geldiğini bulmak. Daha sonra tüm harflerin sayı karşılıklarını toplamak. Gelin, Merve Yılmaz adındaki bir kişi için bu işlemi birlikte yapalım. M (4) + E (5) + R (9) + V (4) + E (5) + Y (7) + I (9) + L (3) + M (4) + A (1) + Z (8) = 59 sayısını elde ediyoruz.

Fakat ihtiyacımız olan, 1 ile 9 arasında bir rakam ya da 11 ve 22 sayısını elde etmek. Bu yüzden 5 ile 9'u topluyoruz. 14 buluyoruz. 1 ile 4'ü topladığımızda ise 5 rakamını elde ediyoruz. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise evli iseniz, evlilik öncesi soyadınızı kullanmak.